ضبط عصابة تتاجر بالآثار ومتهمة بسرقة 10 آلاف دولار

تفكيك شبكة بحوزتها مواد مخدّرة مخبّأة داخل خزان وقود

المحافظات – مراسلو (الزمان)

فككت مفارز جهاز الأمن الوطني، شبكة تتاجر بالمخدرات بعد ضبط بحوزتها 5 كيلوغرامات مخبأة داخل خزان وقود احدى المركبات. واطلعت (الزمان) على مقطع فيديو يوثق عملية إلقاء القبض على الشبكة يظهر (عناصر الجهاز وهي تلقي القبض على أربعة أشخاص بينهم امرأة وبحوزتهم 5 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة)، وتابع ان (شبكات تهريب المخدرات أصبحت تعتمد مؤخراً بشكل كبير على العنصر النسوي)، ولفت الى ان (المواد المخدرة أخفيت بأسلوب مبتكر داخل خزان الوقود)، وتابع ان (عملية إلقاء القبض تمت وفق مذكرات قبض قضائية). وألقت قوة أمنية، القبض على متهمة بسرقة مبلغ 10 الاف دولار من داخل منزل شرقي بغداد. وقال بيان لوزارة الداخلية تلقته (الزمان) امس ان (مفارز مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام ألقت القبض على متهمة لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار من داخل دار ضمن منطقة الداخل شرق بغداد)، واشار الى (عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق الذي قرر توقيفها وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات). واطاحت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد، بعصابة متكونة من 3 متهمين متخصصة بتجارة الاثار بعد محاولتهم بيع قطعة اثارية .واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (العملية نفذت بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة واستدراجهم الى كمين محكم اسفر عن القبض عليهم بالجرم المشهود وبحوزتهم قطعة اثارية جرى مصادرتها وتسليم المتهمين الى الجهات المختصة أصوليًا)، واضاف ان (المفارز تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بتهم تجارة وترويج المواد المخدة والابتزاز الالكتروني، وذلك من خلال تواجدهما في منطقة الكرادة ببغداد، حيث يقوم احدهم بتهديد الفتيات عبر برامج التواصل الاجتماعي وابتزازهم مقابل مبالغ مالية)، واستطرد بالقول ان (مفارز مديرية استخبارات وامن بابل ،نجحت في ضبط متهم بحوزته عملة مزورة تقدر بنحو 10 ملايين دينار ،كانت مخباة داخل مركبة). واستدرجت القوات الامنية ، متهما بتزوير العملة في محافظة البصرة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ،تمكنت من إلقاء القبض على احد مزوري العملة وبحوزته مبلغ مالي قدره 900 مليون دينار مزيف من فئة 50 ألف دينار و25 ألفاً بعد استدراجه من البصرة والقبض عليه في بابل)، وتابع انه (تم عرض الأوراق التحقيقية للمتهم على القضاء). وفي الديوانية ، تمكنت مفرزة للشرطة من القبض على شخص حاول إلقاء قنبلة يدوية عليها بالمحافظة. واوضح بيان امس ان (مركز شرطة الحسين أطاح بمتهم حاول الاعتداء على مفرزة للشرطة بقنبلة هجومية). وفي الموصل ،انتشلت فرق الدفاع المدني ،11 جثة مجهولة الهوية من تحت الأنقاض في مدينة الموصل القديمة.وقالت المديرية في بيان تلقته (الزمان) امس إن (فريق البحث والإنقاذ في مركز رتل الطوارئ بأمرة النقيب محمود عبد المحسن ،انتشل 11 جثة مجهولة الهوية من تحت الأنقاض في منطقة الميدان في مدينة الموصل القديمة)، واشار الى (تسليم الجثث بمحضر رسمي إلى الطب العدلي).