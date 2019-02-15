تقاعد‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭ ‬

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إن‭ ‬المركبة‭ ‬«أبورتيونيتي»‭ ‬التابعة‭ ‬لإدارة‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭ ‬الأميركية‭ ‬(ناسا)‭ ‬والتي‭ ‬صممت‭ ‬كي‭ ‬تتجول‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬توقفت‭ ‬عن‭ ‬الاتصال‭ ‬بالأرض‭ ‬بعد‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬قضتها‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭. ‬وفقد‭ ‬المهندسون‭ ‬الاتصال‭ ‬بالمركبة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬يوم‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬يونيو/حزيران‭ ‬خلال‭ ‬عاصفة‭ ‬ترابية‭ ‬اجتاحت‭ ‬المريخ‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬بذل‭ ‬المسؤولون‭ ‬في‭ ‬ناسا‭ ‬محاولات‭ ‬عديدة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المركبة‭ ‬ذات‭ ‬العجلات‭ ‬الست‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬عربة‭ ‬الغولف‭ ‬تقريبا‭.‬

وذكر‭ ‬المسؤولون‭ ‬أن‭ ‬معدات‭ ‬«أبورتيونيتي»‭ ‬ربما‭ ‬تعطلت‭ ‬جراء‭ ‬العاصفة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬المركبة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬يسمى‭ ‬«برسيفيرانس‭ ‬فالي»‭ ‬وحجبت‭ ‬ضوء‭ ‬الشمس‭ ‬الضروري‭ ‬لعمل‭ ‬الألواح‭ ‬الشمسية‭ ‬التي‭ ‬تزودها‭ ‬بالطاقة‭.‬

وكانت‭ ‬المركبة‭ ‬مُصممة‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬لتقطع‭ ‬كيلومترا‭ ‬واحدا‭ ‬لكن‭ ‬انتهى‭ ‬بها‭ ‬الأمر‭ ‬للسير‭ ‬45‭ ‬كيلومترا‭ ‬واستمرت‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭ ‬لفترة‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬روبوت‭ ‬آخر‭ ‬أرسل‭ ‬إلى‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر‭.‬

وذكرت‭ ‬ناسا‭ ‬أنه‭ ‬أثناء‭ ‬استكشاف‭ ‬الحفر‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭ ‬جمعت‭ ‬المركبة‭ ‬أدلة‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكوكب‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬القديم‭ ‬رطبا‭ ‬ودافئا‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لوجود‭ ‬حياة‭ ‬على‭ ‬سطحه‭. ‬وشمل‭ ‬ذلك‭ ‬اكتشاف‭ ‬عروق‭ ‬بيضاء‭ ‬من‭ ‬الجبس‭ ‬المعدني‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬تحرك‭ ‬المياه‭ ‬عبر‭ ‬صدوع‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭.‬