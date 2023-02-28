تكريت تمنح المشهداني درع الجامعة

تكريت – الزمان

منحت رئاسة جامعة تكريت، التدريسي في كلية الاعلام الاستاذ الدكتور سعد سلمان المشهداني درع الجامعة تقديراً لمجهوداته العلمية وحصوله على جائزة يوم العلم العراقي للعام 2023. وكان المشهداني قد حصل على جائزة افضل كتاب للعام المذكور ألفه في موضوع (منهجية البحوث الاعلامية)، وهو كتاب يساعد طلبة الدراسات العليا على فهم مناهج البحث العلمي واستيعاب الاساليب البحثية في معالجة المشكلات الاعلامية. وعلمت (الزمان) ان الجامعة انجزت معاملة تقاعد المشهداني بعد رحلة طويلة مع التعليم العالي.