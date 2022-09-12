تقرير للأمم المتحدة يكشف فظائع العبودية الحديثة .. خمسون مليون إنسان أولى الضحايا في العالم

جنيف‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العبودية‭ ‬الحديثة‮»‬‭ ‬توسّعت‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬مدفوعة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بالوباء،‭ ‬وفُرض‭ ‬على‭ ‬حوالى‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عمل‭ ‬قسري‭ ‬أو‭ ‬زواج‭ ‬قسري‭. ‬وتأمل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الآفة‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2030،‭ ‬ولكن‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬إضافي‭ ‬وجدوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬العبودية‭ ‬حديثة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالتقديرات‭ ‬العالمية‭ ‬للعام‭ ‬2016،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬التقرير‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬والمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬التابعتان‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬ووك‭ ‬فري‭ ‬فاونديشن‮»‬‭ (‬Walk‭ ‬Free‭ ‬Foundation‭) ‬غير‭ ‬الحكومية‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬يعيشون‭ ‬العبودية‭ ‬الحديثة،‭ ‬يخضع‭ ‬حوالى‭ ‬27‭,‬6‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬للعمل‭ ‬القسري،‭ ‬بينما‭ ‬تزوّج‭ ‬22‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬رغماً‭ ‬عنهم‭. ‬وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬النساء‭ ‬والفتيات‭ ‬يمثّلن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلثي‭ ‬الأشخاص‭ ‬المجبرين‭ ‬على‭ ‬الزواج،‭ ‬وحوالى‭ ‬أربع‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬يخضعون‭ ‬للاستغلال‭ ‬الجنسي‭ ‬التجاري‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬المجموع،‭ ‬يمثّلن‭ ‬54‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬العبودية‭ ‬الحديثة‭. ‬وأدى‭ ‬الوباء‭ – ‬الذي‭ ‬تسبّب‭ ‬في‭ ‬تدهور‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬وزيادة‭ ‬مديونية‭ ‬العمّال‭ -‬‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مصادر‭ ‬العبودية‭ ‬الحديثة‭ ‬بكل‭ ‬أشكالها‭. ‬ويوضح‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬تضاعف‭ ‬الأزمات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ – ‬الوباء‭ ‬والنزاعات‭ ‬المسلّحة‭ ‬وتغيّر‭ ‬المناخ‭ – ‬تسبّب‭ ‬في‭ ‬اضطرابات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬والتعليم‭ ‬وتفاقُم‭ ‬الفقر‭ ‬المدقع‭ ‬وتكاثر‭ ‬الهجرة‭ ‬القسرية‭ ‬والخطيرة‭ ‬وانفجار‭ ‬حالات‭ ‬العنف‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬النوع‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وكلها‭ ‬عوامل‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬العبودية‭ ‬الحديثة‭.‬

في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬يُعتبر‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬150‭ ‬شخصاً‭ ‬خاضعاً‭ ‬للعبودية‭ ‬الحديثة‭. ‬وتشير‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ – ‬المبنية‭ ‬على‭ ‬دراسات‭ ‬أسرية‭ ‬تمثيلية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ – ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حالات‭ ‬العبودية‭ ‬الحديثة‭ ‬ليست‭ ‬عابرة‭ ‬بأيّ‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال،‭ ‬بل‭ ‬تستمر‭ ‬لسنوات‭.‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬غاي‭ ‬رايدر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬الصادم‭ ‬هو‭ ‬أنّ‭ ‬وضع‭ ‬العبودية‭ ‬الحديثة‭ ‬لا‭ ‬يتحسّن‮»‬،‭ ‬داعياً‭ ‬الحكومات‭ ‬والنقابات‭ ‬العمالية‭ ‬ومنظمات‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والناس‭ ‬العاديين‭ ‬إلى‭ ‬مكافحة‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬الانتهاك‭ ‬الأساسي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭.‬‮ ‬

ويقترح‭ ‬التقرير‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الإجراءات،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬تحسين‭ ‬وإنفاذ‭ ‬قوانين‭ ‬وعمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬العمل،‭ ‬ووضع‭ ‬حدّ‭ ‬للعمل‭ ‬القسري‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬الدولة‭ ‬وتوسيع‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحماية‭ ‬القانونية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬رفع‭ ‬السن‭ ‬القانوني‭ ‬للزواج‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭.‬

وتبقى‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬مستضعفين‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متناسب،‭ ‬إذ‭ ‬إنّ‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ثمانية‭ ‬عمّال‭ ‬قسرياً‭ ‬هو‭ ‬طفل،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬نصفهم‭ ‬ضحايا‭ ‬للاستغلال‭ ‬الجنسي‭ ‬التجاري‭.‬‮ ‬

ويخضع‭ ‬العمّال‭ ‬المهاجرون‭ ‬للعمل‭ ‬القسري‭ ‬أكثر‭ ‬بثلاث‭ ‬مرّات‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬البالغين‭ ‬غير‭ ‬المهاجرين‭.‬

وناشد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬أنطونيو‭ ‬فيتورينو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جميع‭ ‬الهجرات‭ ‬‮«‬آمنة‭ ‬ومنظّمة‭ ‬ومنتظمة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحد‭ ‬من‭ ‬تعرّض‭ ‬المهاجرين‭ ‬للعمل‭ ‬القسري‭ ‬والاتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬يعتمد‭ ‬قبل‭ ‬كلّ‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬الأطر‭ ‬السياسية‭ ‬والقانونية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تحترم‭ ‬وتحمي‭ ‬وتطبّق‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والحريات‭ ‬الأساسية‭ ‬لكلّ‭ ‬المهاجرين‮»‬‭.‬

وتوجد‭ ‬عبودية‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬تقريباً‭. ‬وتوجد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ (‬52‭ ‬في‭ ‬المئة‭) ‬حالات‭ ‬العمل‭ ‬القسري‭ ‬وربع‭ ‬حالات‭ ‬الزواج‭ ‬القسري‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬ذات‭ ‬متوسّط‭ ‬الدخل‭ ‬المرتفع‭ ‬أو‭ ‬البلدان‭ ‬المرتفعة‭ ‬الدخل‭.‬

وزاد‭ ‬الزواج‭ ‬القسري‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بمقدار‭ ‬6‭,‬6‭ ‬مليون‭ ‬حالة‭ ‬منذ‭ ‬التقديرات‭ ‬العالمية‭ ‬للعام‭ ‬2016‭.‬

وكشف‭ ‬التقرير‭ ‬أنّ‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬السخرة‭ ‬ارتفع‭ ‬بمقدار‭ ‬2‭,‬7‭ ‬مليون‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬2016‭ ‬و2021،‭ ‬وهي‭ ‬زيادة‭ ‬تُعزى‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬القسري‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الخاص،‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬الاستغلال‭ ‬الجنسي‭ ‬التجاري‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الأخرى‭.‬

وتعدّ‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬موطناً‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬إجمالي‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬السخرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬يسلّط‭ ‬التقرير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬هيئات‭ ‬مختلفة‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أثارت‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬العمل‭ ‬القسري‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬شينجيانغ‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكد‭ ‬التقرير‭ ‬أنّ‭ ‬الصين‭ ‬أودعت‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬وثائق‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقيتين‭ ‬الأساسيتين‭ ‬لمنظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬بشأن‭ ‬العمل‭ ‬القسري،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬يخلق‭ ‬زخماً‭ ‬جديداً‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬والشركاء‭ ‬الاجتماعيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مراقبة‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ (‬و‭) ‬مكافحة‭ ‬العمل‭ ‬القسري‮»‬‭.‬