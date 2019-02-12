تقدم‭ ‬بطيء‭ ‬لتحرير‭ ‬شرق‭ ‬الفرات‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬ولاتحديد‭ ‬لسقف‭ ‬زمني‭ ‬للعملية

فرار‭ ‬مئات‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬باغوز

بيروت‭ – ‬اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬

فرّ‭ ‬المئات‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬الكيلومترات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬حيث‭ ‬تواصل‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬أميركية‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬هجومها‭ ‬الهادف‭ ‬لانهاء‭ ‬«الخلافة»‭.‬

وتخوض‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬منذ‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الشرقي‭. ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬طرده‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬القرى‭ ‬والبلدات،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬موجوداً‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬بقعة‭ ‬صغيرة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬أربعة‭ ‬كيلومترات‭ ‬مربعة‭ ‬تمتد‭ ‬من‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭.‬

وأفاد‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الاعلامي‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬مصطفى‭ ‬بالي‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬خروج‭ ‬نحو‭ ‬600‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬الباغوز‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬«اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬مستمرة»‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ويخضع‭ ‬الخارجون‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬فرز‭ ‬مخصصة‭ ‬لهم،‭ ‬لعملية‭ ‬تفتيش‭ ‬وتدقيق‭ ‬أولي‭ ‬في‭ ‬هوياتهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬قبل‭ ‬نقل‭ ‬المشتبه‭ ‬بانتمائهم‭ ‬الى‭ ‬التنظيم‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬تحقيق‭ ‬خاصة،‭ ‬والمدنيين‭ ‬وعائلات‭ ‬التنظيم‭ ‬الى‭ ‬مخيمات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭.‬

وذكر‭ ‬التحالف‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬استعادة‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬تحقق‭ ‬تقدما‭ ‬”بطيئًا‭ ‬لكنه‭ ‬منظم“‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬التحالف‭ ‬الكولونيل‭ ‬شون‭ ‬رايان‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بالبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬”العدو‭ ‬متحصن‭ ‬بالكامل‭ ‬ويواصل‭ ‬مقاتلو‭ ‬داعش‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬مضادة“‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬”من‭ ‬السابق‭ ‬لأوانه‭ ‬تحديد‭ ‬إطار‭ ‬زمني“‭ ‬بشأن‭ ‬موعد‭ ‬نهاية‭ ‬العملية‭. ‬فيما‭ ‬ذكرت‭ ‬قناة‭ ‬إن‭.‬تي‭.‬في‭ ‬التلفزيونية‭ ‬التركية‭ ‬أن‭ ‬انفجارا‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬باب‭ ‬السلامة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬التركية‭ ‬السورية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقالت‭ ‬القناة‭ ‬إن‭ ‬الانفجار‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬عند‭ ‬المعبر‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬بلدة‭ ‬أعزاز‭ ‬السورية‭ ‬وبلدة‭ ‬كلس‭ ‬التركية‭ ‬خلف‭ ‬عددا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تحديده‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭. ‬وقرية‭ ‬باغوز‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬لنهر‭ ‬الفرات‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬هي‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عمليات‭ ‬التحالف‭. ‬لكن‭ ‬التنظيم‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬صحراوية‭ ‬نائية‭ ‬خاضعة‭ ‬أيضا‭ ‬لسيطرة‭ ‬الحكومة‭.‬

وفي‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬خسر‭ ‬التنظيم‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬اختبأ‭ ‬أفراده‭ ‬لكنهم‭ ‬يشنون‭ ‬حرب‭ ‬عصابات‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬وقوع‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭.‬

وقال‭ ‬رايان‭ ‬إنه‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬باغوز‭ ‬سيتعين‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬تطهير‭ ‬لإزالة‭ ‬الألغام‭ ‬والشراك‭ ‬الخداعية‭ ‬التي‭ ‬تركها‭ ‬التنظيم‭ ‬لقتل‭ ‬المدنيين‭. ‬وتشن‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ربع‭ ‬مساحة‭ ‬سوريا،‭ ‬القتال‭ ‬عبر‭ ‬حملة‭ ‬تدعمها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬داعش‭ . ‬والقوة‭ ‬الجوية‭ ‬للتحالف‭ ‬شديدة‭ ‬الأهمية‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭. ‬وقد‭ ‬سوت‭ ‬هذه‭ ‬القوة‭ ‬أحياء‭ ‬كاملة‭ ‬في‭ ‬البلدات‭ ‬والمدن‭ ‬بالأرض‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬داعش‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬تتوخى‭ ‬الحذر‭ ‬لتجنب‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‭.‬

وقال‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬70‭ ‬مدنيا‭ ‬سقطوا‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬استهدفت‭ ‬مخيما‭ ‬للمدنيين‭ ‬في‭ ‬باغوز‭ ‬بينما‭ ‬قُتل‭ ‬16‭ ‬مدنيا‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭.‬

وفي‭ ‬رسائل‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬نددت‭ ‬الخارجية‭ ‬السورية‭ ‬بالضربات‭ ‬التي‭ ‬قادتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والتي‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬أدت‭ ‬لمقتل‭ ‬16‭ ‬مدنيا‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬باغوز‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬”سوريا‭ ‬تطالب‭ ‬مجددا‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬(الدولي)‭ ‬بالوقوف‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬والاعتداءات‭ ‬وأن‭ ‬يتحمل‭ ‬مسؤولياته‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‭ ‬وإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬دولي‭ ‬بهذه‭ ‬الجرائم‭ ‬وإدانتها‭ ‬والتحرك‭ ‬الفوري‭ ‬لوقفها‭ ‬ومنع‭ ‬تكرارها‭ ‬وإنهاء‭ ‬التواجد‭ ‬العدواني‭ ‬للقوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬والقوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬الأخرى‭ ‬غير‭ ‬الشرعي‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية“‭.‬

وقال‭ ‬رايان‭ ‬إن‭ ‬التحالف‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بهذا‭ ‬التقرير‭ ‬ويدرسه‭. ‬وأضاف‭ ‬”سيواصل‭ ‬التحالف‭ ‬قصف‭ ‬أهداف‭ ‬داعش‭ ‬كلما‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬ممكنا“‭.‬

وقال‭ ‬مصطفى‭ ‬بالي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬داخل‭ ‬باغوز‭ ‬مما‭ ‬يجبر‭ ‬القوات‭ ‬على‭ ‬التوغل‭ ‬بحذر‭. ‬وعبر‭ ‬عن‭ ‬اعتقاده‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬400‭ ‬و600‭ ‬مقاتل‭ ‬ربما‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬متحصنين‭ ‬داخل‭ ‬الجيب‭ ‬بينهم‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الاجانب‭.‬‭ ‬