تقدم‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬الدوحة‭ ‬والانسحاب‭ ‬الامريكي‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬

الدوحة – نيويورك – الزمان
كابول ـ (أ ف ب) – ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن القوات الأميركية قد تنسحب تماما من أفغانستان في غضون 3 إلى 5 سنوات في وقت تحقق تقدما واضحاً مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة. حيث اجتمع زلماي خليل زاد و القائد المعروف في حركة طالبان ورئيس وفدها عبدالغني بردار ووزير الخارجية القطري امس في اطار المفاوضات التي تسير في خطوات سريعة
وكتبت الصحيفة الأميركية في عددها الخميس «مجمل القوات الأميركية ستنسحب من أفغانستان في غضون 3 إلى 5 سنوات في إطار خطة جديدة للبنتاغون اقترحت خلال مفاوضات السلام قد تفضي إلى تقاسم حكومة كابول السلطة مع طالبان». ومن شأن هذه الخطة أن تسمح بخفض عديد القوات الأميركية خلال الأشهر المقبلة الى النصف وإعادة نشرها لعمليات لمكافحة الإرهاب كما قالت الصحيفة.
ويتولى 14 ألف جندي تدريب ودعم الجيش الأفغاني على شكل غطاء جوي ويشرفون على عمليات مكافحة الإرهاب.
ويشارك آلاف الجنود الآخرين من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في هذه المهمة التدريبية تحت إشراف الحلف الأطلسي.
ونفت حركة طالبان معلومات الصحيفة مؤكدة أنها لم تبلغ بخطة الإنسحاب الأميركية.
ويأتي نشر هذه التفاصيل فيما علقت الولايات المتحدة وطالبان موقتا الخميس مفاوضات السلام لاجراء «مشاورات داخلية». والمفاوضات التي بدأت الإثنين ستستأنف السبت في قطر.
وقالت طالبان الجمعة في بيان «لم تبدأ أي مباحثات حول الحكومة الانتقالية أو الانتخابات» و»لم تقترح الولايات المتحدة شيئا» بشأن وجودها في أفغانستان «لأربع أو خمس سنوات إضافية».
وأضافت «المباحثات الحالية تتمحور فقط حول انسحاب القوات الأجنبية وطبيعة هذا الانسحاب والضمانات المتعلقة بمستقبل أفغانستان».
ويخشى المجتمع المدني الأفغاني وخصوصا المدافعين عن حقوق المرأة من أن يفتح انسحاب سريع لقوات التحالف الدولي أو اتفاق يبرم سريعا مع طالبان، المجال لعودة نظام المتمردين القمعي أو لحرب أهلية أكثر دموية.
وفجر الخميس هاجمت طالبان قاعدة أميركية–أفغانية في ولاية هلمند (جنوب غرب). وصدت القوات الأفغانية الهجوم وقتل أربعة مقاتلين من طالبان على الأقل بحسب مسؤولين محليين وعسكريين.