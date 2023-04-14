تكاثر موجات الجفاف المفاجئة بفعل التغير المناخي

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حذرت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬نُشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬ازدياد‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ “‬موجات‭ ‬الجفاف‭ ‬السريعة‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬حالات‭ ‬مناخية‭ ‬يصعب‭ ‬التنبؤ‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬التكيف‭ ‬معها،‭ ‬بفعل‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الأنشطة‭ ‬البشرية‭.‬

وفيما‭ ‬يُعتبر‭ ‬الجفاف‭ ‬عموماً‭ ‬ظاهرة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد،‭ ‬لكنّه‭ ‬قد‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬فجأة،‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة،‭ ‬عندما‭ ‬تتوافر‭ ‬الشروط‭ ‬المطلوبة‭ ‬لذلك‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬يسرّع‭ ‬في‭ ‬ظهور‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬الظروف،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬انحباس‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬معينة‭ ‬وزيادة‭ ‬التبخر‭ ‬بفعل‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة،‭ ‬يميلان‭ ‬إلى‭ ‬تجفيف‭ ‬التربة‭ ‬بسرعة‭ ‬أكبر‭.‬

وفي‭ ‬البحث‭ ‬الذي‭ ‬نشرت‭ ‬نتائجه‭ ‬مجلة‭ “‬نيتشر‭”‬،‭ ‬حلل‭ ‬الباحثون‭ ‬بيانات‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬عاماً‭ (‬1951-2014‭)‬،‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬عمليات‭ ‬مراقبة‭ ‬أجريت‭ ‬عبر‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬وبيانات‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬بشأن‭ ‬رطوبة‭ ‬التربة‭.‬

وقال‭ ‬المعد‭ ‬الرئيسي‭ ‬للدراسة‭ ‬شينغ‭ ‬يوان،‭ ‬وهو‭ ‬أستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬نانجينغ‭ ‬الصينية‭ ‬لعلوم‭ ‬المعلومات‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬موجات‭ ‬الجفاف‭ ‬السريعة‭ ‬آخذة‭ ‬في‭ ‬الازدياد‭ “‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وفي‭ ‬شمال‭ ‬آسيا‭ ‬وشرقها‭ ‬ومنطقة‭ ‬الساحل‭ ‬الإفريقي‭ ‬وعلى‭ ‬السواحل‭ ‬الغربية‭ ‬لأميركا‭ ‬الجنوبية‭”.‬‮ ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الظواهر‭ “‬خطرة‭ ‬بسبب‭ ‬ظهورها‭ ‬السريع،‭ ‬ولكونها‭ ‬لا‭ ‬تترك‭ ‬وقتاً‭ ‬كافياً‭ ‬للاستعداد‭”‬،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجراءات‭ ‬ترشيد‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭.‬

كما‭ ‬تضع‭ ‬موجات‭ ‬الجفاف‭ ‬المفاجئة‭ ‬النظم‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬خطر،‭ “‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬للغطاء‭ ‬النباتي‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬للتكيف‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬شينغ‭ ‬يوان‭.‬

وأظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬وتيرة‭ ‬حالات‭ ‬الجفاف‭ ‬التقليدية‭ ‬قد‭ ‬زادت‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬المناطق،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تميل‭ ‬إلى‭ ‬الحدوث‭ ‬بسرعة‭ ‬أكبر‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬ثمّة‭ “‬انتقال‭ ‬حقيقي‭ ‬من‭ ‬الجفاف‭ ‬البطيء‭ ‬إلى‭ ‬الجفاف‭ ‬السريع‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬شينغ‭ ‬يوان‭.‬

وقد‭ ‬احتسب‭ ‬الباحثون‭ ‬تأثير‭ ‬سيناريوهات‭ ‬مختلفة‭ ‬لانبعاثات‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬على‭ ‬حالات‭ ‬الجفاف‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬النماذج‭ ‬المناخية‭.‬

وإذا‭ ‬كانت‭ ‬الانبعاثات‭ ‬معتدلة،‭ ‬سيتعزز‭ ‬الاتجاه‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الجفاف‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬العالم‭ ‬تقريباً‭. ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬مستويات‭ ‬الانبعاث‭ ‬أعلى،‭ ‬فسيزداد‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬المناطق‭.‬

وقال‭ ‬شينغ‭ ‬يوان‭ “‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يبطئ‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭” ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬موجات‭ ‬الجفاف‭ ‬السريعة‭.‬

وظهر‭ ‬مفهوم‭ ‬الجفاف‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين،‭ ‬لكنه‭ ‬حظي‭ ‬باهتمام‭ ‬أكبر‭ ‬منذ‭ ‬جفاف‭ ‬صيف‭ ‬2012‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬والذي‭ ‬حلّ‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬خسائر‭ ‬اقتصادية‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬وقال‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬فاخينينغن‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬ديفيد‭ ‬ووكر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البحث،‭ ‬إن‭ “‬تحذير‭” ‬معدي‭ ‬الدراسة‭ “‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يؤخذ‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭”.‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬نُشر‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ “‬ساينس‭” ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المناطق‭ ‬المتأثرة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بالجفاف‭ ‬السريع‭ ‬تقع‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬منخفضة‭ ‬الدخل،‭ ‬حيث‭ ‬يفتقر‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬المناخية‭ ‬المتطرفة‭.‬

وستعتمد‭ ‬شدة‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬المحاصيل‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬وقت‭ ‬حدوث‭ ‬الجفاف،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬إذا‭ ‬حصل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مواسم‭ ‬التزهير‭ ‬أو‭ ‬التلقيح،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬العام‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬تُنشر‭ ‬خرائط‭ ‬الجفاف‭ ‬غالباً‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬شهرياً،‭ ‬بحسب‭ ‬ديفيد‭ ‬ووكر‭. ‬وقال‭ “‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬طرق‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬الجفاف‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬زمنية‭ ‬أقصر‭”.‬