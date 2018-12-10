تقاعد الشاعر وتقاعد السفّاح

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فاتح عبد السلام
مادمتم لا تستطيعون أن تعدّلوا الدستور الذي تشكون من بعض بنوده ، كبيركم وصغيركم ،عدلكم وأعوجكم ، وتتخذون من الشكوى حجة لكم للتجاوز عليه وتغليب التوافقات والضرورات والانسجامات ضده في الوقت الذي تحبون ، فمن باب أولى أن تستكملوا (تجاوزاتكم) في اظهار تفاسير أكثر رحمة في صرف الرواتب التقاعدية لمن لايشملهم بهذا الحق الوطني الدستور والقوانين اللاحقة، أو أن تعدّلوا القوانين بطريقة ترفع من وضع الراتب التقاعدي الى مرتبة دستورية مقدسة بحيث لا يتأثر بأي حكم قضائي أو سياسي في صرفه ، لأنّ الانسان المعاقب خدم سنوات طويلة في وظائف الدولة وهو غير مسؤول عن مسارها السياسي حتى إن كان عنصراً في ذلك المسار ، والآن مثلاً ، هناك تجاوزات لا يعلم بها الاّ الله على أموال الشعب وثروة الاجيال والجغرافيا والتاريخ ، فهل من المعقول أن تتم محاسبة هذا الجيل كله في يوم من أيام العدل في الزمن العراقي الآتي ، بسبب شلة من اللصوص والقتلة مثلاً .؟
أمس ، قال المدعى العام الروسي ألكسندر شكنيف، إن بوبكوف سفاح روسيا الجديد الذي قتل اثنين وسبعين ضحية من خلال استغلال وظيفته كشرطي يمكنه استئناف الحكم على أمل الحصول على معاش من الشرطة، ويبلغ 42 ألف روبل شهريا (361 دولارا)، وذلك بعد إثبات تعاونه مع المحققين.
وأنا أقرأ ذلك ، كنت أمر على سطور على الانترنت لشاعر ومترجم وباحث عراقي كبير من الصعب ان يتكرر مثل جهده الثقافي والابداعي لا اريد ان اسميه لانه ليس وحيداً، مشيراً الى إنه محروم من راتبه التقاعدي بعد خدمة وظيفية أمدها اثنان وأربعون عاماً . أعرف ما سيقوله فلان وفلتان وضرطان حول القوانين التي لاتسمح بصرف التقاعد وتبيح المنع والقطع والحرمان، اعرف ذلك كله ، لكن البلد لا يسير على وفق قوانين ملائكة ، فمن القوانين ما قام على ضغينة سياسية أو بقوة اغلبية سياسية أو في غفلة سياسية أو بتأثير خارجي أو جانبي أو فوقي أو سفلي ، وكل ذلك لا يلغي أن الانسان الذي يريد أن يبني بلده بعد خمس عشرة سنة من التخبط ، أن يفتح صفحة جديدة ويشعر الناس جميعاً انهم متساوون بالتقاعد الوظيفي ماداموا خدموا البلاد ولم تتلوث ايديهم بدماء الشعب ، وهم ليسوا في الاقل مثل سفاح روسيا، الذي تلتمس له الدولة نفسها عبر النائب العام طريقاً لنيل حقوقه التقاعدية ،التي ليست بالضرورة تذهب اليه ولكن لعائلته إذْ لا تزال تحمل صفة المواطنة في بلدها ، أم ماذا.. ياأصحاب العراق الجديد.؟