تلبيس السياسة بالدين – علي الشريفي

يعد مشكلة كبيرة في العالم العربي والإسلامي، فمن خلال إعادة تفسير الدين واستخدامه كأداة لتحقيق أهدافهم السياسية، تصبح المنظومة الدينية قابلة للانتقاد والنقد في عالم السياسة، ويسقط مفهوم القدسية في الدين. ويتجلى هذا التحول في سلوكيات الجماعات المتأسلمة التي استغلت الدين لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب المصلحة العامة، وعلى الرغم من أنها تدعي أنها تدافع عن القيم الإسلامية الحقيقية، إلا أن سلوكياتها تتعارض مع القيم الدينية الحقيقية.

تركيز الجماعات المتأسلمة على السياسة يسبب الكثير من المشاكل في الدول التي يتم تطبيقها فيها، وتؤدي إلى انتشار الفساد والتخلف والفوضى، وهذا يتضح بوضوح في البلدان الإسلامية والعربية التي تتعرض للويلات اليوم، والتي تشهد تسلطاً للجماعات المتأسلمة السياسية. فمنذ دخول الإسلام السياسي إلى بعض البلدان العربية والإسلامية، وقعت في دوامة من الفوضى والفساد، وهذا أدى إلى تراجع الاقتصاد وتدهور الأوضاع الاجتماعية.

إذا ننظر إلى ما حدث في سوريا والعراق وأفغانستان، سنجد أن الإسلام السياسي كان السبب الرئيسي وراء الصراعات الدموية والتمزق الذي يعاني منه هذه الدول، ولم يكن له أي دور إيجابي في تطوير البلدان أو تحسين الحالة الاقتصادية. فالجماعات المتأسلمة استغلت الدين لصالحها الشخصي، ولم يكن له أي أثر إيجابي على المجتمعات التي يعيشون فيها، وأدى ذلك إلى تفاقم الوضع الحالي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجماعات المتأسلمة السياسية تمارس أيضًا التمييز العنصري ضد المجتمعات الأخرى، وتعتبر أنها الوحيدة التي تحمي القيم الإسلامية وتطبقها بشكل صحيح، وهذا يؤدي إلى تفاقم التوترات بين المجتمعات والقوميات المختلفة، وتزيد من حدة الصراعات الداخلية.

ومن الواضح أن هذا النوع من الدين السياسي المتطرف لا يحقق أي نتائج إيجابية للمجتمعات التي يطبق فيها، بل يؤدي إلى تفاقم الوضع وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ويفتح الباب للفساد والتخلف والفوضى. ولذلك، يجب أن يتم إدانة هذا النوع من التفسير السياسي للدين، والتركيز على تعزيز القيم الإسلامية الحقيقية التي تساعد في تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الإسلامية والعربية.

فعلينا أن نفهم أن الدين الإسلامي ليس سياسيًا، وأن استخدامه كأداة لتحقيق أهداف سياسية ضيقة يؤدي إلى تحوله إلى فكر سياسي آخر، ويجعله معرضًا للانتقاد والنقد، ويسقط بذلك مفهوم القدسية في الدين. لذلك، يجب علينا جميعًا التركيز على تعزيز القيم الإسلامية الحقيقية التي تساعد في تحسين حياة المجتمعات التي نعيش فيها، وتجنب استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية ضيقة ومصالح شخصية أو جماعية. ويجب أن نتذكر دائمًا أن الإسلام هو دين سلام وتعايش وتسامح، ويحثنا على التعاون والتضامن والعدل في الحياة الاجتماعية.ولتحقيق ذلك، يجب علينا جميعًا التركيز على تعليم القيم الإسلامية الحقيقية، وتعزيز التفاهم والحوار بين المجتمعات المختلفة، والعمل على تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للجميع دون تمييز.وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن نعمل على مكافحة الفكر المتطرف والمتشدد، وتعزيز الوعي بأن الإسلام هو دين سلام وتعايش وتسامح، وأنه يحث على العمل الخيري والإنساني والتضامن مع الفقراء والمحتاجين.يجب أن نتذكر دائمًا أن الدين ليس وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية والمصالح الضيقة، وإنما هو دليلنا في الحياة، ويحثنا على العمل الخيري والإنساني، وتحقيق العدل والتسامح والتعايش السلمي في المجتمعات التي نعيش فيها. وإذا قمنا بذلك، فسنحقق نجاحًا حقيقيًا في بناء مجتمعات صحية ومتطورة، وتحقيق الرفاه والازدهار للجميع.