تفاهمات عراقية المانية على تمديد التنقيب والصيانة لموقع جامع النبي يونس

برلين -ميونيخ -الزمان
اجرى وفد حكومي عراقي مباحثات تخص الاثار العراقية في المانيا على مدى أربعة ايام اسفرت عن تفاهمات أولية
لاستمرار التنقيب في موقع جامع النبي يونس، ذلك الجامع الذي دمره تنظيم داعش الإرهابي خلال فترة احتلاله الموصل 2014-2017 وجرت المباحثات مع المعهد البافاري لصيانة الرقم الطينية من اجل المباشرة بأعمال اثارية حفرية وتدريبية ولمدة 25 سنة حيث جرى التفاهم على ان يوفر المتحف العراقي مكانا مناسبا لبعثة المعهد البافاري لإجراء الصيانة على الرقم الطينية دون اي مردودات مالية تدفع من الجانب العراقي وبحسب وزير الثقافة والاثار احمد فكاك الذي ترأس الوفد العراقي فإنه يسمح للجانب الألماني بتصوير الرُقم قبل صيانتها وبعدها فيما اشترط المعهد الألماني ان يتقن الطلبة العراقيون المتدربون اللغة الألمانية او الإنكليزية، وطالب الالمان ان لا ننقص من المساحة المخصصة لهم المتفق عليها للتنقيب ، ان لا نقحم معهم حملة تنقيبية اثرية اجنبية في ذات المساحة المخصصة لهم . وان لا تعطى اعمالهم غير المنتهية لغيرهم .يتعهد المتحف العراقي بتوفير المكان الخاص وبشروط تحقق حفظ الرقم بعد عملية الصيانة .. في حين طالب الجانب العراقي ا: 1- انشاء مختبر حديث بمعدات المانية حديثة تبق في المتحف العراقي . 2- انشاء استوديو خاص وبكاميرات حديثة جدا وتقنية حديثة تبقى في المتحف . 3- تدريب الكوادر العراقية على عملية الصيانة والتصوير والحفظ دون مقابل . 4- انشاء قاعة خاصة لعرض الرقم الطينة وصورها قبل وبعد الصيانة . 5- لا يسمح بإخراج اي رقم طيني مهما صغر حجمه خارج المتحف ولاي غرض كان . 6- يسمح لاساتذة المعهد البافاري اخذ الصور الخاصة (فقط ) للرقم قبل وبعد عملية الصيانة والمشاركة بها في المعارض العالمية .. 7- لا يترتب للمدربين الالمان اي حقوق مالية من جراء عملية الصيانة او التدريب او التصوير . كما جرىبحث اعمال التنقيب والصيانة في موقع جامع النبي يو،نس في الموصل و وشارك في الاجتماعات رئيس الوقف السني مشعان الخزرجي، و، ومن الجانب الالماني رئيس جامعة هايدلبيرغ ومساعداه ورئيس قسم التاريخ ورئيس قسم الاثار والمنقبون الاثاريون وكان كبيرهم البروفسور استيفان ماول وتم خلال المناقشات عرض اعمال البعثة الالمانية في جامع النبي يونس ومكتشفاتهم هناك .. ثم مناقشة الفترة المقبلة من الاعمال التي تكون تحت سقف خمس سنوات .
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