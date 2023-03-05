تفاهمات عراقية المانية على تمديد التنقيب والصيانة لموقع جامع النبي يونس

برلين‭ -‬ميونيخ‭ -‬الزمان‭ ‬

اجرى‭ ‬وفد‭ ‬حكومي‭ ‬عراقي‭ ‬مباحثات‭ ‬تخص‭ ‬الاثار‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربعة‭ ‬ايام‭ ‬اسفرت‭ ‬عن‭ ‬تفاهمات‭ ‬أولية

لاستمرار‭ ‬التنقيب‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬جامع‭ ‬النبي‭ ‬يونس،‭ ‬ذلك‭ ‬الجامع‭ ‬الذي‭ ‬دمره‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬احتلاله‭ ‬الموصل‭ ‬2014‭-‬2017‭ ‬وجرت‭ ‬المباحثات‭ ‬مع‭ ‬المعهد‭ ‬البافاري‭ ‬لصيانة‭ ‬الرقم‭ ‬الطينية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬المباشرة‭ ‬بأعمال‭ ‬اثارية‭ ‬حفرية‭ ‬وتدريبية‭ ‬ولمدة‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬التفاهم‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يوفر‭ ‬المتحف‭ ‬العراقي‭ ‬مكانا‭ ‬مناسبا‭ ‬لبعثة‭ ‬المعهد‭ ‬البافاري‭ ‬لإجراء‭ ‬الصيانة‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬الطينية‭ ‬دون‭ ‬اي‭ ‬مردودات‭ ‬مالية‭ ‬تدفع‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭ ‬وبحسب‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬والاثار‭ ‬احمد‭ ‬فكاك‭ ‬الذي‭ ‬ترأس‭ ‬الوفد‭ ‬العراقي‭ ‬فإنه‭ ‬يسمح‭ ‬للجانب‭ ‬الألماني‭ ‬بتصوير‭ ‬الرُقم‭ ‬قبل‭ ‬صيانتها‭ ‬وبعدها‭ ‬فيما‭ ‬اشترط‭ ‬المعهد‭ ‬الألماني‭ ‬ان‭ ‬يتقن‭ ‬الطلبة‭ ‬العراقيون‭ ‬المتدربون‭ ‬اللغة‭ ‬الألمانية‭ ‬او‭ ‬الإنكليزية،‭ ‬وطالب‭ ‬الالمان‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬ننقص‭ ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬المخصصة‭ ‬لهم‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬للتنقيب‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬نقحم‭ ‬معهم‭ ‬حملة‭ ‬تنقيبية‭ ‬اثرية‭ ‬اجنبية‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المساحة‭ ‬المخصصة‭ ‬لهم‭ . ‬وان‭ ‬لا‭ ‬تعطى‭ ‬اعمالهم‭ ‬غير‭ ‬المنتهية‭ ‬لغيرهم‭ .‬يتعهد‭ ‬المتحف‭ ‬العراقي‭ ‬بتوفير‭ ‬المكان‭ ‬الخاص‭ ‬وبشروط‭ ‬تحقق‭ ‬حفظ‭ ‬الرقم‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬الصيانة‭ .. ‬في‭ ‬حين‭ ‬طالب‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭ ‬ا‭: ‬1‭- ‬انشاء‭ ‬مختبر‭ ‬حديث‭ ‬بمعدات‭ ‬المانية‭ ‬حديثة‭ ‬تبق‭ ‬في‭ ‬المتحف‭ ‬العراقي‭ . ‬2‭- ‬انشاء‭ ‬استوديو‭ ‬خاص‭ ‬وبكاميرات‭ ‬حديثة‭ ‬جدا‭ ‬وتقنية‭ ‬حديثة‭ ‬تبقى‭ ‬في‭ ‬المتحف‭ . ‬3‭- ‬تدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬الصيانة‭ ‬والتصوير‭ ‬والحفظ‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ . ‬4‭- ‬انشاء‭ ‬قاعة‭ ‬خاصة‭ ‬لعرض‭ ‬الرقم‭ ‬الطينة‭ ‬وصورها‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬الصيانة‭ . ‬5‭- ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬بإخراج‭ ‬اي‭ ‬رقم‭ ‬طيني‭ ‬مهما‭ ‬صغر‭ ‬حجمه‭ ‬خارج‭ ‬المتحف‭ ‬ولاي‭ ‬غرض‭ ‬كان‭ . ‬6‭- ‬يسمح‭ ‬لاساتذة‭ ‬المعهد‭ ‬البافاري‭ ‬اخذ‭ ‬الصور‭ ‬الخاصة‭ (‬فقط‭ ) ‬للرقم‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬عملية‭ ‬الصيانة‭ ‬والمشاركة‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬العالمية‭ .. ‬7‭- ‬لا‭ ‬يترتب‭ ‬للمدربين‭ ‬الالمان‭ ‬اي‭ ‬حقوق‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬عملية‭ ‬الصيانة‭ ‬او‭ ‬التدريب‭ ‬او‭ ‬التصوير‭ . ‬كما‭ ‬جرىبحث‭ ‬اعمال‭ ‬التنقيب‭ ‬والصيانة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬جامع‭ ‬النبي‭ ‬يو،نس‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬و‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬رئيس‭ ‬الوقف‭ ‬السني‭ ‬مشعان‭ ‬الخزرجي،‭ ‬و،‭ ‬ومن‭ ‬الجانب‭ ‬الالماني‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬هايدلبيرغ‭ ‬ومساعداه‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬التاريخ‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬الاثار‭ ‬والمنقبون‭ ‬الاثاريون‭ ‬وكان‭ ‬كبيرهم‭ ‬البروفسور‭ ‬استيفان‭ ‬ماول‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬المناقشات‭ ‬عرض‭ ‬اعمال‭ ‬البعثة‭ ‬الالمانية‭ ‬في‭ ‬جامع‭ ‬النبي‭ ‬يونس‭ ‬ومكتشفاتهم‭ ‬هناك‭ .. ‬ثم‭ ‬مناقشة‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬الاعمال‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ .‬

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