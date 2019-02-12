تقدم‭ ‬بطيء‭ ‬لتحرير‭ ‬شرق‭ ‬الفرات‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬ولاتحديد‭ ‬لسقف‭ ‬زمني‭ ‬للعملية

فرار مئات المدنيين من قبضة التنظيم في باغوز
بيروت – اسطنبول – الزمان
فرّ المئات ليل الاثنين الثلاثاء من الكيلومترات الأخيرة تحت سيطرة تنظيم داعش في شرق سوريا، حيث تواصل قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية المرحلة الأخيرة من هجومها الهادف لانهاء «الخلافة».
وتخوض قوات سوريا الديموقراطية منذ أيلول/سبتمبر عملية عسكرية ضد التنظيم في ريف دير الزور الشرقي. وتمكنت من طرده من كل القرى والبلدات، ولم يعد موجوداً سوى في بقعة صغيرة لا تتجاوز أربعة كيلومترات مربعة تمتد من أجزاء من بلدة الباغوز وصولاً إلى الحدود العراقية.
وأفاد مدير المركز الاعلامي لقوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء عن خروج نحو 600 شخص من الباغوز بعد منتصف الليل، مشيراً الى «اشتباكات عنيفة مستمرة» في المنطقة.
ويخضع الخارجون من نقاط سيطرة التنظيم، في منطقة فرز مخصصة لهم، لعملية تفتيش وتدقيق أولي في هوياتهم من قبل قوات سوريا الديموقراطية قبل نقل المشتبه بانتمائهم الى التنظيم إلى مراكز تحقيق خاصة، والمدنيين وعائلات التنظيم الى مخيمات في شمال شرق البلاد.
وذكر التحالف إن عملية استعادة آخر جيب يسيطر عليه تنظيم داعش في سوريا تحقق تقدما ”بطيئًا لكنه منظم“. وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل شون رايان في رسالة بالبريد الإلكتروني ”العدو متحصن بالكامل ويواصل مقاتلو داعش شن هجمات مضادة“. وأضاف أنه ”من السابق لأوانه تحديد إطار زمني“ بشأن موعد نهاية العملية. فيما ذكرت قناة إن.تي.في التلفزيونية التركية أن انفجارا وقع على الجانب السوري من معبر باب السلامة على الحدود التركية السورية يوم الثلاثاء. وقالت القناة إن الانفجار الذي وقع عند المعبر الحدودي بين بلدة أعزاز السورية وبلدة كلس التركية خلف عددا لم يتم تحديده من الجرحى. وقرية باغوز الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات على الحدود السورية مع العراق هي آخر معقل لداعش في منطقة عمليات التحالف. لكن التنظيم ما زال يسيطر على أرض في وسط سوريا في منطقة صحراوية نائية خاضعة أيضا لسيطرة الحكومة.
وفي الأراضي التي خسر التنظيم السيطرة عليها في سوريا والعراق اختبأ أفراده لكنهم يشنون حرب عصابات تتسبب في وقوع خسائر في الأرواح.
وقال رايان إنه حتى بعد السيطرة على باغوز سيتعين إجراء عمليات تطهير لإزالة الألغام والشراك الخداعية التي تركها التنظيم لقتل المدنيين. وتشن قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على نحو ربع مساحة سوريا، القتال عبر حملة تدعمها الولايات المتحدة على داعش . والقوة الجوية للتحالف شديدة الأهمية في تقدم قوات سوريا الديمقراطية. وقد سوت هذه القوة أحياء كاملة في البلدات والمدن بالأرض في الحرب على داعش رغم أنها تقول إنها تتوخى الحذر لتجنب استهداف المدنيين.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان امس إن ما لا يقل عن 70 مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح في ضربات جوية قال إنها استهدفت مخيما للمدنيين في باغوز بينما قُتل 16 مدنيا في ضربات خلال الليل.
وفي رسائل للأمم المتحدة نددت الخارجية السورية بالضربات التي قادتها الولايات المتحدة والتي قالت إنها أدت لمقتل 16 مدنيا في مخيم باغوز بينهم نساء وأطفال.
وقالت الوزارة ”سوريا تطالب مجددا مجلس الأمن (الدولي) بالوقوف ضد هذه الجرائم والاعتداءات وأن يتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وإجراء تحقيق دولي بهذه الجرائم وإدانتها والتحرك الفوري لوقفها ومنع تكرارها وإنهاء التواجد العدواني للقوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى غير الشرعي على الأراضي السورية“.
وقال رايان إن التحالف على علم بهذا التقرير ويدرسه. وأضاف ”سيواصل التحالف قصف أهداف داعش كلما كان ذلك ممكنا“.
وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية يوم الاثنين إن العديد من المدنيين ما زالوا داخل باغوز مما يجبر القوات على التوغل بحذر. وعبر عن اعتقاده أن ما بين 400 و600 مقاتل ربما لا يزالون متحصنين داخل الجيب بينهم عدد كبير من الاجانب.