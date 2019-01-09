تقنية‭ ‬مبتكرة‭ ‬لعلاج‭ ‬شلل‭ ‬الوجه‭ ‬النصفي

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

توصل‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬تقنية‭ ‬جديدة‭ ‬لعلاج‭ ‬شلل‭ ‬الوجه‭ ‬النصفي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬جهاز‭ ‬إلكتروني‭ ‬تتم‭ ‬زراعته‭ ‬داخل‭ ‬الوجه‭ ‬ليساعده‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬المصاب‭ ‬بالشلل‭.‬

وكشفت‭ ‬التجارب‭ ‬المبدئية‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬الباحث‭ ‬نيت‭ ‬جويت،‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬بجامعة‭ ‬هارفارد‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬الفئران،‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬مبشرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استعادة‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬الوجه‭ ‬المصاب‭ ‬بالشلل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توجيه‭ ‬إشارات‭ ‬كهربائية‭ ‬من‭ ‬النصف‭ ‬السليم‭ ‬إلى‭ ‬النصف‭ ‬المصاب،‭ ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تحريك‭ ‬عضلات‭ ‬الوجه‭.‬

ونقل‭ ‬موقع‭ ‬“ساينس‭ ‬ديلي”‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية،‭ ‬عن‭ ‬الباحث‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬شلل‭ ‬الوجه‭ ‬النصفي‭ ‬هو‭ ‬حالة‭ ‬مرضية‭ ‬“مدمرة”‭ ‬للمريض‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مشكلات‭ ‬وظيفية‭ ‬وجمالية‭ ‬وتوثر‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬المريض‭ ‬والمجتمع،‭ ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬جراحات‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬الوجه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬نقل‭ ‬العضلات‭ ‬أو‭ ‬بعض‭ ‬الأعصاب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬بعض‭ ‬أشكال‭ ‬الحركة‭ ‬إلى‭ ‬الوجه،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاساليب‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المشكلات،‭ ‬فهي،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬تعيد‭ ‬للمريض‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الابتسام‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬ولكن‭ ‬ذلك‭ ‬يتطلب‭ ‬منه‭ ‬بعض‭ ‬المجهود‭ ‬الذهني‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬التجربة،‭ ‬زرع‭ ‬الباحثون‭ ‬أقطاب‭ ‬كهربائية‭ ‬ذات‭ ‬مواصفات‭ ‬خاصة‭ ‬حول‭ ‬عصب‭ ‬الوجه‭ ‬لدى‭ ‬الفئران‭ ‬المريضة،‭ ‬وتم‭ ‬توجيه‭ ‬إشارات‭ ‬كهربائية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الأقطاب‭ ‬للتحكم‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬العين‭ ‬والشوارب‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬التجارب‭ ‬الأولية‭ ‬لهذه‭ ‬التقنية‭ ‬مبشرة،‭ ‬يؤكد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬الطريق‭ ‬مازال‭ ‬طويلاً‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬على‭ ‬البشر‭.‬

ويعتزم‭ ‬فريق‭ ‬الدراسة‭ ‬إجراء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ابتكار‭ ‬أجهزة‭ ‬أصغر‭ ‬حجماً‭ ‬يتم‭ ‬زراعتها‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬داخل‭ ‬الوجه‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬مشكلة‭ ‬شلل‭ ‬الوجه‭ ‬النصفي‭.‬