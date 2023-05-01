تقليد ندى شوكت قلادة الإبداع في إحتفالية مبهرة

بغداد – ابتهال العربي

احتفت نخبة من الإعلاميين والمثقفين امس الاثنين، بتقليد مديرة تحرير جريدة (الزمان) ندى شوكت، قلادة الابداع، التي منحها إياها رئيس مجموعة الاعلام المستقل الأستاذ سعد البزاز. وكان البزاز قد عد تكريم شوكت،(تكريما للكفاءة والمثابرة والاجتهاد والصبر والوقار والرقي وهي أمور اجتمعت في شخصيتها ومسيرتها الطويلة في عالم الصحافة). وجاء تقليد شوكت، وسط احتفالية مبهرة، عرفانا بعطائها الممتد نحو نصف قرن من الزمان وهي مدة لتخريج خمسة أجيال من الصحفيين خلال حقب مختلفة. واناب البزاز عنه في التقليد رئيس تحرير (الزمان) أحمد عبد المجيد الذي رحب بالحضور، مؤكداً (لن اقول اكثر مما قاله الاستاذ سعد البزاز ان تكريم شوكت، هو تكريم للاجتهاد والمثابرة والالتزام والصبر كامراة عراقية حقيقية)، مضيفا (اعتقد ان هذا التكريم هو فرصة للجيل الجديد من الصحفيين ليقتدوا بعمل وتجارب زميلتهم الرائدة وما قدمته في عالم الصحافة).

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