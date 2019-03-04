تفاهم‭ ‬روسي‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬لمنع‭ ‬الاحتكاك‭ ‬داخل‭ ‬سوريا

بوتين‭ ‬يعلّق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معاهدة‭ ‬الصواريخ‭ ‬النووية‭ ‬

موسكو‭ – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

قرر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬رسمياً‭ ‬الاثنين‭ ‬تعليق‭ ‬مشاركة‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬معاهدة‭ ‬الصواريخ‭ ‬النووية‭ ‬المتوسطة‭ ‬المدى‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬حقبة‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة،‭ ‬بعد‭ ‬خطوة‭ ‬مماثلة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬شباط/فبراير‭.‬

ووقّع‭ ‬بوتين‭ ‬«مرسوماً‭ ‬بتعليق‭ ‬مشاركة‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة»،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للكرملين‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬التعليق‭ ‬يأتي‭ ‬عقب‭ ‬«خرق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬المعاهدة»‭. ‬وتبادلت‭ ‬موسكو‭ ‬وواشنطن‭ ‬الاتهامات‭ ‬بانتهاك‭ ‬المعاهدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إبرامها‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬1987‭.‬فيما‭ ‬رئيسا‭ ‬أركان‭ ‬الجيشين‭ ‬الأميركي‭ ‬والروسي‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬لبحث‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬سوريا

و‭ ‬التقى‭ ‬رئيسا‭ ‬أركان‭ ‬الجيشين‭ ‬الأميركي‭ ‬والروسي‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬وناقشا‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قررت‭ ‬واشنطن‭ ‬عدم‭ ‬سحب‭ ‬قواتها‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬خصوصا‭ ‬لضمان‭ ‬حماية‭ ‬حلفائها‭ ‬الأكراد‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬رئاسة‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الاميركي‭ ‬الكولونيل‭ ‬باتريك‭ ‬رايدر،‭ ‬إن‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬الجنرال‭ ‬الاميركي‭ ‬جو‭ ‬دانفورد‭ ‬ونظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فاليري‭ ‬غيراسيموف‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬أتاح‭ ‬لهما‭ ‬أيضا‭ ‬فرصة‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬«تحسين‭ ‬الأمن‭ ‬العملاني‭ ‬والاستقرار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بين‭ ‬الجيشين‭ ‬الاميركي‭ ‬والروسي»‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬«ناقش‭ ‬المسؤولان‭ ‬العسكريان‭ ‬اجراءات‭ ‬تجنب‭ ‬أي‭ ‬احتكاك‭ ‬بين‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وتلك‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬قوات‭ ‬التحالف»‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬رئيسي‭ ‬أركان‭ ‬جيشي‭ ‬البلدين‭ ‬«شددا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬لتجنب‭ ‬الحوادث»‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬تم‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وواشنطن‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬مناطق‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬وعلى‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬عملياتهما‭ ‬الجوية‭ ‬لتجنب‭ ‬أي‭ ‬صدام‭ ‬عرضي‭ ‬محتمل‭. ‬وتابع‭ ‬بيان‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬أن‭ ‬الجنرالين‭ ‬«ناقشا‭ ‬مسائل‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والامن‭ ‬الاقليمي‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬معاهدة‭ ‬ستارت‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الاسلحة‭ ‬النووية‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬ومعاهدة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬الاسلحة‭ ‬النووية‭ ‬المتوسطة‭ ‬المدى»‭.‬

وأعلن‭ ‬البلدان‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬الالتزام‭ ‬بمعاهدة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الاسلحة‭ ‬النووية‭ ‬المتوسطة‭ ‬المدى‭ ‬وتبادلا‭ ‬الاتهامات‭ ‬بخرقها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ينتهي‭ ‬العمل‭ ‬بمعاهدة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الاسلحة‭ ‬النووية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬2021‭.‬

ورغم‭ ‬الطابع‭ ‬الشديد‭ ‬التعقيد‭ ‬للنزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وأجواء‭ ‬التوتر‭ ‬الاخيرة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬تمكنت‭ ‬قيادتا‭ ‬أركان‭ ‬جيشيهما‭ ‬من‭ ‬الابقاء‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬اتصال،‭ ‬وكان‭ ‬آخر‭ ‬اجتماع‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬هلسنكي،‭ ‬حسب‭ ‬البنتاغون‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬قرر‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشرق‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭. ‬الا‭ ‬أنه‭ ‬عاد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬نصائح‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬قرر‭ ‬الابقاء‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬بحجم‭ ‬200‭ ‬جندي‭ ‬اميركي‭.‬

وتبحث‭ ‬واشنطن‭ ‬حاليا‭ ‬مع‭ ‬حلفائها‭ ‬الغربيين‭ ‬داخل‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬قوة‭ ‬دولية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬السلام‭ ‬وضمان‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬شمال‭ ‬وشرق‭ ‬سوريا‭ ‬الخارجة‭ ‬عن‭ ‬سيطرة‭ ‬النظام‭.‬