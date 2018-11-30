تكرار‭ ‬التبول‭ ‬ليلاً‭ ‬يستوجب‭ ‬استشارة‭ ‬طبيب‭ ‬

طريقة التخلص من رائحة الثوم والبصل
برلين - الزمان: يعاني كثيرون من التبول المتكرر نهاراً أو ليلاً. فمتى يستلزم تكرار التبول استشارة الطبيب؟
للإجابة عن هذا السؤال قال البروفيسور تورستن شلوم، إن استشارة الطبيب واجبة إذا كان فاق التبول 6 مرات نهاراً ومرتين ليلاً.
وأوضح أخصائي المسالك البولية الألماني، أن لتكرار التبول أسبابا عدة، وربما يكون سببه تضخم البروستاتا، أو السكري، أو عدوى بالمسالك البولية، مشيراً إلى أن التشخيص المبكر يساعد في علاج هذه المتاعب جيداً. فيما قالت قناة المانية ، ان رائحة الثوم والبصل القوية تلتصق باليدين بعد الانتهاء من تحضير الطعام، ولا يمكن إبعادها بالماء والصابون فقط.
طرق بسيطة للتخلص من رائحة الثوم والبصل بعد التقطيع رصدتها (DW):
الأولى: الحليب: بعد تقطيع البصل أو الثوم نظفي يديك بالماء البارد، ومن ثم نشفيهما جيداً، وبعد ذلك يمكنك فركهما بكمية قليلة من الحليب السائل.
الثانية: الفولاذ المقاوم للصدأ: يمكنك فركهما برفق بقطعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. أين تجديه؟ ببساطة، صنبور المياه في المطبخ أو حتى أواني الطبخ الفولاذية. ومن ثم تغسلين اليدين بالماء.
الثالثة: القهوة: نضع القليل من مسحوق القهوة المطحونة على اليدين، بعدها نغسلهما بالماء فوراً، إذ تعد القهوة من المواد القادرة على القضاء على رائحة البصل فوراً.
الرابعة: معجون الأسنان: لمعجون الأسنان استخدامات أخرى غير التي صُنع من أجلها أساساً، إذ يمكن فرك اليدين بالقليل من معجون الأسنان المحتوي على الفلوريد، ومن ثم نغسلهما بالماء الفاتر، لكن يجب مراعاة دهن اليدين بعد ذلك بأي كريم ملطف لأن استخدام معجون الأسنان يتسبب في جفافهما.