تقلّبات جوية والسليمانية تتأثّر بهزّة قوتها 5 درجات

بغداد – فائز جواد

سجلت المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية التابعة لوزارة النقل ، هزة ارضية بقوة 5 درجات قرب محافظة السليمانية وتأثرت بيها محافظات كركوك واربيل وبغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوة هزة 5 درجات ووقعت قرب الحدود العراقية الايرانية وتبعد 22 كيلومترا شمال شرق حلبچة)، واشار الى انه (تم الشعور بها بشكل متفاوت من قبل المواطنين في السليمانية وكركوك واربيل وبغداد).

واظهرت مقاطع فيديو لكاميرات مراقبة ،هلع الاطفال وهم يخرجون مسرعين من احد جوامع المحافظة بعدما شعروا بقوة الهزة،بينما اظهرت كاميرات اخرى خروج المواطنين من المنازل ،تحسبا لاي طارئ. بدوره ، كتب المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (تقلبات جوية مصحوبة بمنخفض جديد يبدأ تاثيراته من يوم غد الاحد حتى الثلاثاء ،حيث يندفع من جهة الغرب مصحوبا بتساقط امطار يشمل بادية الجنوب وذي قار والسماوة وبعض مناطق البصرة).

وتابع ان (الامطار تتوقف يوم غد الاحد ،وستشمل في ما بعد الموصل وصلاح الدين ودهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى وواسط وبغداد، اما بابل وكربلاء والنجف والديوانية فستكون بنسبة قليلة).وكانت هيئة الانواء الجوية قد توقعت ان يكون طقس اليوم السبت غائما مصحوبا بامطار خفيفة. وقالت ان (طقس اليوم السبت في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً في الأقسام الغربية ، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق).