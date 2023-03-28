تقدّم الزوراء يؤجّج الصراع على صدارة الممتاز ومعاناة شديدة لرباعي ذيل الترتيب

تقدّ م الزوراء يؤجّج الصراع على صدارة الممتاز ومعاناة شديدة لرباعي ذيل الترتيب

الناصرية- باسم الركابي

مقرر ان يستأنف الدوري الممتاز الاسبوع المقبل باقامة مباريات الدور22 ويسعى الشرطة في اقوى هجوم الى استعادةتوازنه بعد هزيمةةالزوراء وابعاد مدربه مؤمن سليمان الى تعزيز موقعه عندما يسافرالى الديوانية لمواجهة اصحاب الارض ويبدو الفريق حذرا للغاية في ظل رغبة المتذبل للثأر من خسارته وسط معاناة المشاركة والاقتراب من الهبوط.

طموحات الجوية و الكهرباء

ويطمح الوصيف الجوية 41استعادة الصدارة التي تخلى عنها بإرادته بالسقوط المخيب امام القاسم بثلاثة اهداف لاربعة والعمل لمحو اثارها عندما ينتقل غد الخميس الى النجف لمواجهة اصحاب الارض في اختبار غير سهل مؤجل من الجولة الأخيرة ومحاولة تجديد فوزه بهدفين و لحصد النقاط الثلاث للانفراد بالمو قع الاول قبل استئناف الدوري عندما يخرج مرة أخرى لملعب كربلاء في مهمة صعبة بعد فوز الاخر على الطلاب بثلاثة اهداف لواحد ويامل الثالث الكهرباء41 بتعثرالجوية امام النجف من اجل الانفراد بالصدارة عندما يلتقي اربيل غد الخميس في لقاء مؤجل أيضا ويعول على اداء التشكيل المتوازن والاستمرار بتقديم مباريات مهمة كما سيلاعب الفريق الطلاب الدور القادم والسعي للتأثر لخسارته بهدفين.

تقدم الزوراء

وبعد الاداء الجيد والفوز على الشرطة في افضل نتيجة في الموسم وقبلها الفوز على الصناعة والتقدم لمربع الترتيب40 بات الزوراء يشعر بتحسن المستوى ما يزاد من الصراع داخل مربع الترتيب ويدرك الاعبين ان الامور تختلف وتضع الكل امام مسؤولية الدفاع بقوة عن ألوان الفريق و مواصلة تحقيق النتائج المطلوبة لرفع طموحات الصراع على الصدارة الفريق سينتقل مرة أخرى لزاخو والسعي لتجديد نتيجة العاصمة وقبلها إقصائه بعقر داره من بطولة الكاس بهدف.

انتقادات الطلاب

ويواجه الطلاب انتقادات شديدة من جمهورهم في ظل النتائج المتراجعة في الجولات الاخيرة وترجع هزيمة كربلاء بهدف لثلاثة والتراجع للخامس38 لكنهم يأملون استعادة توازنهم عند مواجهة الكهرباء الدور القادم والرغبة بدعم النتيجة الا ولى لكن المهمةصعبة لقوة المنافس وقدرته على الحسم واستمر دهوك في مكانه السادس 35 ولازال يقدم مستويات مهمة ومتوازنة في الدفاع والهجوم ويلعب بقوة وحماس واستفاد من مباريات الارض ويخرج لمواجهة النفط لدعم موقفه لكنه استمر يعاني من مباريات الذهاب للعاصمة.

جمهور العمارة

ويشعر جمهور نفط ميسان بثقة بقدرات لاعبي الفريق الذي استمر ينسج النتائج ولازال يظهر منافسا واضحا ويلعب بقوة واصرار وحقق اكثر من نتيجة كما بقي في منافسات الكاس والحق اول هزيمة بنوروز في ملعبه الفر يق سيخرج لاربيل للدفاع عن فوز العمارة بهدفين لواحد وتنفس الحدود الصعداء وانطلق بشكل مختلف مع بداية المرحلة الثانية وحقق فوزين دعماالمهمة كثيرا قبل أن يضع حدا لسلسلة تراجع لتسعة ادوار دون فوز والاهم استعادة توازنه بداية المرحلة الثانية بالفوز على الديوانية والنفط والتقدم ثامنا30 و سينتقل لمواجهة الوسط.

مسار النجف

وصحح النجف التاسع30 المسار بالعودة بفوز مهم من نفط البصرة بهدفين بعدما عانى كثيرا قبل ان يكسرسلسلة نتائجة المتاخرة وصالح جمهوره ويبدو قادرا بالعودة للمنافسة ويتطلع لاحباط الجوية الخميس ثم يستقبل الكرخ الذي يقف خلفه27 واستمر متوازن في النتائج ويدافع عن المشاركة بمجموعة شبابية متألقة بدأت حملة الدفاع عن لقب الكاس بإقصاء الوصيف الكهرباء ويجدونها فرصة في الحصول عليه مرة ثانبة ويمر نفط البصرة باصعب فترة بدأت معها خطورة نزف النقاط بخسارتين متتاليتين من نوروز ذهابا والنجف ايابا والتراجع للحادي عشر27 و سيكون بضيافة القاسم بحثا عن تعويض سقوط البصرة واستفاد نوروز كثيرا في الجولات الاخيرة عندما خسر لقاء واحد امام الجوية وتعادل في خمس والفوز ثلاث مرات ثاني عشر26 وتمكن زاخو من مواجهة وتجاوز مخاطر المشاركة بتدعيم صفوفه بعدد من المحترفين ساعدت على الخروج من منطقة الهبوط والتقدم للثالث عشر 25 ويستقبل الزوراء الجولة القادمة وحقق رابع عشر24 كربلاء اهم فوز بالتغلب على الطلاب بثلاثة اهداف لواحد الفرصة الداعمة الفريق لمواجهة الجوية بنفس الملعب الاسبوع المقبل. فيمالازال الوسط يواجه تحديات المشاركة ويلعب تحت وطأة النتائج السلبية لسبعة ادوار من دون فوز ولم يتمكن من تغير الأمور في ملعبه في المركز الخامس عشر22 وسيضبف الحدود وبعد فترة صعبة جدا سقط اربيل مرتين في منطقة الهبوط لكنه تمكن من استعادة شيء من دوره ويتطلع لتحسين مركزه الحالي السادس عشر22 اذا مانجح في قهر الكهرباء في لقاء مؤجل غدا ثم يستقبل نفط ميسان.

ذيل القائمة

ولايمكن وصف المخاوف والحذر الذي يواجه فرق رباعي المؤخرة المهددة بالنزول للدرجة الاولى حيث اكثر من البقاء وفي تراجع للوراء من جولة لاخرى القاسم22 والنفط16 الصناعة13والديوانية 6 ويتعين عليها بذل ما تقدر عليه ولو الامور بعيدة المنال لانها جميعا استمرت في التراجع والابتعادعن المنافسات ميكراوفي وضع يثير قلق إدارتها وانصارها ولم تتقدم خطوة نحو البقاء وممكن لفريق القسم الهروب بالمجمل الرباعي يمر باسوء حال لا يحتاج إلى تعليق.