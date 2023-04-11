الدفاع يعفو آمر فوج لتقصيره في تأمين متطلبات منتسبيه

تفكيك أخطر شبكة لتجارة المواد المخدّرة بالمثنى وبابل

المحافظات- مراسلو (الزمان)

فككت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية،أخطر شبكة لتجارة المخدرات في محافظة المثنى. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بإشراف مباشر من قبل الوزير عبد الأمير الشمري، تمكنت مفارز الوكالة من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن تفكيك أخطر شبكة لتجارة المخدرات مكونة من 15 متهماً، بناءً على معلومات دقيقة ووفق أوامر قضائية)، واشار الى (إيداع المتهمين التوقيف بموجب قرار قضائي عن جريمة تجارة المخدرات لينالوا جزاءهم العادل).وفي بابل، القت القوات الامنية القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المواد المخدرة وبحوزتهم اسلحة غير مرخصة. واستحدثت الوزارة ، خدمة الكترونية للتبليغ عن الفساد الإداري والمالي المتعلق بعمل منتسبيها.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انها (شرعت بإطلاق خدمة الكترونية لمكافحة الفساد الإداري والمالي ضمن منصة بلغ من خلال إشراك المواطنين بتقديم المعلومات المستندة إلى الأدلة والوقائع والبراهين ليتسنى للدوائر المختصة في الوزارة باتخاذ الإجراء اللازم ضمن الأصول والضوابط القانونية).

فيما اوعز وزير الدفاع محمد سعيد العباسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أمر الفوج الثاني التابع للواء المشاة الثالث والعشرين في الفرقة السادسة وعزله من منصبه وإحالته إلى الآمرة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (حرصاً منه على الاهتمام بأحوال المقاتلين الشجعان، وانطلاقاً من مبدأ الثواب والعقاب، وجه العباسي بإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أمر الفوج الثاني التابع للواء المشاة الثالث والعشرين في الفرقة السادسة وعزله من منصبه وإحالته الى الآمرة لتقصيره في تأمين متطلبات مقاتلي الفوج أعلاه)، مؤكدا انه (على كل قائد أن يكون اباً لجنوده وان يضع نصب عينيه ان حقوق المقاتل أمانة في عنقه). من جهة اخرى افادت هيئة النزاهة العامة بصدور حكمٍّ حضوري على موظّف انتحل صفة مسؤول بأحد الأجهزة الرقابية، وتواصل مع أحد الإعلاميّين بشأن قضايا فساد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة جنايات مكافحة الفساد المـركزية اصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمدة سنتين بحق موظَّف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،منسب إلى هيئة النزاهة، لإقدامه على انتحال صفة معاون مدير عام في الهيئة، والتواصل مع احد الاعلاميين لمعرفة الجهات التي تزوده بملف فساد في إحدى الوزارات، وإفشاء معلومات تتعلق بعمل الهيئة)، واشار الى ان (المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة والإثباتات في القضية، والأوراق التحقيقية ومحضر الضبط الأصولي، توصلت إلى مقصرية المتهم، فقررت إدانته وفق القرار المادة 160 لسنة 1983).