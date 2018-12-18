تفاقم‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬المحافظ‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭:‬الأزمة‭ ‬إدارية‭ ‬

المصادقة على ثلاثة وزراء واستمرار الفشل في حسم الداخلية والدفاع والتربية والهجرة
بغداد – كريم عبد زاير ـ البصرة – علي محمد الامارة
تتصاعد الازمة السياسية في البصرة من اجل تعيين محافظ جديد في مواجهة المحافظ القديم الذي يرفض المغادرة لاداء القسم البرلماني بوفه نائباً جديدا ، فيما قال عادل عبد المهدي رئيس الحكومة العراقية ان مشكلات البصرة تراكمت بشكل كبير والحكومة مسؤولة عن حلها واستدرك قائلاً ، ان مشكلات العراق كبيرة ولايمكن حلها في ايام او اسابيع، ولفت الى ان الازمة ادارية وليست سياسية .
من جهته جدّدَ محافظ البصرة أسعد العيداني، أمس، تمسكه بمنصب المحافظ ورغبته بالتخلي عن مقعده في مجلس النواب.
وقال العيداني في حديث لعدد من الصحفيين إن “كرسي البرلمان لا يعنيني بقدر ما يهمني البقاء لإكمال ما بدأت به من عمل، ولذلك سأبقى محافظاً للبصرة”، مبيناً أن “مشاريع ستراتيجية تتعلق بتحلية المياه سوف تنفذ قريباً، وقد استغرقت دراستها والتخطيط لها عدة أشهر من أجل تنفيذها بشكل صحيح”. واشار العيداني الذي يواجه ضغوطاً جدية الى أن “بعض السياسيين من خارج البصرة يطالبون بذهابي الى البرلمان، ويعتبرون أن منصب المحافظ من حصة جهة سياسية معينة، وهذه الجهة تريد فرض إرادتها”، مضيفاً أن “وزيرالشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان تحرك على القوى السياسية في البصرة، في حين أنه نفسه لم يؤدّ اليمين الدستورية كنائب”.
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قبل يومين، أن 8 أسماء فائزوا بالانتخابات التشريعية، بينهم العيداني، لم يؤدوا القسم لغاية جلسة الـ16 بتاريخ 6 كانون الأول الحالي. مساء الأحد الماضي، كشف العيداني أنه سيبقى في البصرة ولاينوي الذهاب الى مجلس النواب. وقال إنني “متمسك بمنصبي كمحافظ البصرة ولا أنوي الذهاب الى مجلس النواب وهذا ما طلبه مني نواب البصرة بضمنهم نواب عن سائرون”. واتهم العيداني، في لقاء متلفز، القيادي في تيار الحكمة عبد الحسين عبطان بالتحرك للإطاحة به. وسبق لعبد الحسين عبطان أن رشحه تيار الحكمة لتولي منصب أمين بغداد، لكن تلك المحاولة لم يكتب لها النجاح، فيما ورد اسمه ضمن الفائزين الـ8 الذين لم يؤدوا اليمن الدستورية. صادق البرلمان العراقي الثلاثاء على ثلاثة وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي غير المكتملة، وأخفق مجددا في حسم منصبي وزيري الداخلية والدفاع اللذين يشكلان أزمة سياسية بين الكتل. ومنح مجلس النواب في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، بعد مرور خمسة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، الثقة لـ14 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. لكن الخلافات السياسية منعت التوصل إلى اتفاق على تسمية الوزراء الثمانية المتبقين حينها، ولم تطرح المسألة للبحث على جدول الأعمال لجلسات عدة.
لكن البرلمان تمكن الثلاثاء من عقد جلسة لفترة وجيزة جدا اكتمل فيها النصاب، وصوت على اختيار نوري الدليمي وزيرا للتخطيط، وقصي السهيل وزيرا للتعليم العالي، وعبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة، قبل أن يكسر النصاب وتؤجل الجلسة حتى الساعة الواحدة ظهرا (10,00 ت غ) من الخميس المقبل. وينتمي السهيل إلى كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فيما ينتمي الدليمي إلى الحزب الإسلامي، والحمداني إلى عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي. وبذلك أصبح عدد الوزراء في حكومة عبد المهدي 17 وزيرا.
وعقدت الجلسة بعد اتفاق الكتل السياسية على تمرير خمس وزارات من أصل ثماني شاغرة، لكن المرشحة إلى وزارة التربية صبا الطائي والمدعومة من تحالف المحور بزعامة خميس الخنجر، ومرشحة الهجرة والمهجرين هناء عمانؤيل من الاتحاد الوطني الكردستاني، لم تنالا الثقة. ولم يطرح البرلمان وزارتي الداخلية والدفاع على التصويت، واللتان يدور حولهما نزاع سياسي كبير. ويرفض تحالف “سائرون” بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تمرير رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وزير للداخلية بعد ترشيحه من كتلة البناء بزعامة هادي العامري.
وتنقسم أيضا الكتل السنية حول مرشح حقيبة الدفاع، إذ يعتبر كل حزب أنها من حصته.
ورغم الحديث عن تفويض الكتل السياسية لرئيس الوزراء باختيار الشخصيات التي يراها مناسبة لكل حقيبة، يتعرض عبد المهدي نفسه إلى ضغوط حزبية لاختيار مرشحي الأحزاب.
أكد رئيس الوزراء العراقي، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في بغداد الثلاثاء الماضي، أن “الاتفاق كان أن تسمي الكتل مرشحيها ورئيس الوزراء ينتقي منها (…) في مسألة حقيبتي الداخلية والدفاع، هذا خيار الكتل السياسية وليس رئيس الوزراء”.
وأضاف “كان لنا حرية اختيار ثمانية أو تسعة وزراء، أما البقية فهي نتيجة اتفاقات سياسية”.
وتواجه حكومة عبد المهدي، تحديات كبيرة بينها إعادة الإعمار خصوصا في مناطق تعرضت لدمار جراء المواجهات مع الجهاديين، بالاضافة الى تأهيل بنى تحتية متهالكة في عموم البلاد خصوصا ما يتعلق بالكهرباء، ومحاربة الفساد الذي ازداد بشكل جعل العراق الدولة ال 12 في تسلسل الدول الأكثر فساداً في العالم.