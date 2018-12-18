تفاقم‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬المحافظ‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭:‬الأزمة‭ ‬إدارية‭ ‬

المصادقة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬وزراء‭ ‬واستمرار‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬الداخلية‭ ‬والدفاع‭ ‬والتربية‭ ‬والهجرة

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير ـ البصرة‭ – ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الامارة‭ ‬

تتصاعد‭ ‬الازمة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تعيين‭ ‬محافظ‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المحافظ‭ ‬القديم‭ ‬الذي‭ ‬يرفض‭ ‬المغادرة‭ ‬لاداء‭ ‬القسم‭ ‬البرلماني‭ ‬بوفه‭ ‬نائباً‭ ‬جديدا‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬ان‭ ‬مشكلات‭ ‬البصرة‭ ‬تراكمت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬والحكومة‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬حلها‭ ‬واستدرك‭ ‬قائلاً‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬مشكلات‭ ‬العراق‭ ‬كبيرة‭ ‬ولايمكن‭ ‬حلها‭ ‬في‭ ‬ايام‭ ‬او‭ ‬اسابيع،‭ ‬ولفت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الازمة‭ ‬ادارية‭ ‬وليست‭ ‬سياسية‭ .‬

من‭ ‬جهته‭ ‬جدّدَ‭ ‬محافظ‭ ‬البصرة‭ ‬أسعد‭ ‬العيداني،‭ ‬أمس،‭ ‬تمسكه‭ ‬بمنصب‭ ‬المحافظ‭ ‬ورغبته‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

وقال‭ ‬العيداني‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬إن‭ ‬“كرسي‭ ‬البرلمان‭ ‬لا‭ ‬يعنيني‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬يهمني‭ ‬البقاء‭ ‬لإكمال‭ ‬ما‭ ‬بدأت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬عمل،‭ ‬ولذلك‭ ‬سأبقى‭ ‬محافظاً‭ ‬للبصرة”،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬“مشاريع‭ ‬ستراتيجية‭ ‬تتعلق‭ ‬بتحلية‭ ‬المياه‭ ‬سوف‭ ‬تنفذ‭ ‬قريباً،‭ ‬وقد‭ ‬استغرقت‭ ‬دراستها‭ ‬والتخطيط‭ ‬لها‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنفيذها‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح”‭. ‬واشار‭ ‬العيداني‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬ضغوطاً‭ ‬جدية‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬“بعض‭ ‬السياسيين‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬البصرة‭ ‬يطالبون‭ ‬بذهابي‭ ‬الى‭ ‬البرلمان،‭ ‬ويعتبرون‭ ‬أن‭ ‬منصب‭ ‬المحافظ‭ ‬من‭ ‬حصة‭ ‬جهة‭ ‬سياسية‭ ‬معينة،‭ ‬وهذه‭ ‬الجهة‭ ‬تريد‭ ‬فرض‭ ‬إرادتها”،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬“وزيرالشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬السابق‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬عبطان‭ ‬تحرك‭ ‬على‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬البصرة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنه‭ ‬نفسه‭ ‬لم‭ ‬يؤدّ‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬كنائب”‭. ‬

وأعلنت‭ ‬الدائرة‭ ‬الإعلامية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬قبل‭ ‬يومين،‭ ‬أن‭ ‬8‭ ‬أسماء‭ ‬فائزوا‭ ‬بالانتخابات‭ ‬التشريعية،‭ ‬بينهم‭ ‬العيداني،‭ ‬لم‭ ‬يؤدوا‭ ‬القسم‭ ‬لغاية‭ ‬جلسة‭ ‬الـ16‭ ‬بتاريخ‭ ‬6‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬الحالي‭. ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬كشف‭ ‬العيداني‭ ‬أنه‭ ‬سيبقى‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬ولاينوي‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭. ‬وقال‭ ‬إنني‭ ‬“متمسك‭ ‬بمنصبي‭ ‬كمحافظ‭ ‬البصرة‭ ‬ولا‭ ‬أنوي‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬طلبه‭ ‬مني‭ ‬نواب‭ ‬البصرة‭ ‬بضمنهم‭ ‬نواب‭ ‬عن‭ ‬سائرون”‭. ‬واتهم‭ ‬العيداني،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬متلفز،‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬تيار‭ ‬الحكمة‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬عبطان‭ ‬بالتحرك‭ ‬للإطاحة‭ ‬به‭. ‬وسبق‭ ‬لعبد‭ ‬الحسين‭ ‬عبطان‭ ‬أن‭ ‬رشحه‭ ‬تيار‭ ‬الحكمة‭ ‬لتولي‭ ‬منصب‭ ‬أمين‭ ‬بغداد،‭ ‬لكن‭ ‬تلك‭ ‬المحاولة‭ ‬لم‭ ‬يكتب‭ ‬لها‭ ‬النجاح،‭ ‬فيما‭ ‬ورد‭ ‬اسمه‭ ‬ضمن‭ ‬الفائزين‭ ‬الـ8‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يؤدوا‭ ‬اليمن‭ ‬الدستورية‭. ‬صادق‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬وزراء‭ ‬جدد‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬غير‭ ‬المكتملة،‭ ‬وأخفق‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬منصبي‭ ‬وزيري‭ ‬الداخلية‭ ‬والدفاع‭ ‬اللذين‭ ‬يشكلان‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬بين‭ ‬الكتل‭. ‬ومنح‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر،‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية،‭ ‬الثقة‭ ‬لـ14‭ ‬وزيرا‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭. ‬لكن‭ ‬الخلافات‭ ‬السياسية‭ ‬منعت‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬تسمية‭ ‬الوزراء‭ ‬الثمانية‭ ‬المتبقين‭ ‬حينها،‭ ‬ولم‭ ‬تطرح‭ ‬المسألة‭ ‬للبحث‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬لجلسات‭ ‬عدة‭.‬

لكن‭ ‬البرلمان‭ ‬تمكن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬جدا‭ ‬اكتمل‭ ‬فيها‭ ‬النصاب،‭ ‬وصوت‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬نوري‭ ‬الدليمي‭ ‬وزيرا‭ ‬للتخطيط،‭ ‬وقصي‭ ‬السهيل‭ ‬وزيرا‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وعبد‭ ‬الأمير‭ ‬الحمداني‭ ‬وزيرا‭ ‬للثقافة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكسر‭ ‬النصاب‭ ‬وتؤجل‭ ‬الجلسة‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬ظهرا‭ ‬(10,00‭ ‬ت‭ ‬غ)‭ ‬من‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭. ‬وينتمي‭ ‬السهيل‭ ‬إلى‭ ‬كتلة‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬بزعامة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسبق‭ ‬نوري‭ ‬المالكي،‭ ‬فيما‭ ‬ينتمي‭ ‬الدليمي‭ ‬إلى‭ ‬الحزب‭ ‬الإسلامي،‭ ‬والحمداني‭ ‬إلى‭ ‬عصائب‭ ‬أهل‭ ‬الحق‭ ‬بزعامة‭ ‬قيس‭ ‬الخزعلي‭. ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬عدد‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬17‭ ‬وزيرا‭.‬

وعقدت‭ ‬الجلسة‭ ‬بعد‭ ‬اتفاق‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬على‭ ‬تمرير‭ ‬خمس‭ ‬وزارات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثماني‭ ‬شاغرة،‭ ‬لكن‭ ‬المرشحة‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬صبا‭ ‬الطائي‭ ‬والمدعومة‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬المحور‭ ‬بزعامة‭ ‬خميس‭ ‬الخنجر،‭ ‬ومرشحة‭ ‬الهجرة‭ ‬والمهجرين‭ ‬هناء‭ ‬عمانؤيل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني،‭ ‬لم‭ ‬تنالا‭ ‬الثقة‭. ‬ولم‭ ‬يطرح‭ ‬البرلمان‭ ‬وزارتي‭ ‬الداخلية‭ ‬والدفاع‭ ‬على‭ ‬التصويت،‭ ‬واللتان‭ ‬يدور‭ ‬حولهما‭ ‬نزاع‭ ‬سياسي‭ ‬كبير‭. ‬ويرفض‭ ‬تحالف‭ ‬“سائرون”‭ ‬بقيادة‭ ‬الزعيم‭ ‬الشيعي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬تمرير‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬وزير‭ ‬للداخلية‭ ‬بعد‭ ‬ترشيحه‭ ‬من‭ ‬كتلة‭ ‬البناء‭ ‬بزعامة‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭.‬

وتنقسم‭ ‬أيضا‭ ‬الكتل‭ ‬السنية‭ ‬حول‭ ‬مرشح‭ ‬حقيبة‭ ‬الدفاع،‭ ‬إذ‭ ‬يعتبر‭ ‬كل‭ ‬حزب‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬حصته‭.‬

ورغم‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬تفويض‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬باختيار‭ ‬الشخصيات‭ ‬التي‭ ‬يراها‭ ‬مناسبة‭ ‬لكل‭ ‬حقيبة،‭ ‬يتعرض‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬ضغوط‭ ‬حزبية‭ ‬لاختيار‭ ‬مرشحي‭ ‬الأحزاب‭.‬

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحافي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬أن‭ ‬“الاتفاق‭ ‬كان‭ ‬أن‭ ‬تسمي‭ ‬الكتل‭ ‬مرشحيها‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ينتقي‭ ‬منها‭ ‬(‭…‬)‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬حقيبتي‭ ‬الداخلية‭ ‬والدفاع،‭ ‬هذا‭ ‬خيار‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬وليس‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء”‭.‬

وأضاف‭ ‬“كان‭ ‬لنا‭ ‬حرية‭ ‬اختيار‭ ‬ثمانية‭ ‬أو‭ ‬تسعة‭ ‬وزراء،‭ ‬أما‭ ‬البقية‭ ‬فهي‭ ‬نتيجة‭ ‬اتفاقات‭ ‬سياسية”‭.‬

وتواجه‭ ‬حكومة‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬بينها‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬تعرضت‭ ‬لدمار‭ ‬جراء‭ ‬المواجهات‭ ‬مع‭ ‬الجهاديين،‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬تأهيل‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬متهالكة‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬البلاد‭ ‬خصوصا‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالكهرباء،‭ ‬ومحاربة‭ ‬الفساد‭ ‬الذي‭ ‬ازداد‭ ‬بشكل‭ ‬جعل‭ ‬العراق‭ ‬الدولة‭ ‬ال‭ ‬12‭ ‬في‭ ‬تسلسل‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬فساداً‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬