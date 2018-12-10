تقاعد الشاعر وتقاعد السفّاح

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فاتح عبد السلام

مادمتم‭ ‬لا‭ ‬تستطيعون‭ ‬أن‭ ‬تعدّلوا‭ ‬الدستور‭ ‬الذي‭ ‬تشكون‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬بنوده‭ ‬،‭ ‬كبيركم‭ ‬وصغيركم‭ ‬،عدلكم‭ ‬وأعوجكم‭ ‬،‭ ‬وتتخذون‭ ‬من‭ ‬الشكوى‭ ‬حجة‭ ‬لكم‭ ‬للتجاوز‭ ‬عليه‭ ‬وتغليب‭ ‬التوافقات‭ ‬والضرورات‭ ‬والانسجامات‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تحبون‭ ‬،‭ ‬فمن‭ ‬باب‭ ‬أولى‭ ‬أن‭ ‬تستكملوا‭ ‬(تجاوزاتكم)‭ ‬في‭ ‬اظهار‭ ‬تفاسير‭ ‬أكثر‭ ‬رحمة‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬الرواتب‭ ‬التقاعدية‭ ‬لمن‭ ‬لايشملهم‭ ‬بهذا‭ ‬الحق‭ ‬الوطني‭ ‬الدستور‭ ‬والقوانين‭ ‬اللاحقة،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تعدّلوا‭ ‬القوانين‭ ‬بطريقة‭ ‬ترفع‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬الراتب‭ ‬التقاعدي‭ ‬الى‭ ‬مرتبة‭ ‬دستورية‭ ‬مقدسة‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يتأثر‭ ‬بأي‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬أو‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬صرفه‭ ‬،‭ ‬لأنّ‭ ‬الانسان‭ ‬المعاقب‭ ‬خدم‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬الدولة‭ ‬وهو‭ ‬غير‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬مسارها‭ ‬السياسي‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬عنصراً‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المسار‭ ‬،‭ ‬والآن‭ ‬مثلاً‭ ‬،‭ ‬هناك‭ ‬تجاوزات‭ ‬لا‭ ‬يعلم‭ ‬بها‭ ‬الاّ‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬الشعب‭ ‬وثروة‭ ‬الاجيال‭ ‬والجغرافيا‭ ‬والتاريخ‭ ‬،‭ ‬فهل‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬محاسبة‭ ‬هذا‭ ‬الجيل‭ ‬كله‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬أيام‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬الزمن‭ ‬العراقي‭ ‬الآتي‭ ‬،‭ ‬بسبب‭ ‬شلة‭ ‬من‭ ‬اللصوص‭ ‬والقتلة‭ ‬مثلاً‭ .‬؟

أمس‭ ‬،‭ ‬قال‭ ‬المدعى‭ ‬العام‭ ‬الروسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬شكنيف،‭ ‬إن‭ ‬بوبكوف‭ ‬سفاح‭ ‬روسيا‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬اثنين‭ ‬وسبعين‭ ‬ضحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استغلال‭ ‬وظيفته‭ ‬كشرطي‭ ‬يمكنه‭ ‬استئناف‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معاش‭ ‬من‭ ‬الشرطة،‭ ‬ويبلغ‭ ‬42‭ ‬ألف‭ ‬روبل‭ ‬شهريا‭ ‬(361‭ ‬دولارا)،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إثبات‭ ‬تعاونه‭ ‬مع‭ ‬المحققين‭.‬

وأنا‭ ‬أقرأ‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬كنت‭ ‬أمر‭ ‬على‭ ‬سطور‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬لشاعر‭ ‬ومترجم‭ ‬وباحث‭ ‬عراقي‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬ان‭ ‬يتكرر‭ ‬مثل‭ ‬جهده‭ ‬الثقافي‭ ‬والابداعي‭ ‬لا‭ ‬اريد‭ ‬ان‭ ‬اسميه‭ ‬لانه‭ ‬ليس‭ ‬وحيداً،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬إنه‭ ‬محروم‭ ‬من‭ ‬راتبه‭ ‬التقاعدي‭ ‬بعد‭ ‬خدمة‭ ‬وظيفية‭ ‬أمدها‭ ‬اثنان‭ ‬وأربعون‭ ‬عاماً‭ . ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬سيقوله‭ ‬فلان‭ ‬وفلتان‭ ‬وضرطان‭ ‬حول‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬لاتسمح‭ ‬بصرف‭ ‬التقاعد‭ ‬وتبيح‭ ‬المنع‭ ‬والقطع‭ ‬والحرمان،‭ ‬اعرف‭ ‬ذلك‭ ‬كله‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬البلد‭ ‬لا‭ ‬يسير‭ ‬على‭ ‬وفق‭ ‬قوانين‭ ‬ملائكة‭ ‬،‭ ‬فمن‭ ‬القوانين‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬على‭ ‬ضغينة‭ ‬سياسية‭ ‬أو‭ ‬بقوة‭ ‬اغلبية‭ ‬سياسية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬غفلة‭ ‬سياسية‭ ‬أو‭ ‬بتأثير‭ ‬خارجي‭ ‬أو‭ ‬جانبي‭ ‬أو‭ ‬فوقي‭ ‬أو‭ ‬سفلي‭ ‬،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يلغي‭ ‬أن‭ ‬الانسان‭ ‬الذي‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يبني‭ ‬بلده‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬التخبط‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬يفتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬ويشعر‭ ‬الناس‭ ‬جميعاً‭ ‬انهم‭ ‬متساوون‭ ‬بالتقاعد‭ ‬الوظيفي‭ ‬ماداموا‭ ‬خدموا‭ ‬البلاد‭ ‬ولم‭ ‬تتلوث‭ ‬ايديهم‭ ‬بدماء‭ ‬الشعب‭ ‬،‭ ‬وهم‭ ‬ليسوا‭ ‬في‭ ‬الاقل‭ ‬مثل‭ ‬سفاح‭ ‬روسيا،‭ ‬الذي‭ ‬تلتمس‭ ‬له‭ ‬الدولة‭ ‬نفسها‭ ‬عبر‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬طريقاً‭ ‬لنيل‭ ‬حقوقه‭ ‬التقاعدية‭ ‬،التي‭ ‬ليست‭ ‬بالضرورة‭ ‬تذهب‭ ‬اليه‭ ‬ولكن‭ ‬لعائلته‭ ‬إذْ‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحمل‭ ‬صفة‭ ‬المواطنة‭ ‬في‭ ‬بلدها‭ ‬،‭ ‬أم‭ ‬ماذا‭.. ‬ياأصحاب‭ ‬العراق‭ ‬الجديد‭.‬؟