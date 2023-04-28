الترويج للقراءة الورقية ومكافحة المخدّرات عناوين مشاريع طلابية

تقنيات الإعلان في مهرجان الإخراج التلفزيوني للفنون التطبيقية

بغداد – ياسين ياس

تتواصل على قاعات قسم تقنيات الاعلان في كلية الفنون التطبيقية بالجامعة التقنية الوسطى ببغداد الاستعدادات لمهرجان الاخراج التلفزيوني، لطلبة المرحلة الرابعة، الذي يتضمن مشاريع تخرجهم .ومن المشاركين الطالبة الاء عويد عبد، التي تقول ان ( مشروعها يعتمد ترويج الى القراءة الورقية، كون هناك اهمال وعزوف لدى الكثير من الشباب،)، مضيفة (حقيقة يبقى الكتاب له نكهة مميزة من خلال التلامس الفكري والتفاعل الحسي معه، ولكون النشر الالكتروني اصبح مسيطر على الساحة الفنية والادبية لسرعته وسهولة الحصول عليه،لذا يتمكن القارى من الاطلاع على اكثر من نتاج في وقت قصير ، لكن الاشارة هنا الى ان مسالة التركيز وتوخي الفائدة يكون من خلال الكتاب الورقي، لان كثرة الاطلاع الالكتروني تبدد حلاوة المتلقي على مدى الفترات الطويلة والمتقطعة واخيرا ،التنويع بالقراءة مهم جدا، لاذكاء المعرفة في التثقيف الذاتي عبر النتاج الورقي)..

وعن الافلام المشاركة في المهرجان ، تحدث لـ(الزمان) المشرف على العروض الافلام الاكاديمي منهل الهاشمي قائلا،تنوعت الافكار بمشاريع الطلبة. لهذه السنة ،هناك مواضيع حيوية ومهمة منها المخدرات، وثقافة القراءة الورقية ،والاعلانات التجارية).

وأشارت الطالبة اسيل جاسم من القسم ذاته (ان مشروعها يتناول المخدرات، وادمان بعض الطلبة على المخدرات، وعلى الجهات المعنية فحص الطلبة، كون هناك طالب مجد ،واخر مدمن والسيء من خلال الرفقة قد يصيب المجتهد)واضافت (عملنا ورشة من خلال مقهى داخل الكلية،حيث تم جلب الاراكيل،مع كاست ضخم ضم 35 طالباً، استمرت الورشة اسبوعا كاملا باشراف التدريسي مهند السوداني، فكان هناك توضيح لكيفية تاثير التدخين على الانسان وتدمير جسمه خصوصا ادمان الشباب على المخدرات، والمشروع جاهز للعرض في مهرجان الكلية حاليا)..

منتج تجاري

ومن المشاركات في المهرحان، الطالبة فاطمة محمد ،ومشروع تخرجها يتناول تقنيات الاعلان عن منتج تجاري (عطور)،وعن ذلك قالت عملت العديد من اللقطات لهذا المنتوج ،مع الموسيقى، واعتمدت الابهارالصوري في صنع وبناءالاعلان ،والفكرة والحواروالسيناريو والتصوير لي)واضافت( لدي العديد من المشاركات منها مشاركة في ورشة عن التدخين،دوري مديرة تصوير ومصورة).

الى ذلك قدم التدريسي زيد طارق السنجري حلقة نقاشية (سيمنار) بعنوان ( الحركة المسرحية في مدينة الموصل- الواقع والطموح) في كلية الفنون الجميلة بجامعة الموصل ،و تناول فيه مجموعة من المحاور كان من أهمها بعد استعراض تاريخي لبدايات المسرح العراقي الذي ولد من رحم هذه المدينة في الربع الأخير من القرن التاسع عشر دور نقابة الفنانين في نينوى ودور كلية ومعاهد الفنون الجميلة والفرق والتجمعات المسرحية العاملة الان في المدينة والمحافظة كفرقة مسرح قره قوش للتمثيل وفرقة مسرح علامات والمهرجانات التي قدمتها مجموعة نون، وفي نهاية الحلقة النقاشية خرج المجتمعين بمجموعة نقاط بعد نقاش ومداخلات وتعقيبات يمكن أن ترتقي وتنشط الحركة المسرحية في العراق بشكل عام ومدينة الموصل على وجه الخصوص.والاتفاق على عقد ندوة علمية برعاية جامعة الموصل وفي اروقة كلية الفنون الجميلة للمهتمين والمختصين بالفن المسرحي