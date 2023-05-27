تكريم البدري واجب وطني وأخلاقي – علي الزبيدي

تمر في الحادي عشر من شهر حزيران المقبل الذكرى السنوية الاولى لرحيل الشخصية الرياضية التي اجتمع الشعب العراقي على محبتها من الشمال الى الجنوب فهو رحمه الله كان معدا ومقدما لأنجح برنامج رياضي تلفزيوني على مدى ثلاثين عاما ليس في العراق بل على مستوى الوطن العربي وهو المعلق الرياضي لكرة القدم الذي وازى بشهرته الكابتن محمد لطيف في مصر وهو الاكاديمي الرياضي الذي اشرف على اول رسالة ماجستير رياضية في العراق للطالب سابقا والدكتور واللواء لاحقا حازم عبد العزيز كنعان كما شغل الراحل لسنوات عديدة عضوية الاتحاد العراقي لكرة القدم وكذلك تسنم موقع الرئيس فيه وهو ايضا عضوا في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

مناسبة مقالي هذا هو ما أشار اليه قبل ايام قليلة الزميل والاخ الاستاذ الدكتور وليد الحديثي في بوست على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك دعا فيه الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم لإقامة احتفاليه تكريمية لهذه الشخصية الرياضية الكبيرة والذي قدم الكثير على طريق رفع شأن الرياضة العراقية وطنيا وإقليميا ودوليا وانا اضيف الى دعوته هذه فادعو كذلك اللجنة الأولمبية العراقية ووزارة الشباب والرياضة للعمل على تكريم المرحوم الاستاذ مؤيد البدري ابي زيدون بما يليق به وما يليق بنا كعراقيين وان يكون هناك تقليدا لتكريم مبدعينا ليس في مجال الرياضة وحسب بل في جميع الميادين أثناء حياتهم وهو الافضل وكذلك بعد الرحيل الى دار القرار لان ذلك واحب وطني واخلاقي يتصل ببناء قيم المجتمع العراقي الأصيلة.