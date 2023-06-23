تكاليف‭ ‬نوعين‭ ‬من‭ ‬الموت

فاتح عبدالسلام

مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬العربي‭ ‬اشتعلت‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬بمقارنة‭ ‬سريعة‭ ‬بين‭ ‬قتلى‭ ‬الكبسولة‭ ‬الغوّاصة‭ ‬الخمسة‭ ‬الذين‭ ‬أرادوا‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬تايتانيك‭ ‬السفينة‭ ‬الغارقة‭ ‬الأشهر‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وغرق‭ ‬سفينة‭ ‬مهاجرين‭ ‬قرب‭ ‬السواحل‭ ‬اليونانية‭ ‬فيها‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬خمسمائة‭ ‬شخص‭.‬

‭ ‬والمقارنة‭ ‬استهدفت‭ ‬الاهتمام‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬بحدث‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬اشخاص‭ ‬خاضوا‭ ‬التجربة‭ ‬“الممتعة”‭ ‬بتكاليف‭ ‬قدرها‭ ‬ربع‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬للشخص‭ ‬الواحد‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬مظاهر‭ ‬الترف،‭ ‬وأولئك‭ ‬المهاجرين‭ ‬الذي‭ ‬ينحدر‭ ‬قسم‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬واسيوية،‭ ‬ركبوا‭ ‬البحر‭ ‬مكرهين‭ ‬تحت‭ ‬ظروف‭ ‬شاذة‭ ‬في‭ ‬بلدانهم‭ ‬ناشدين‭ ‬حياة‭ ‬جديدة،‭ ‬لم‭ ‬يصلوا‭ ‬اليها‭ ‬وغرقوا‭ ‬دونها‭.‬

الدعاية‭ ‬المضادة‭ ‬للهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬تملأ‭ ‬الاعلام‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬تتناول‭ ‬أية‭ ‬جهة‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬أودت‭ ‬بمئات‭ ‬المهاجرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬السفينة‭ ‬الغارقة‭ ‬ومن‭ ‬قبلها‭ ‬آلاف‭ ‬الغارقين،‭ ‬لأن‭ ‬ملف‭ ‬الهجرة‭ ‬بات‭ ‬مكلفا‭ ‬ماليا‭ ‬وسياسيا‭ ‬وامنيا‭ ‬للغرب،‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أثبتت‭ ‬التجارب‭ ‬انّ‭ ‬الاندماج‭ ‬الذي‭ ‬سعت‭ ‬اليه‭ ‬سياسات‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المهاجرين‭ ‬لم‭ ‬تقد‭ ‬الى‭ ‬نتائج‭ ‬كبيرة‭.‬

وقرأنا‭ ‬تعليقات‭ ‬لناس‭ ‬عاديين‭ ‬وآخرين‭ ‬من‭ ‬النُخب‭ ‬عن‭ ‬الرعاية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬الغربية‭ ‬للمهاجرين‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬كون‭ ‬الحرب‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬وضع‭ ‬الغرب‭ ‬ضدها‭ ‬عقوبات‭ ‬صارمة‭.‬

الانتقائية‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬الغربي،‭ ‬مثلها‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬تنتقي‭ ‬نشرات‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬هناك‭ ‬الاخبار‭ ‬التي‭ ‬“لا‭ ‬تضر‭ ‬ولا‭ ‬تفيد”‭ ‬في‭ ‬حشو‭ ‬حكومي‭ ‬تعافه‭ ‬النفس‭ ‬البشرية‭ ‬لرداءته‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬استهلاك‭ ‬محلي‭ ‬رخيص‭ ‬ومفضوح‭. ‬والغرب‭ ‬أيضا‭ ‬يسوّق‭ ‬لسياساته‭ ‬في‭ ‬لفت‭ ‬الانتباه‭ ‬نحو‭ ‬قضايا‭ ‬جزئية‭ ‬تخصّه‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتجاهل،‭ ‬غالباً‭ ‬وليس‭ ‬دائماً،‭ ‬قضايا‭ ‬ذات‭ ‬اهتمام‭ ‬انساني‭ ‬عام‭ ‬كغرق‭ ‬المئات‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الهجرة‭.. ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬خلاصاً‭ ‬من‭ ‬حروب‭ ‬او‭ ‬اضطهادات‭ ‬دينية‭ ‬وطائفية‭ ‬او‭ ‬ظروف‭ ‬معيشية‭ ‬لا‭ ‬تطاق‭.

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