تفكيك شبكات تروّج مخدّرات والقبض على دواعش في الأنبار ونينوى

المحافظات – مراسلو (الزمان)

فككت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، شبكات تجارة المخدرات في محافظة الانبار.وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس إنها (تمكنت من تفكيك إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات في الانبار من خلال قوة من ابطال جهاز المكافحة)، واشار الى ان (العملية اسفرت عن القاء القبض على 6 متهمين بحوزتهم 50 ألف حبة مخدرة نوع كبتاجون)، مؤكدا (ايداع المتهمين التوقيف عن جريمة تجارة المخدرات لينالوا جزاءهم العادل). وكشفت قيادة العمليات المشتركة، عن هدف زيارة نائب قائدها الى قضاء الطارمية.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن (زيارة نائب قائد العمليات المشتركة لقضاء الطارمية غايتها استثمار فوز القوات الامنية في مجال مطاردة وملاحقة الارهابيين ،ولاسيما في مناطق شمال بغداد وبعد نجاح قتل والي الطارمية)، وتابع ان (الهدف الثاني منها هو اعادة توزيع وانتشار القوات الامنية وتقويم الجهد الاستخباري والأمني). واطاحت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي، بعنصر داعشي في نينوى.وقال بيان تلقته (الزمان) إنه (بجهد استخباري ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، تمكنت مفارز المديرية من القاء القبض على المتهم ا.م.ص في مدينة الموصل)، وأشار الى ان (المتهم يعمل بصفة عسكري في ما يسمى ولاية نينوى). ونجحت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في المحافظة ،في القبض على ثلاثة مطلوبين أحدهم كان يعمل بما يسمى الشرطة الإسلامية بداعش. وذكر بيان أنه (بناء على المعلومات الاستخبارية الدقيقة، ألقت مفارز الوكالة في نينوى ،القبض على ثلاثة مطلوبين صدرت بحقهم أوامر قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب)، مؤكدا ان (الوثائق تشير إلى أنهم كانوا يعملون بما يسمى الشرطة الإسلامية وجيش العسرة والمعسكرات العامة في داعش). الى ذلك ،أبلغ وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، المحاكم بطرد أي ضابط شرطة تثبت إدانته بجريمة الرشا.واشار بيان امس الى ان (الشمري شارك في المحاضرة التوعوية التي نظمتها الدائرة القانونية في مقر الوزارة، التي ألقاها رئيس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي، لزيادة الثقافة القانونية لجميع العاملين بالداخلية وكيفية التعامل مع المواد القانونية والحقوق والواجبات)، وجدد الشمري (سعيه في ملاحقة أي مرتشٍ وسارق في الوزارة)، مؤكدا انه (أبلغ المحاكم بطرد أي ضابط شرطة تثبت إدانته بجريمة الرشا، وأن الوزارة قادرة على النهوض بعملها من دون هؤلاء المرتشين الفاسدين لأن بقاءهم مضر بالعمل الأمني).