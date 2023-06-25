تفاعل شعبي ونخبوي مع مواقف البزاز الإنسانية

بغداد‭ – ‬عدنان‭ ‬أبوزيد

تفاعل‭ ‬مواطنون‭ ‬عراقيون،‭ ‬مع‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬لرئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل،‭ ‬سعد‭ ‬البزاز،‭ ‬لنداء‭ ‬الشابة‭ ‬ماريا

صاحبة‭ ‬مطعم‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬بعدما‭ ‬تقوض‭ ‬هيكل‭ ‬المطعم‭ ‬بسبب‭ ‬إجراءات‭ ‬إدارية‭ ‬خاطئة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬موظف‭ ‬حكومي‭.‬

ووجّه‭ ‬البزاز،‭ ‬بتوفير‭ ‬مستلزمات‭ ‬مطعم‭ (‬ماريا‭ ‬فود‭) ‬مخاطبا‭ ‬إياها‭: (‬حلمك‭ ‬باق‭ ‬وسيكبر‭)‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬دعمه‭ (‬لكل‭ ‬مشروع‭ ‬معني‭ ‬بتشغيل‭ ‬وتطوير‭ ‬وتمكينالشباب‭ ‬العراقي‭).‬

وقال‭ ‬القاضي‭ ‬السابق،‭ ‬والخبير‭ ‬القانوني‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬التميمي‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز،‭ ‬ليست‭ ‬جديدة،‭ ‬لانه‭ ‬جبل‭ ‬على‭ ‬الكرم،ومساعدة‭ ‬المساكين‭ ‬والأخذ‭ ‬بيدهم‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬قد‭ ‬تكون‭ ‬شهادتي‭ ‬مجروحة‭ ‬بحق‭ ‬الأستاذ‭ ‬البزاز،‭ ‬لكن‭ ‬يكفيه‭ ‬وفضائية‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬الفخر،‭ ‬انه‭ ‬كلما‭ ‬تجولنا‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬والاماكنالعامة،‭ ‬نسمعهم‭ ‬يقولون‭: ‬اوصلونا‭ ‬إلى‭ ‬الأستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز،‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬العظيمة‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬الناس‭ ‬بالإعلامي‭ ‬والسياسي‭ ‬المخضرم‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أصبح‭ ‬سعد‭ ‬البزاز،‭ ‬رمزا‭ ‬للكرم‭ ‬ومداواة‭ ‬الجروح‭ ‬وإنقاذ‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬المعاناة‭ ‬التي‭ ‬تسببها‭ ‬الزمن‭ ‬والآخرون‭ ‬على‭ ‬حياتهم‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬التميمي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الشرقية‭ ‬أصبحت‭ ‬رمزا‭ ‬للكرم،‭ ‬والأفكار‭ ‬والمبادرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬العظيمة‭ ‬التي‭ ‬يحاول‭ ‬الاخرون‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬شأنها‮»‬‭.‬

واستطرد‭: ‬‮«‬أصبحت‭ ‬الشرقية‭ ‬ومبادرات‭ ‬البزاز‭ ‬الإنسانية‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬العراقي،‭ ‬والملاذ‭ ‬الذي‭ ‬يسحب‭ ‬بحباله‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬المآسي‭ ‬والعوز‭ ‬إلىشاطئ‭ ‬الطمأنينة‭ ‬والأمان‮»‬‭.‬

ووصف‭ ‬التميمي‭ ‬مبادرات‭ ‬البزاز‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬الواحة‭ ‬الخضراء‭ ‬التي‭ ‬يستريح‭ ‬فيها‭ ‬الفقراء‭ ‬والمستضعفين‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬‮«‬الله‭ ‬إن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬البزاز‭ ‬بالصحة‭ ‬وطولالعمر‭ ‬والتوفيق‭ ‬الدائم،‭ ‬وهو‭ ‬دعاء‭ ‬اسمعه‭ ‬من‭ ‬المساكين‭ ‬والفقراء‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬علوم‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بغداد‭ ‬احمد‭ ‬عباس‭ ‬الذهبي‭ ‬ل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬التكافل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ظل‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬هو‭ ‬المعلم‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬المجتمعوكلما‭ ‬شاهدنا‭ ‬مواقف‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬ومؤسسته‭ ‬الاعلامية‭ ‬ينبعث‭ ‬فينا‭ ‬الأمل‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬ترصين‭ ‬خدمة‭ ‬الناس‭ ‬المحتاجين‭ ‬ولابد‭ ‬من‭ ‬الاعتراف‭ ‬انالبزاز‭ ‬هو‭ ‬الرائد‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أثنت‭ ‬رئيسة‭ ‬منتدى‭ ‬الاعلاميات‭ ‬العراقيات،‭ ‬نبراس‭ ‬المعموري‭ ‬على‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬الإنسانية‮»‬،‭ ‬دعتالجهات‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تبني‭ ‬مساعدة‭ ‬الشباب‭ ‬الاخرين‭ ‬المتضررين،‭ ‬كي‭ ‬يشعروا‭ ‬إن‭ ‬العدالة‭ ‬

متساوية‭ ‬في‭ ‬شمول‭ ‬الجميع،‭ ‬بالحقوق‭ ‬والمساعدة‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬المتابع‭ ‬للشأن‭ ‬المحلي‭ ‬العراقي‭ ‬علي‭ ‬البياتي‭ ‬@Aloosh_Aloosh16‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مطعم‭ ‬ماريا‭ ‬فود،‭ ‬عاد‭ ‬أجمل‭ ‬من‭ ‬قبل‮»‬،‭ ‬وخاطب‭ ‬ماريا‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬هذهالفرحة‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬داخلك،‭ ‬ستبقى‭ ‬إلى‭ ‬الابد،‭ ‬شكرا‭ ‬إلى‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬والى‭ ‬كل‭ ‬القائمين‭ ‬و‭ ‬الداعمين‭ ‬للفقراء‭ ‬والمظلومين‮»‬‭. ‬

ودوّن‭ ‬رافد‭ ‬العراقي‭ ‬@RAFEDDDD،‭ ‬مخاطبا‭ ‬المسؤولين‭: ‬‮«‬أيها‭ ‬المسؤولون‭ ‬الأخرون،‭ ‬اليس‭ ‬لديكم‭ ‬ضمير،‭ ‬انظروا‭ ‬إلى‭ ‬سعد‭ ‬البزاز،‭ ‬ابو‭ ‬الغيرة‮»‬‭.‬

وظهرت‭ ‬ماريا‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬تناقلته‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬الاربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬وهي‭ ‬تبكي‭ ‬وترثي‭ ‬حلمها‭ ‬بتشغيل‭ ‬الطالبات‭ ‬بعد‭ ‬تخريب‭ ‬مطعمهاالصغير‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬البنوك‭ ‬ببغداد‭ ‬وتحويله‭ ‬الى‭ ‬كومة‭ ‬أخشاب،‭ ‬بذريعة‭ ‬عدم‭ ‬دفع‭ ‬جباية‭ ‬اضافية‭. ‬وتفاعلت‭ ‬صفحة‭ ‬‮«‬بنت‭ ‬الموصل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬مبادرة‭ ‬البزاز،‭ ‬وكتبت‭ ‬إدارة‭ ‬الصفحة‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اختلطت‭ ‬دموعها‭ ‬بحسرتها‭ ‬بعد‭ ‬تحويل‭ ‬مشروعها‭ ‬إلى‭ ‬ركام‭.. ‬سعدالبزاز‭ ‬لماريا‭ ‬صاحبة‭ ‬المطعم‭: ‬حلمك‭ ‬باق‭ ‬وسيكبر‭ ‬ووجهنا‭ ‬بتوفير‭ ‬جميع‭ ‬مستلزمات‭ ‬مطعمك‮»‬‭.‬

ووجّهت‭ ‬ماريا‭ ‬شكرها‭ ‬الى‭ ‬البزاز‭ ‬بعد‭ ‬تسلمها‭ ‬المنحة‭ ‬المالية‭ ‬ووصفته‭ ‬بـ‭(‬الأب‭ ‬الروحي‭)‬،‭ ‬مؤكدة‭ (‬فرحت‭ ‬كثيرا‭ ‬بقوله‭ ‬ان‭ ‬حلمي‭ ‬سيكبر‭ ‬ويتمدد‭).‬

وفي‭ ‬تفاعل‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالحدث‭ ‬الذي‭ ‬غزا‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬كتب‭ ‬الناشط‭ ‬ناصر‭ ‬كريم‭ ‬@Nasser_Karim8‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سعد‭ ‬البزاز،‭ ‬بعدتخريب‭ ‬الكشك،‭ ‬منح‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬عراقي‭ ‬تعويضًا‭ ‬عما‭ ‬حصل‭ ‬لمصدر‭ ‬رزقها‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬انتقاد‭ ‬للجهات‭ ‬التي‭ ‬اقحمت‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬أزمة‭ ‬ماريا‭ ‬فود،‭ ‬وأظهرت‭ ‬نفسها‭ ‬داعمة‭ ‬لصاحبة‭ ‬المطعم،‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬العام

التي‭ ‬استحوذت‭ ‬عليه‭ ‬بطرق‭ ‬غامضة،‭ ‬وليس‭ ‬عبر‭ ‬استثمار‭ ‬او‭ ‬مشاريع‭ ‬تجارية‭ ‬او‭ ‬إعلامية‭ ‬رصينة‭ ‬وانما‭ ‬عبر‭ ‬استغلال‭ ‬المناصب،‭ ‬والعقود‭ ‬المشبوهة،‭ ‬رصدالباحث‭ ‬عدنان‭ ‬ابوزيد‭ ‬‮«‬إستثمار‭ ‬دعائيا‭ ‬في‭ ‬الإستعطاف‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬ثراءً‭ ‬فاحشا‭ ‬لمسؤولين‭ ‬حكوميين‭ ‬وزوجاتهم،‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬لكنهم‭ ‬يتظاهرون‭ ‬بالعفة‭ ‬والنزاهة،‭ ‬عبر‭ ‬استعطاف‭ ‬الناس‭ ‬ببعض‭ ‬المال،‭ ‬هوسلوك‭ ‬غير‭ ‬أخلاقي،‭ ‬وفعل‭ ‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬غير‭ ‬انساني‭ ‬لانه‭ ‬متاجرة‭ ‬بمصائب‭ ‬الناس‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬أعمال‭ ‬نزيهين،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬اعلامية‭ ‬رصينة،‭ ‬يمكنهم‭ ‬ذلك‭ ‬لان‭ ‬أموالهم‭ ‬هي‭ ‬نتاج‭ ‬جهدهمالاقتصادي‭ ‬الخاص‭ ‬المربح‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل،‭ ‬سعد‭ ‬البزاز،‭ ‬الإنسانية‭.‬

وأضاف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التصدق‭ ‬على‭ ‬المساكين‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬المنهوب‭ ‬هو‭ ‬سرقة‭ ‬ايضا‭ ‬لانه‭ ‬انفاق‭ ‬على‭ ‬الشهرة‭ ‬والدعاية‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬الشعب،‭ ‬وهو‭ ‬طريق‭ ‬غير‭ ‬شرعيو‭ ‬مكشوف‭ ‬للتلاعب‭ ‬بعواطف‭ ‬الناس‮»‬‭.‬

واستطرد‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬قام‭ ‬شخص‭ ‬أو‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬بسرقة‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬ثم‭ ‬قاموا‭ ‬بتوزيع‭ ‬جزء‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬بطريقة‭ ‬تبدو‭ ‬وكأنها‭ ‬عمل‭ ‬خيري‭ ‬أومساعدة‭ ‬اجتماعية،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يعد‭ ‬استغلالا‭ ‬وتلاعبا‭ ‬بمشاعر‭ ‬الناس‭ ‬ومحاولة‭ ‬لتبرير‭ ‬أفعال‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭.‬

‭ ‬واعتبر‭ ‬أبوزيد‭ ‬أن‭ :‬‮»‬شكر‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخيرية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الاعلامية‭ ‬الرصينة‭ ‬التي‭ ‬تقتطع‭ ‬جزاء‭ ‬من‭ ‬ايراداتها‭ ‬النظيفة‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬خدماتها‭ ‬الصحافيةالعالية‭ ‬الجودة،‭ ‬والمشهورة،‭ ‬واجب‭ ‬أخلاقي‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬الكاتب‭ ‬زياد‭ ‬الضاري‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬له‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬هو‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬سلوك‭ ‬حضاري،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬صور‭ ‬التكامل‭ ‬الاجتماعي‮»‬،‭ ‬معتبراأن‭ ‬‮«‬استجابة‭ ‬البزاز‭ ‬كانت‭ ‬سريعة‭ ‬وبعث‭ ‬من‭ ‬يمثله‭ ‬الى‭ ‬كشك‭ ‬ماريا‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬صاحب‭ ‬مؤسسة‭ ‬خيرية‭ ‬او‭ ‬حكومية‭ ‬لكناعتاد‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬ملاكات‭ ‬الشرقية‭ ‬حيث‭ ‬يتطلب‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬وجوده‮»‬‭.‬