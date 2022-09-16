تفكيك شبكة تهرّب أكراداً من العراق وإيران إلى أوربا بطائرات خاصة

لاهاي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الشرطة‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ (‬يوروبول‭) ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬توقيف‭ ‬خمسة‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬عصابة‭ ‬يشتبه‭ ‬بأنها‭ ‬تهرّب‭ ‬مهاجرين،‭ ‬معظمهم‭ ‬أكراد،‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرات‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬باستخدام‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مزوّرة‭.‬

وصادرت‭ ‬السلطات‭ ‬طائرتين‭ ‬وسيارة‭ ‬فارهة‭ ‬ومعدّات‭ ‬تستخدم‭ ‬لإصدار‭ ‬أوراق‭ ‬ثبوتية‭ ‬مزوّرة‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬دهم‭ ‬نُفّذت‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬‮«‬يوروبول‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يُعتقد‭ ‬أنه‭ ‬بين‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬وكانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2020،‭ ‬نُفّذت‭ ‬خمس‭ ‬عمليات‭ ‬تهريب‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬بلدان‭ ‬أوروبية‭ ‬مختلفة‮»‬‭. ‬وصعد‭ ‬المهاجرون،‭ ‬ومعظمهم‭ ‬أكراد‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬أو‭ ‬العراق،‭ ‬في‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وبحوزتهم‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مزوّرة‭.‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬إن‭ ‬الرحلات‭ ‬تتوجّه‭ ‬عادة‭ ‬إلى‭ ‬جزر‭ ‬الكاريبي،‭ ‬لكن‭ ‬الركاب‭ ‬لا‭ ‬يصلون‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬الوجهات‭ ‬إطلاقا‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬المحطات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المطارات‭ ‬الأوروبية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬النمسا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا،‭ ‬غادر‭ ‬المهاجرون‭ ‬الطائرة‭ ‬وتخلصوا‭ ‬من‭ ‬جوازات‭ ‬سفرهم‭ ‬المزوّرة‭ ‬وتقدّموا‭ ‬بطلبات‭ ‬لجوء‮»‬‭.‬

وحددت‭ ‬المجموعة‭ ‬الإجرامية‭ ‬كلفة‭ ‬العملية‭ ‬بمبلغ‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ (‬20‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬لكل‭ ‬شخص‭ ‬يتم‭ ‬تهريبه،‭ ‬كما‭ ‬يشتبه‭ ‬بأنها‭ ‬أصدرت‭ ‬شيكات‭ ‬مزورة‭ ‬واحتالت‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬لتأسيس‭ ‬أسطولها‭ ‬كما‭ ‬احتالت‭ ‬على‭ ‬الفنادق‭ ‬عبر‭ ‬عدم‭ ‬تسديد‭ ‬الفواتير‭.‬

ويواجه‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬اتهامات‭ ‬بتهريب‭ ‬المهاجرين‭ ‬وتزوير‭ ‬الوثائق‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭.‬

وتمت‭ ‬عملية‭ ‬الدهم‭ ‬بتنسيق‭ ‬بين‭ ‬‮«‬يوروبول‮»‬‭ ‬وذراعها‭ ‬القضائية‭ ‬‮«‬يوروجاست‮»‬‭ ‬وأجهزة‭ ‬الشرطة‭ ‬الأوروبية‭ ‬ووكالات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬الأميركية‭.‬