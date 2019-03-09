تلاقفوها لكم .. من الحشيش حتى البغشيش – حسين الذكر

(كف عن هذيانك هذا ، فان وجع قلمك بات يبكينا وتحرق قلوبنا كلماتك .. واسمعت اذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي) ، هكذا خاطبني احدهم وهو يرد على قراءته لأعمدتي الصحفية التي اوجه النقد فيها للاوضاع العامة السيئة المستشرية في اوصال الجسد العراقي باغلب ان لم يكن جميع مؤسساته الحكومية والمدنية ، حتى اصبحت القيم والوطنية والمسؤولية والنظافة والصالح العام عملة نادرة ومن المفردات الطوباوية عصية التحقيق برغم تبجحنا وتحدثنا من الصغير حتى الكبير عن الفضائل والتعاليم والاخلاق والحرص والشعارات الرنانة والانموذجية والمثل … وغير ذلك الكثير مما شغل الراس وفاض منه اللسان .. حتى عدت كلماتنا اشبه بالاكذوبة التي لا يشبهها اطلاقا اي شيء على ارض الواقع .

فمدننا خربة وشوارعنا محفرة وبيوتنا مؤجرة مهجرة وثرواتنا منهوبة ونفطنا ملايين البراميل تصدر يوميا ولا نعي منها ما يعزز فرضيت البيع والاستثمار ، خضرواتنا صناعتنا صفر بل الى الحظيظ ، كل شيء مستورد من ( الحشيش حتى البغشيش ) ، ماتت الامنيات وانتهت صلاحية الشعارات ، فبعد خمسة عشر عاما وجدنا اغلب وزاراتنا تعاني الفساد الاداري وتفشي الرشوة والبطالة المقنعة والفضائيين وانعدام الجدوة وصفرية الانتاج والعطاء ورداءة النوعية … غير ذلك الكثير مما يعد انعكاسا طبيعيا لهيمنة الامية والمحاصصة والحزبية .. وتهميش الكفاءة والاختصاص ..

ما زال المستحوذون على السلطة والمسيطرون على الشارع منذ انعكاسات الحرب الطائفية والقتال على الهوية ودخول السلاح عنوة الى المؤسسات والسيطرة على المقدرات بشعارات رنانة عن طريق الفوز الانتخابي او المحاصصاتي او المسدساتي .. هم هم لا يتغير شيء .. لهم الاموال والمناصب والبيوت والعمارات والمولات والمحطات والسفر والايفاد .. لم يكتفوا بذلك ومن وصل سن التقاعد اخذ يدرب ابناءه وابناء عمومته .. انها لهم ولن يتركوها بعد ( تولوها يا بني كاتم ، فو الله لا نزاهة ولا رقابة ولا تفتيش ) .. هكذا سمعت احدهم يرد على صاحبه الموظف الذي قال له .. لقد بلغت من العمر والمرض عتيا وها انذا على ابواب القبر وما زلت مستاجرا لا املك من حطام دنياكم الا شرف المواطنة حالي كحال الملايين من العراقيين .. وقد كانوا ينادوني في دائرتي بالمخلص المجتهد المجد، بكلا الدهرين، الدكتاتوري والديمقراطي ولم اتمكن لا في عراقي القديم ولا الجديد من الحصول على مائة متر اسكن بها مع عيالي .. فكيف حصل هؤلاء على كل هذه الثروات الطائلة خلال سنوات وربما شهور .. لقد اخذت تلعب في ايديهم الاموال المنثورة في بلدان الخارج وبنوكها واسواقها وترفها وغوانيها .. فيما عز علينا ان نحصل على قطعة ارض تكون شاهدا على قبورنا ونحن بحضرة الرب نستغيث ونشتكي من طواغيت الدكتاتورية ولصوص الفوضوية .