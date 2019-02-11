تكريم‭ ‬فنانين‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬المركز‭ ‬الكاثوليكي‭ ‬للسينما‭ ‬المصرية

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

أقيم‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الاول‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬مهرجان‭ ‬المركز‭ ‬الكاثوليكي‭ ‬للسينما‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ67،‭ ‬بحضور‭ ‬كبير‭ ‬لنجوم‭ ‬الفن‭ ‬والإعلام‭.‬

وكرم‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬رموز‭ ‬السينما‭ ‬المصرية،‭ ‬وحصلوا‭ ‬على‭ ‬درع‭ ‬المركز‭ ‬الكاثوليكي‭ ‬المصري‭ ‬للسينما‭ ‬وهم‭:‬

‭- ‬جائزة‭ ‬الريادة‭ ‬السينمائية‭ ‬لكل‭ ‬من‭:‬

أحمد‭ ‬بدير،‭ ‬وإيمان‭ ‬سركسيان،‭ ‬و‭ ‬رجاء‭ ‬الجداوي،‭ ‬ورغدة‭ ‬،‭ ‬وفاروق‭ ‬الفيشاوي،‭ ‬هشام‭ ‬سليم‭.‬

‭- ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬الإعلامي‭: ‬للكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬حمدي‭ ‬رزق‭.‬

‭- ‬جائزة‭ ‬فريد‭ ‬المزاوي‭ ‬للمخرج‭ ‬يسري‭ ‬نصرالله‭.‬

‭- ‬جائزة‭ ‬الأب‭ ‬يوسف‭ ‬مظلوم‭ ‬للمؤلف‭ ‬والسيناريست‭ ‬كرم‭ ‬النجار‭.‬

‭-‬جائزة‭ ‬المركز‭ ‬الخاصة‭ ‬للمخرج‭ ‬أحمد‭ ‬يحيى‭.‬

‭- ‬جائزة‭ ‬الإبداع‭ ‬الفني‭ ‬لكل‭ ‬من‭:‬

*‭ ‬المونتير‭/ ‬حسين‭ ‬عفيفي

*‭ ‬رائدة‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬المخرجة‭/ ‬شويكار‭ ‬خليفة

*‭ ‬مدير‭ ‬التصوير‭/ ‬طارق‭ ‬التلمساني

*‭ ‬الناقد‭ ‬الفني‭/ ‬طارق‭ ‬الشناوي

*‭ ‬مدير‭ ‬التصوير‭/ ‬كمال‭ ‬عبدالعزيز

*‭ ‬الموسيقار‭/ ‬مودي‭ ‬الإمام

كما‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الأعمال‭ ‬الدرامية‭ ‬وجائزة‭ ‬المركز‭ ‬التشجيعية‭ ‬لهذه‭ ‬الدورة‭ ‬وهي‭:‬

‭- ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬درامي‭ ‬للفنان‭ ‬عمرو‭ ‬يوسف‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬طايع‮»‬‭.‬

‭- ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬درامي‭ ‬للفنانة‭ ‬صبا‭ ‬مبارك‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬طايع‮»‬

‭- ‬جائزة‭ ‬المركز‭ ‬التشجيعية‭ ‬للفنانة‭ ‬الشابة‭ ‬مي‭ ‬الغيطي‭.‬

كما‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للمهرجان‭ ‬إهداء‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬لروح‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬العالمي‭ ‬جميل‭ ‬راتب‭ ‬تقديرا‭ ‬لمشواره‭ ‬الفني‭ ‬وعطائه‭ ‬السينمائي‭ ‬وأعماله‭ ‬المتميزة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬تاريخه‭ ‬الفني‭.‬

ويتنافس‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬المهرجان‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬6‭ ‬أفلام‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬36‭ ‬فيلما،‭ ‬تم‭ ‬عرضهم‭ ‬تجاريا‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬وهي‭:‬

‮«‬طلق‭ ‬صناعي‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬خالد‭ ‬دياب،‭ ‬و‮«‬زهرة‭ ‬الصبّار‮»‬‭ ‬للمخرجة‭ ‬هالة‭ ‬القوصي،‭ ‬و‮«‬يوم‭ ‬الدين‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬أبوبكر‭ ‬شوقي،‭ ‬و«عيار‭ ‬ناري‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬كريم‭ ‬الشناوي،‭ ‬‮«‬ورد‭ ‬مسموم‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬أحمد‭ ‬فوزي‭ ‬صالح،‭ ‬و‭ ‬‮«‬ليل‭ ‬خارجي‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭. ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬المهرجان‭ ‬لهذه‭ ‬الدورة‭ ‬برئاسة‭ ‬المخرج‭ ‬عادل‭ ‬أديب‭ ‬وعضوية‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الفنانة‭ ‬إلهام‭ ‬شاهين‭ ‬والفنانة‭ ‬صابرين‭ ‬والفنان‭ ‬مصطفى‭ ‬شعبان‭ ‬والفنان‭ ‬مجدي‭ ‬كامل‭ ‬ومدير‭ ‬التصوير‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬مختار‭ ‬والسيناريست‭ ‬محمد‭ ‬سليمان‭ ‬والموسيقار‭ ‬هشام‭ ‬نزيه‭ ‬والناقد‭ ‬الفني‭ ‬إمام‭ ‬عمر‭.‬