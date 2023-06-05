تقطيب – بهاء زهير احمد القيسي

بهاء زهير احمد القيسي

(الطشة ) مصطلح أنتشر في الفترة الأخيرة على لسان الأغلبية ويشير الى الشهرة أو من لحق بها وهو كغيره من المتغيرات التي دلفت بغير أذن في تكوين الفهم الجمعي العام للمجتمع

معجمياً طَشٌ: فعل

طَشَت، طَشاٌ و طشيشاً .

بمعني أمطرت السماء مطراً ضعيفاً.

الطشة الآن تعادل في الفهم كلمة الشهرة والطاش أي المشهور . رغم عدم تطابقها مع أصل الكلمة معجمياً التي تشير الى الضعف والقلة.

المجتمع العراقي ولحد حقبة ليست بعيدة يعد الشهرة نوعاً مرفوضاً من السلوك أو على الأقل متجنباً .. كان يسميها الشهيرة بكسر الشين.

وهي توازي التشهير، كنوع من الأذى الذي يوقعه البعض عل البعض. مصطلح الشهرة يتعاكس مع مفهوم الستر. اي السلوك المحافظ على القيم المرعية والمفاهيم الدارجة.

يعتبر الآن هوس الشهره مع تعشق تكنلوجيا التواصل الاجتماعي بكل اجزاء يومنا .

هدف مهم للعديد من الناس ليس لسبب نشر الثقافة والوعي، بل للتكسب المالي، الذي بات هم شاغل لنمط عيش جديد غير معهود يكمن في المحتوى المقدم ومدى وعدد من شاهده.