في المرمى

تفاؤل وثقة عالية – عبد الحكيم مصطفى

بعد انتهاء مباراة منتخبنا الوطني أمام خصمه الإيراني في ثالث مباريات الفريقين في المجموعة الرابعة في الدور الاول من بطولة أمم آسيا لكرة القدم، تنفس لاعبونا والمدرب وخبراء اللعبة المحليون، الصعداء، وذلك بعد ان قدم المنتخب الوطني الاداء المنتظر منه والذي ينسجم مع الكفاءات الواعدة التي تلعب في صفوفه.. لم يفز منتخبنا الوطني على الخصم الإيراني، ولكنه قدم نفسه على نحو ايجابي جعل جميع محبيه ان يرفعوا سقف الطموح الى أعلى مركز في التسلسل النهائي للبطولة.. علي جبار رئيس بعثة العراق الى البطولة الاسيوية قال ان فوزنا على المنتخب القطري شبه مضمون، والاداء مرشح للتطور بنسبة كبيرة بعد ان هضم لاعبينا الواجبات الموكلة اليهم، والتشكيلة تتجه الى الاستقرار.. المدرب الأسبق لمنتخبنا الوطني الكابتن عدنان حمد قال أداء المنتخب الوطني أمام الخصم الإيراني كان رائعا من جهة تماسك خطوطه، وتفاعل اللاعبين، ورغبتهم في تحقيق الحضور الفني المطلوب، وأضاف هذه كلها مقدمات مشجعة تشير الى المنتخب الوطني العراقي مؤهل لتقديم الأفضل امام الخصم القطري، واجتيازه الى الدور التالي.. النجم الدولي السابق احمد راضي استمد من العرض الجيد للمنتخب الوطني أمام الخصم الايراني، معنويات استثنائية، وقال لوسيلة إعلام مرئية عربية، لا يخشى منتخب العراق الوطني اي منتخب مشارك في البطولة مهما كانت قوته ومستواه.. هذه الآراء المتفائلة جدا لم تؤسس من فراغ.. رئيس بعثة العراق الى البطولة القارية والكابتن عدنان حمد وزميله النجم الدولي السابق احمد راضي، على علم تام بقوة وخبرة واستعداد المنافسين لبطولة آسيا، ولكنهم كانوا شهود إثبات على الحضور الفني الجيد لمنتخبنا امام الخصم الإيراني.. لا اختلف مع الذين يقولون لكل مباراة ظروفها، والخصم القطري يعيش حالة استقرار واضحة، وهناك انسجام كبير بين لاعبيه، ولكن هذه الحقيقة لا تمنعنا من القول ان منتخبنا الوطني يعيش هو الآخر في حالة فنية مطمئنة، على مستوى خطوطه كلها، فضلا عن الرغبة الكبيرة لدى كل اللاعبين في تحقيق انجاز قاري يكتب باسمهم، تماما مثلما فعل ذلك جيل يونس محمود ونور صبري ونشأت أكرم وهوار ملا محمد وقصي منير وكرار جاسم وحيدر عبدالامير وباسم عباس واحمد مناجد وجاسم غلام واحمد مناجد و لؤي صلاح في بطولة عام 2007.. البعض أشار إلى ان الضغط الممارس على اللاعبين ومدربهم كاتانيتش، من جهة مطالبتهم بالفوز بكاس البطولة، (قد) يولّد مردوداً عكسياً، وأنا أيضا أقول لنركز أولا على مباراة قطر ونفوز بها، ثم نفكر في المباراة التي تليها