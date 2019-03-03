(الزمان): تستطلع دبي المدينة الأكثر إثارة سياحياً 4-4

تقليد ناجح لنماذج عالمية كذا كرين بلانيت القرية العالمية وبرواز دبي

دبي – حمدي العطار

ستي دووك

السياحة لا تعني استثمار ما متوفر داخل البلد من امكانيات سياحية تاريخية وطبيعية بل يدخل في التخطيط الاسترتيجي السياحي القدرة على الابتكار والخلق المرافق والمواقع السياحية،وهذا ما فعلته دبي من خلال ايجاد اكثر من موقع ومزار سياحي.

الكوكب الأخضر

“ذا جرين بلانيت” او الكوكب الاخضر هي غابة استوائية تشبه غابات الامازون والهدف الاسمى من وجودها في اي مكان هو للدفاع عن الغابات المطيرة التي تعد رئة العالم،وهذا يتطلب توفير مناخ ومكان رطب بنسبة 90% مع الاحتفاظ بدرجة حرارة ثابته بمقدار 28 مئوية،ودبي وفرت كل الامكانيات لتوفير هذا الجو الذي يشبه المناخ الاستوائي.

وانت تزور هذا المشروع البيئي السياحي النموذجي الذي يحاكي عالم الغابات الاستوائية وما تحفل به من تنوع بيولوجي،سوف تتعرف من خلال المحميات على اكثر من 3000 نوعامن النباتات والحيوانات التي تتخذ من الغابات المطيرة موطنا لها،ويقع مشروع الكوكب الاخضر في (سيتي دووك) وفيه تغطي الاوراق والاشجار الكثيفة والنباتات الأرضية التي تتيح للزوار استشكاف اسرار النظام البيئي ويضم المبنى أكبر شجرة اصطناعية في العالم يبلغ ارتفاعها 25 م،ومن الحيوانات الغريبة هو وجود افعى اخضر وهي تلد مثل الحيوانات الثديية ،واهم فائدة يكتسبها هذا المرفق السياحي بعد توفير المتعة هو الوعي بالبيئة التي تحترم الطبيعة واكتشاف أهمية البيئة،وتواجد الرحلات المدرسية لطلبة الابتدائية دليل على الجانب التعليمي لهذا المشروع .

تبقى سعر تذكرة الدخول الى هذا المرافق السياحي هي مرتفعة اذ تبلغ 99 درهم اي ما يعادي 27 دولار وهو قد يجعل الاقبال هذا المشروع ضعيف!

فيلم هندي

انفردت دبي من دون المدن العربية بامتلاكها المكان المناسب لتصوير افلام هوليود الامريكية او بوليوود السينما الهندية،شهرة دبي بأمكنها السياحية مثل شاطئ جميرا وبرج خليفة وكذلك برج العرب ومجمع ستي دووك انضم للمرافق السياحية الجاذبة للسينما الهندية،وشهدت مدينة دبي من قبل تصوير عشرة افلام اشهرها فيلم من بطولة (توم كروز) في موقع برج خليفة،كما تم تصوير فيلم هندي من بطولة النجم شاروخ خان وديبيكا!كما تم تصوير فيلم من بطولة جورج كلوتي وعمرو واكد،،ونحن نتجول في ساحات ستي دوك والتي تماثل ساحات اوربية بممراتها الفيسحة وتحيط بها المسطحات المائية والاشجار وتتزع المقاهي والمطاعم بالهواء الطلق ،ويمكن اخذ استراحة في المقاهي وزيارة مركز التعليم المبكر وسيفونا وسوبر ماركت سبنس ومخبز فنج بيرو،شاهدنا مجموعة من المصورين والمخرج الهندي يحضرون لتصوير مشهد غنائي عاطفي بوجود البطلة مع مجموعة من الفتيات الجميلات والبطل لتكون لنا معهم وقفة والتقاط الصور التذكارية!

القرية العالمية

نوع آخر من السياحة هي ان تجلب الى بلدك ثقافات وازياء ومنتجات وتقاليد وعادات وفنون الشعوب الاخرى للتعرف عليها والتفاعل معها ، السنا نسافر لهذا الغرض! دبي ومنذ 1997 وضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق وهي سنة انشاء القرية العالمية تساهم في تقديم المنتج الثقافي والاجتماعي الازياء والمأكولات والفنون لحوالي 65 دولة تشترك سنويا في هذا المهرجان الذي يضم 37 جناحا.

انه كرنفال متنوع ،يتجلى فيه الابداع والمنافسة بين الدول لتقدم افضل ما لديها، ونحن نمر بالجناح التركي الكبير فنشاهد الكثير من المنتجات التركية فضلا عن الطريقة المثيرة لبيع الموطا والتلاعب بالزبون وسط مرح الجميع ،الكويت تطل بالابراج المشهورة وفي بوابة الجناح تذوقنا حلويات (اللقيمات) ،اما الجناح اليمني فهو يقدم لك انواع العسل لتذوقه وهناك العسل الابيض اللذيذ (الروسي) ورقصة الخناجر في الجناح والتوابل والجوز،في الجناح المغربي هناك صناعة الفخار ورقصة الزواج، وفي الجناح المصري عرض الحرير والاقمشة والمنتجات القطنية ،الصين تقدم لك كل شيء وتتمتع بمشاهدة السيرك ،اللوحات على السجاد يقمها الجناح الايراني الذي صمم جناح كبير وفخم يعبر عن الثقافة الفارسية، الافغان يشتهرون بالسجاد النفيس،الجناح الافريقي ساحر لا بد ان تخرج منه وقد اشتريت اكثر من حاجة، التحف الخشبية والتوابل ولا بد ان ترقص مع طبول افريقيا التي جمعت في جناح واحد جناح افريقيا وكذلك اوربا كانت في جناح واحد فقط ،لفت نظرنا القلادات الخشبية في الجناح الاسباني والفواكه المجففة في الجناح التايلندي،ويؤسفنا المشاركة الضعيفة والبائسة للعراق في هذا المهرجان المهم! لأننا حينما شاهدنا العراق من بعيد كنت اتوقع ان اجد مجسمات ونماذج من الجنائن المعلقة او شيئا من حضارة اور،كنت اتشوق لتذوق تمر البصرة ودهين النجف واي شيء من لبن اربيل والفرقة القومية للفنون الشعبية او فرقة الخشابة ،ولوحات وتماثيل تعبر عن حضارة بغداد ورموزها المعمارية ،كنت اتوقع رؤية منتجات سوق الصفافير وانغام دقاتهم الفنية ، ولكننا نتفاجأ بوضع في بوابة الجناح الذي اطلق عليه (فن العراق) مجسم لبرج ايفل الفرنسي ! وفي داخل المحل وليس الجناح هناك لوحات غير مرتبة وسجاد! فهل هذا هو تاريخ العراق وثقافته ومنتجاته السياحية ورموز حضارته العريقة! كنت افضل عدم وجود جناح للعراق افضل من وجوده بهذه الصورة المتواضعة المخجلة، دخلنا الى هذا الجناح لتصويره واذا شخص يشبه رجال الامن في الزمن البائد يقول (ممنوع التصوير) ! الى متى يستمر تشويه صورة العراق في المحافل والمشاركات الدولية،كان بودنا ان يكون للسفارة العراقية في الامارت ولوزارة الثقافة والسياحة دورا ليكون حضور العراق مماثل لباقي الدول العربية.عدا هذا المطب فقد كانت زيارتنا لهذه القرية ممتعة جدا تكونت لدينا فكرة عن 65 دولة من خلال معروضاتها وفنونها والأزياء الشعبية والمأكولات والبخور والعطور والتماثيل واللوحات والاطلاع على ممارسة المهن الحرفية والعطور وانواع التوابل،،كل شيء ستجده وتعايشه في القرية العصرية.

حديقة زعبيل

اكتب هذا المنشور الاخير من رحلتي الى دبي وانا في بغداد بعد وصولنا اليوم ،انتهت رحلتنا الى مدينة دبي،المدينة التي لم تكن الا قرية للصيد واليوم اصبحت في مقدمة المدن العصرية المتطور.

في اليـــــــوم الاخير لرحلـــــــتنا كانت لنا زيارة الى منطــــــــقة الجميرة وبـــــــرج العـــــــرب مع جـــــــولة بالقارب والتقــــــــاط الصور التذكارية والتجول على الساحل وتناول وجبة الغدا.

برواز دبي

دخلت حديقة زعبيل المجال السياحي عبر مشروع درواز دبي سنة 2018 والتي فيه الزائر يطلع على ثلاث مراحل زمنية تمثل :-

المرحلة (دبي القديمة) وهو معرض بمؤثرات سمعية وبصرية وحسية تلخص قصة التطور المتسارع الذي شهدته مدينة دبي،،

والمرحلة الثانية (دبي الحاضر) وهو الصعود بالمصعد السريع الذي يلاءم التطور السريع لمدينة دبي للوصول الى جسر من الزجاج بطول 93 م والواجهات الزجاجية تجعلك تطل من علو 150 م وكأنك واقف في الهواء ويسمح لك برؤية كا ما هو تحته ،وسوف ترى دبي القديمة في الجانب الشمالي حيث خور دبي والقوارب كما سوف تتمتع بمشاهدة الجانب الشمالي من دبي حيث ناطحات السحاب على الجانب الجنوبي ثم يتم النزول الى المرحلة الثالثة “معرض دبي المستقبل”حيث تشاهد بالواقع الافتراضي مشاهد من دبي سنة 2050 من خلال الشـــــــاشات التفاعلية وتقنية الواقع الافتراضي التي تعرض تصورا متطورا لمدينة دبي.

انتهت