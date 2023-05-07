تقليد .. زمن (الزمان) – هشام السلمان

شخصيا أعتز كثيرا بمبادرة رئيس تحرير جريدة الزمان الاكاديمي والصحفي المهني والحريص جدا على عمله عندما دعاني للاحتفاء بإصداري الجديد ( قرن على الصحافة الرياضية) وهذا شيء كبير ومهم تقدمه جريدة الزمان لي والتي مازلت أحرص على الكتابة بها منذ ما يقارب العقدين من الزمن

صراحة أعشق الزمان لأنها وبرغم متغيرات (الزمن) بفعل (غزو) الانترنيت وتأثيراته على الصحافة الورقية التي مازال (عطر) ورقها لا يغادر

ذائقة القراء

الزمان الجريدة لازالت تصدر ( وقوفا ) متحدية كل تلك المتغيرات وتأثيراتها لأنها تلتزم بمهنية عملها الاعلامي الرصين وحفاظها على تقاليدها الثابتة والتي ارساها رئيس مجلس الادارة السيد ( سعد البزاز ) ومن تلك التقاليد الاهتمام برواد الجريدة مثلما حدث ذلك قبيل ايام قليلة وتم الاحتفاء بالصحفية المتألقة ندى شوكت

ايضا تحرص ادارة الزمان ورغم الزمن على التواصل مع جمهورها وتصدر بشكل متواصل متحدية من يقول ( الصحافة الورقية في طريقها الى الانزواء او ( الاستسلام ) امام المواقع والصحف الالكترونية ..

الزمان ( الجريدة ) فعلا تعيش زمن ( البقاء ) للأصلح عندما تحرص بذات المهنية التي صدرت بها لأول مرة ولازلت تحتفظ بعلاقات مهنية وثقافية من النوع ( النخبوي )

بالأمس جسدت ذلك الحضور المتمثل بنخبة من رجال الثقافة والادب والشعر ، كانت المناسبة الاحتفاء بكتابي فشعرت ( بالزهو ) وانا اقف امام

جمع من مثقفي العراق واعرف جيدا ان اغلب هؤلاء هم كتابها وذلك (سر ) صمود الزمان لان القارئ لازال يبحث عن الرأي الرصين والاسماء المرموقة التي ذاع صيتها وبقيت محافظة برغم من ( عاديات ) الزمن !

تحية للزمان ( جريدة) التي نعيش معها في زمن تفرضه ظروف المتغيرات والتكنولوجيا لذلك أقول ( زمن .. الزمان !!) الستم معي ؟