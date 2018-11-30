تكرار‭ ‬التبول‭ ‬ليلاً‭ ‬يستوجب‭ ‬استشارة‭ ‬طبيب‭ ‬

طريقة‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬رائحة‭ ‬الثوم‭ ‬والبصل‭ ‬

برلين‭ ‬‭- ‬الزمان‭: ‬يعاني‭ ‬كثيرون‭ ‬من‭ ‬التبول‭ ‬المتكرر‭ ‬نهاراً‭ ‬أو‭ ‬ليلاً‭. ‬فمتى‭ ‬يستلزم‭ ‬تكرار‭ ‬التبول‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب؟

للإجابة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭ ‬قال‭ ‬البروفيسور‭ ‬تورستن‭ ‬شلوم،‭ ‬إن‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬واجبة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬فاق‭ ‬التبول‭ ‬6‭ ‬مرات‭ ‬نهاراً‭ ‬ومرتين‭ ‬ليلاً‭.‬

وأوضح‭ ‬أخصائي‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬الألماني،‭ ‬أن‭ ‬لتكرار‭ ‬التبول‭ ‬أسبابا‭ ‬عدة،‭ ‬وربما‭ ‬يكون‭ ‬سببه‭ ‬تضخم‭ ‬البروستاتا،‭ ‬أو‭ ‬السكري،‭ ‬أو‭ ‬عدوى‭ ‬بالمسالك‭ ‬البولية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التشخيص‭ ‬المبكر‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬هذه‭ ‬المتاعب‭ ‬جيداً‭. ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬قناة‭ ‬المانية‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬رائحة‭ ‬الثوم‭ ‬والبصل‭ ‬القوية‭ ‬تلتصق‭ ‬باليدين‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تحضير‭ ‬الطعام،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬إبعادها‭ ‬بالماء‭ ‬والصابون‭ ‬فقط‭.‬

طرق‭ ‬بسيطة‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬رائحة‭ ‬الثوم‭ ‬والبصل‭ ‬بعد‭ ‬التقطيع‭ ‬رصدتها‭ ‬‭(‬DW‭):‬

الأولى‭:‬‭ ‬الحليب‭:‬‭ ‬بعد‭ ‬تقطيع‭ ‬البصل‭ ‬أو‭ ‬الثوم‭ ‬نظفي‭ ‬يديك‭ ‬بالماء‭ ‬البارد،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نشفيهما‭ ‬جيداً،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬يمكنك‭ ‬فركهما‭ ‬بكمية‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الحليب‭ ‬السائل‭.‬

الثانية‭:‬‭ ‬الفولاذ‭ ‬المقاوم‭ ‬للصدأ‭:‬‭ ‬يمكنك‭ ‬فركهما‭ ‬برفق‭ ‬بقطعة‭ ‬من‭ ‬الفولاذ‭ ‬المقاوم‭ ‬للصدأ‭. ‬أين‭ ‬تجديه؟‭ ‬ببساطة،‭ ‬صنبور‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬المطبخ‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬أواني‭ ‬الطبخ‭ ‬الفولاذية‭. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تغسلين‭ ‬اليدين‭ ‬بالماء‭.‬

الثالثة‭:‬‭ ‬القهوة‭:‬‭ ‬نضع‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬مسحوق‭ ‬القهوة‭ ‬المطحونة‭ ‬على‭ ‬اليدين،‭ ‬بعدها‭ ‬نغسلهما‭ ‬بالماء‭ ‬فوراً،‭ ‬إذ‭ ‬تعد‭ ‬القهوة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬رائحة‭ ‬البصل‭ ‬فوراً‭.‬

الرابعة‭:‬‭ ‬معجون‭ ‬الأسنان‭:‬‭ ‬لمعجون‭ ‬الأسنان‭ ‬استخدامات‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬التي‭ ‬صُنع‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬أساساً،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬فرك‭ ‬اليدين‭ ‬بالقليل‭ ‬من‭ ‬معجون‭ ‬الأسنان‭ ‬المحتوي‭ ‬على‭ ‬الفلوريد،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نغسلهما‭ ‬بالماء‭ ‬الفاتر،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬مراعاة‭ ‬دهن‭ ‬اليدين‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بأي‭ ‬كريم‭ ‬ملطف‭ ‬لأن‭ ‬استخدام‭ ‬معجون‭ ‬الأسنان‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬جفافهما‭.‬