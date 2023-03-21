تقرير حكومي:شرطة لندن عنصرية وكارهة للنساء والمثليين وتوظف مغتصبين وقتلة

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬خلُص‭ ‬تقييم‭ ‬مستقل‭ ‬ولاذع‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الممارسات‭ ‬العنصرية‭ ‬تمثل‭ ‬سمة‭ ‬اعتيادية‭ ‬لدى‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن،‭ ‬التي‭ ‬وصفت‭ ‬كذلك‭ ‬بأنها‭ ‬متحيّزة‭ ‬ضدّ‭ ‬النساء‭ ‬وكارهة‭ ‬للمثليين،‭ ‬وربما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬توظّف‭ ‬مغتصبين‭ ‬وقتلة‭.‬

التقرير،‭ ‬الذي‭ ‬أعدّته‭ ‬المسؤولة‭ ‬الحكومية‭ ‬لويز‭ ‬كايسي،‭ ‬كُلّفت‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خطف‭ ‬وين‭ ‬كوزينز‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬عناصر‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬سارة‭ ‬إيفيرارد‭ ‬واغتصبها‭ ‬وقتلها‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭.‬

منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬سُجن‭ ‬شرطي‭ ‬آخر‭ ‬يدعى‭ ‬ديفيد‭ ‬كاريك‭ ‬مدى‭ ‬الحياة،‭ ‬بسبب‭ ‬ارتكابه‭ ‬عشرات‭ ‬حالات‭ ‬الاغتصاب‭ ‬والاعتداءات‭ ‬الجنسية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬بينما‭ ‬ظهرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفضائح‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭.‬

وتوصّلت‭ ‬كايسي‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬المروّعة‭ ‬ارتُكبت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ثقافة‭ ‬منتشرة‭ ‬من‭ ‬‮«‬رهاب‭ ‬المثلية‭ ‬المتجذّرة‮»‬‭ ‬والسلوك‭ ‬العدواني،‭ ‬حيث‭ ‬تواجه‭ ‬الشرطيات‭ ‬والموظّفات‭ ‬‮«‬التمييز‭ ‬الجنسي‭ ‬وكراهية‭ ‬النساء‭ ‬بشكل‭ ‬روتيني‮»‬‭.‬

كذلك،‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬الأقليات‭ ‬يواجهون‭ ‬تنمّراً‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنّ‭ ‬العنف‭ ‬ضدّ‭ ‬النساء‭ ‬والفتيات‭ ‬لم‭ ‬يتمّ‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬بجدية‭ ‬كافية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬يغلب‭ ‬عليها‭ ‬البيض‭ ‬والذكور‭.‬وقالت‭ ‬كايسي‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬تقريرها‭ ‬المؤلّف‭ ‬من‭ ‬363‭ ‬صفحة،‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬توصّلت‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬عنصرية‭ ‬مؤسسية،‭ ‬وتحيّز‭ ‬جنسي‭ ‬ورهاب‭ ‬المثلية‭ ‬لدى‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‮»‬،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الشرطة‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تغيّر‭ ‬نفسها‮»‬‭.‬وكتبت‭ ‬‮ «‬إنّ‭ ‬مهمة‭ ‬الشرطة‭ ‬هي‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الناس‭. ‬لقد‭ ‬فقد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬لندن‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬قيام‭ ‬الشرطة‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬وجاءت‭ ‬استنتاجات‭ ‬كايسي‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬ماكفيرسون‭ – ‬حقّق‭ ‬في‭ ‬إخفاقات‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬المراهق‭ ‬الأسود‭ ‬ستيفن‭ ‬لورانس‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1993‭ – ‬الذي‭ ‬توصّل‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الشرطة‭ ‬تتبنى‭ ‬ثقافة‭ ‬عنصرية‭ ‬وأوصى‭ ‬بالعشرات‭ ‬من‭ ‬الإصلاحات‭.‬

مع‭ ‬ذلك،‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬ربع‭ ‬قرن،‭ ‬اكتشفت‭ ‬كايسي‭ ‬أن‭ ‬التمييز‭ ‬الداخلي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قائماً‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬إنّ‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬داخل‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭ ‬هو‭ ‬‮«‬ببساطة‭ ‬أمر‭ ‬صادم‭ ‬وغير‭ ‬مقبول‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬والقيادة‮»‬‭.‬