تفكيك خلية داعشية والإطاحة بمهربي مشتّقات نفطية في بغداد وديالى

بغداد – ابتهال العربي

افصح جهاز الأمن الوطني، عن تفاصيل عملية درع بغداد ،التي اسفرت عن تفكيك خلية داعشية مكونة من ستة افراد في الطارمية والقبض على مهربي مشتقات نفطية في ديالى. وقال بيان تلقته (الزمان) انه (بمتابعة من القائد العام للقوات المسلحة، نفذت مفارز الجهاز عملية درع بغداد،التي تعد واحدة من سلسلة العمليات النوعية التي يقوم بها الجهاز في ملاحقة العناصر الداعشية وضرب أوكارهم)،

واشار الى ان (العملية نفذت استناداً لموافقات قضائية وبعد جهود استثنائية ومعلومات استخبارية دقيقة وبعد التنسيق مع القطعات الأمنية الماسكة، أسفرت عن الإطاحة بخلية داعشية مكونة من 6 عناصر في قضاء الطارمية من بينهم المجهز العام للأسلحة والمتفجرات)،

وتابع ان (هذه المفرزة التي أطاحت بها مفارزنا ،كانت المسؤولة عن العديد من العمليات الاجرامية في القضاء وتقديم الدعم اللوجستي لباقي أفراد داعش ومهاجمة القوات الأمنية مع تفجير المحال التجارية وبحيرات الأسماك، كما نقلت كميات من المواد المتفجرة إلى قاطع شمالي بغداد وتجهيز داعش بقنابر هاون وقذائف آر بي جي ونواظير ليلة)، ولفت الى ان (عدد جرائم القتل والخطف في ديالى خلال 6 أشهر تبلغ 8 حوادث وتم تشخيص الجناة والقبض على أغلبهم، مع القبض على 105 متهمين بتهريب المشتقات النفطية في المحافظة بينهم ضباط ومنتسبون)، ومضى الى القول ان (الكميات المضبوطة من تهريب المشتقات النفطية في ديالى تصل إلى مليوني لتر)، وشدد على القول أنه (تم ضبط أكثر من 1500 طن من الأدوية الممنوعة من الاستيراد والمواد الغذائية التالفة والقبض على 12 متهماً في المحافظة). والقت قيادة شرطة بابل ،القبض على متهم أقدمَ على قتل شاب بإستخدام آلة جارحة إثر مشاجرة حصلت بينهما في مدينة الحلة .وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (دوريات قسم شرطة النجدة ضمن قاطع الصوب الصغير ، تمكنت على إثر بلاغ تلقته من أحد المواطنين مفاده وجود شخص متعرض لعدة طعنات بإستخدام آلة جارحة على إثر مشاجرة حصلت بينهما في مكان عام ضمن مركز المدينة ،باشرت وعلى الفور بإتجاه مكان الحادث وإلقاء القبض على القاتل وسلاح الجريمة بحوزته)،وأضافت ان (المتهم تم تسليمه الى مركز الشرطة المعني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء).