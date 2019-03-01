تقدم‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬الدوحة‭ ‬والانسحاب‭ ‬الامريكي‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬

الدوحة‭ – ‬نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

كابول ـ (أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬«نيويورك‭ ‬تايمز»‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬قد‭ ‬تنسحب‭ ‬تماما‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تحقق‭ ‬تقدما‭ ‬واضحاً‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وطالبان‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭. ‬حيث‭ ‬اجتمع‭ ‬زلماي‭ ‬خليل‭ ‬زاد‭ ‬و‭ ‬القائد‭ ‬المعروف‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬ورئيس‭ ‬وفدها‭ ‬عبدالغني‭ ‬بردار‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬خطوات‭ ‬سريعة

وكتبت‭ ‬الصحيفة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬عددها‭ ‬الخميس‭ ‬«مجمل‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬ستنسحب‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬جديدة‭ ‬للبنتاغون‭ ‬اقترحت‭ ‬خلال‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭ ‬قد‭ ‬تفضي‭ ‬إلى‭ ‬تقاسم‭ ‬حكومة‭ ‬كابول‭ ‬السلطة‭ ‬مع‭ ‬طالبان»‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬بخفض‭ ‬عديد‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‭ ‬الى‭ ‬النصف‭ ‬وإعادة‭ ‬نشرها‭ ‬لعمليات‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬كما‭ ‬قالت‭ ‬الصحيفة‭.‬

ويتولى‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬تدريب‭ ‬ودعم‭ ‬الجيش‭ ‬الأفغاني‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬غطاء‭ ‬جوي‭ ‬ويشرفون‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭.‬

ويشارك‭ ‬آلاف‭ ‬الجنود‭ ‬الآخرين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬التدريبية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الحلف‭ ‬الأطلسي‭.‬

ونفت‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬معلومات‭ ‬الصحيفة‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تبلغ‭ ‬بخطة‭ ‬الإنسحاب‭ ‬الأميركية‭.‬

ويأتي‭ ‬نشر‭ ‬هذه‭ ‬التفاصيل‭ ‬فيما‭ ‬علقت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وطالبان‭ ‬موقتا‭ ‬الخميس‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام‭ ‬لاجراء‭ ‬«مشاورات‭ ‬داخلية»‭. ‬والمفاوضات‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬الإثنين‭ ‬ستستأنف‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

وقالت‭ ‬طالبان‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬«لم‭ ‬تبدأ‭ ‬أي‭ ‬مباحثات‭ ‬حول‭ ‬الحكومة‭ ‬الانتقالية‭ ‬أو‭ ‬الانتخابات»‭ ‬و»لم‭ ‬تقترح‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬شيئا»‭ ‬بشأن‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬«لأربع‭ ‬أو‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬إضافية»‭.‬

وأضافت‭ ‬«المباحثات‭ ‬الحالية‭ ‬تتمحور‭ ‬فقط‭ ‬حول‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬وطبيعة‭ ‬هذا‭ ‬الانسحاب‭ ‬والضمانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمستقبل‭ ‬أفغانستان»‭.‬

ويخشى‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬الأفغاني‭ ‬وخصوصا‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يفتح‭ ‬انسحاب‭ ‬سريع‭ ‬لقوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬أو‭ ‬اتفاق‭ ‬يبرم‭ ‬سريعا‭ ‬مع‭ ‬طالبان،‭ ‬المجال‭ ‬لعودة‭ ‬نظام‭ ‬المتمردين‭ ‬القمعي‭ ‬أو‭ ‬لحرب‭ ‬أهلية‭ ‬أكثر‭ ‬دموية‭.‬

وفجر‭ ‬الخميس‭ ‬هاجمت‭ ‬طالبان‭ ‬قاعدة‭ ‬أميركية–أفغانية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬هلمند‭ ‬(جنوب‭ ‬غرب)‭. ‬وصدت‭ ‬القوات‭ ‬الأفغانية‭ ‬الهجوم‭ ‬وقتل‭ ‬أربعة‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬طالبان‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤولين‭ ‬محليين‭ ‬وعسكريين‭.‬