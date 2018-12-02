تكنولوجيا‭ ‬متقدمة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الشخير‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭: ‬باتت‭ ‬اختراعات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حل‭ ‬ناجع‭ ‬يريحك‭ ‬من‭ ‬اضطرابات‭ ‬صحية‭ ‬خطيرة‭ ‬يسببها‭ ‬الشخير‭ . ‬وبحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إنفيرس‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬جهازا‭ ‬ذكيا‭ ‬وصغيرا‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬سمارت‭ ‬نورا‮»‬‭ ‬Smart‭ ‬Nora‭ ‬يستطيع‭ ‬إراحة‭ ‬النائم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحريك‭ ‬المخدة‭. ‬ويتألف‭ ‬الجهاز‭ ‬من‭ ‬قطعة‭ ‬توضع‭ ‬تحت‭ ‬المخدة،‭ ‬وأخرى‭ ‬تعلق‭ ‬على‭ ‬جدار‭ ‬السرير‭. ‬ويستطيع‭ ‬الجهاز‭ ‬رصد‭ ‬صوت‭ ‬الشخير‭ ‬بدقة،‭ ‬ويقوم‭ ‬عندها‭ ‬بنفخ‭ ‬الجزء‭ ‬الموجود‭ ‬تحت‭ ‬وسادة‭ ‬النوم‭ ‬حتى‭ ‬يتنفس‭ ‬النائم‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أفضل،‭ ‬ويتوقف‭ ‬عن‭ ‬الشخير‭. ‬وتعتمد‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬على‭ ‬تحريك‭ ‬رأس‭ ‬النائم‭ ‬بشكل‭ ‬سلس‭ ‬دون‭ ‬إيقاظه‭ ‬لأجل‭ ‬جعل‭ ‬الهواء‭ ‬يتدفق‭ ‬دون‭ ‬صعوبة،‭ ‬إذ‭ ‬يقوم‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬بتحريك‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬الرأس‭ ‬والرقبة‭ ‬كما‭ ‬يحفز‭ ‬العضلات‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬كبح‭ ‬تدفق‭ ‬الهواء‭ ‬أثناء‭ ‬الشخير‭. ‬وقال‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬جربوا‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬إنهم‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل،‭ ‬أما‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يشخرون‭ ‬فتخلصوا‭ ‬بدورهم‭ ‬من‭ ‬الإزعاج‭ ‬الذي‭ ‬يسببه‭ ‬شركاؤهم‭ ‬بسبب‭ ‬الصوت‭ ‬الليلي‭ ‬المزعج‭.‬

وكشفت‭ ‬دراسات‭ ‬الطبية‭ ‬أن‭ ‬الشخير‭ ‬ينذر‭ ‬الشخص‭ ‬النائم‭ ‬بمشكلات‭ ‬صحية‭ ‬خطيرة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬تهديد‭ ‬صحة‭ ‬القلب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاضطرار‭ ‬للاستيقاظ‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬بسبب‭ ‬مصاعب‭ ‬الاختناق‭ ‬والتنفس‭.‬