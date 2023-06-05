محكمة نينوى تستقدم مسـؤولين بهيـئة التصنـيع الحـربي و التعليم

تفكيك شبكة للإتجار بالبشر والإطاحة إعلامي داعش في الأنبار

بغداد – الزمان

فكّكت قوة امنية مشتركة، شبكة للاتجار بالبشر في محافظة البصرة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (جهاز المخابرات في البصرة، بالاشتراك مع قيادة شرطة المحافظة، قسم السيطرات الخارجية، قبض على عدد كبير من الاجانب، والعراقيين المتعاونين معهم ضمن الشبكة)، مشيراً الى (إحالة المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المختصة، لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم قانونياً). وقبضت الشرطة الاتحادية على ثلاثة متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في بغداد. وقال بيان امس ان (قطعات اللواء العشرون الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية، ضمن قاطع المسؤولية في حي الزهور، تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين ببيع وتعاطي المخدرات، خلال عمليات نصب السيطرات والتفتيش بالمناطق)، واضاف انه (تم ضبط اكياس صغيرة من مادة الكريستال المخدرة، وامبولات مختلفة للتعاطي ، وميزان الكتروني، وهيتر وقداحات، فضلاً عن دراجة نارية مسروقة بحوزة المتهمين)، ولفت الى (احالتهم للجهات المختصة، ومحاسبتهم وفق القانون). وفي عملية اخرى، قبضت الشرطة على متهم مطلوب بقضايا إرهابية في العاصمة. وبحسب البيان فأن (قوة من الفوج الثالث اللواء السادس للشرطة الاتحادية، بإسناد بالجهد الاستخباري، تمكنت من القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة اربعة إرهاب في منطقة حي الجهاد)، مبيناً ان (ذلك جاء حسب معلومات استخبارية دقيقة، في اطار المتابعة والكشف عن اوكار الارهاب المتخفية في المناطق)، وتابع ان (القوة نقلت المطلوب الى الجهات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية بحقه). من جانبها اطاحت الاستخبارات العسكرية، بإرهابي كان يعمل اعلامياً لعصابات داعش في محافظة الانبار، خلال حملة كبرى لملاحقة اوكار التنظيم، قتلت فيها 12 ارهابياً في ديالى و كركوك. وقال بيان امس انه (بعملية نوعية وجهود استخبارية لقسم قيادة عمليات الجزيرة، ومتابعة من شعبة الفرقة السابعة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية، بالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء التاسع والعشرين، تم نصب كمين محكم في ناحية المحمدي، اسفر عن القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء، وفق احكام المادة 4 ارهاب في قضاء هيت، حسب توجيهات رئيس الوزراء)، مشيراً الى انه (كان يعمل اعلامياً في عصابات داعش الإرهابية)، واوضح انه (وفقاً لمعلومات ومتابعة دقيقة من الاستخبارات، وبإشراف خلية الاستهداف لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات اف 16 ? ضربات جوية ناجحة في جبال وبحيرة حمرين في قاطع عمليات ديالى، وفي وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات المقر المتقدم كركوك، فضلاً عن القبض على الإعلام المركزي لداعش في الأنبار). على صعيد متصل، بحث جهاز الأمن الوطني، مع مجلس القضاء الأعلى، تطوير التعاون المشترك. وذكر بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (جهازي الأمن الوطني و الادعاء القاضي، وهيئة النزاهة، حضرت ورشة في بغداد، مع القضاة المختصين، بالنظر في قضايا الأمن الوطني، بعنوان رفع مستوى التنسيق بين جهاز الجهاز ومجلس القضاء)، واوضح ان (الورشة شهدت ناقشت ابرز المعوقات التي تقف امام إنجاز بعض القضايا، وتقديم التوصيات والمقترحات والحلول اللازمة، بما يتلاءم مع نوعية وحجم الواجبات التي ينفذها الأمن الوطني في بغداد والمحافظات، ولاسيما القضايا المهمة تمس امن البلاد).

استقدام مسؤولين

من جهتها كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن صدور امري استقدام بحقّ مسؤولين في هيئة التصنيع الحربي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقال بيان امس ان (محكمة تحقيق نينوى المختصَّة بقضايا النزاهة، قررت استقدام المدير العام لشركة الصناعات الحربية، مصنع الكرامة التابع لهيئة التصنيع الحربي، عن تهمة عدم تسليمه الساحبات الزراعية الى المستفيدين من المزارعين، بالرغم من مطالبة المصرف الزراعي للفلاحين بتسديد ما بذمتهم من اقساط مُستحقة عن الساحبات)، واضاف ان (المحكمة اصدرت امر استقدام اخر بحق عميد كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة الموصل، بسبب ارتكابه مخالفات ماليـة وإدارية في مشروع تجهيز ونصب منظومة كاميرات في الكلية)، منوهاً الى (إصدار امري الاستقدام استناداً الى احكام المادتين 316 و340? من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل).