تفاؤل في شأن نقل 70 فرس نهر إلى الهند والمكسيك

بوغوتا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعرب‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬كولومبية‭ ‬تشهد‭ ‬تكاثراً‭ ‬كبيراً‭ ‬لنحو‭ ‬150‭ ‬فرس‭ ‬نهر،‭ ‬عن‭ ‬تفاؤل‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬بعرف‭ ‬احتمال‭ ‬خطرالحكومة‭ ‬الكولومبية‭ ‬ستوافق‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬نصف‭ ‬أعداد‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬إلى‭ ‬محميات‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬والمكسيك‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة‭. ‬وقال‭ ‬حاكم‭ ‬أنتيوكيا‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭) ‬انيبال‭ ‬غافيريا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬نأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬التصاريح‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬الحالية،‭ ‬حتى‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬ترتيبات‭ ‬الشحن‭ ‬جوّاً‭”.‬

وفي‭ ‬أواخر‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬أُدخلت‭ ‬إلى‭ ‬كولومبيا،‭ ‬وتحديداً‭ ‬إلى‭ ‬حديقة‭ ‬الحيوانات‭ ‬التابعة‭ ‬لتاجر‭ ‬المخدرات‭ ‬الكولومبي‭ ‬بابلو‭ ‬إسكوبار،‭ ‬مجموعة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬أفراس‭ ‬النهر‭.‬

وبعد‭ ‬مقتل‭ ‬إسكوبار‭ ‬العام‭ ‬1993،‭ ‬أُطلقت‭ ‬الحيوانات‭ ‬في‭ ‬البرية‭ ‬واستوطنت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ماغدالينا‭ ‬ميديو،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬سهل‭ ‬سافانا‭ ‬فيه‭ ‬أنهر‭ ‬ومستنقعات‭.‬

ويسعى‭ ‬غافيريا‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬70‭ ‬فرس‭ ‬نهر‭ ‬إلى‭ ‬محميات‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬والمكسيك‭.‬

ويرى‭ ‬أنّ‭ ‬تكاثر‭ ‬أعداد‭ ‬أفراس‭ ‬النهر‭ “‬يمثل‭ ‬وضعاً‭ ‬معقداً‭ ‬لسكان‭ ‬ماغدالينا‭ ‬ميديو،‭ ‬الذين‭ ‬واجه‭ ‬بعضهم‭ ‬خطراً‭” ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يراوح‭ ‬وزن‭ ‬الواحد‭ ‬منها‭ ‬بين‭ ‬الطنين‭ ‬والثلاثة‭ ‬أطنان‭.‬

وكانت‭ ‬هيئة‭ ‬البيئة‭ ‬المحلية‭ (‬كورنار‭) ‬سجلت‭ ‬حالتي‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬السكان‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

وبعدما‭ ‬فشل‭ ‬برنامج‭ ‬لتعقيم‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬أنّ‭ ‬أفراس‭ ‬النهر‭ ‬باتت‭ “‬من‭ ‬الأنواع‭ ‬الغازية‭”‬،‭ ‬مجيزةً‭ ‬صيدها‭.‬

وتوصل‭ ‬الخبراء‭ ‬وهيئة‭ ‬البيئة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬حلّ‭ ‬للمسألة،‭ ‬كون‭ ‬أفراس‭ ‬النهر‭ ‬تشكل‭ ‬تهديداً‭ ‬على‭ ‬السكان‭ ‬والحياة‭ ‬البرية‭.‬

وأبدى‭ ‬غافيريا‭ ‬أملاً‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬أفراس‭ ‬النهر‭ ‬بفضل‭ ‬خطّة‭ ‬تولى‭ ‬تمويلها‭ ‬المدافع‭ ‬المكسيكي‭ ‬عن‭ ‬الحيوانات‭ ‬إرنستو‭ ‬ساسويتا‭.‬

وقال‭ “‬لقد‭ ‬توصّلنا‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬الطريقة‭ ‬المناسبة‭ ‬لأسر‭ ‬أفراس‭ ‬النهر‭ ‬وحفظها‭… ‬وكيف‭ ‬ينبغي‭ ‬نقلها‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬أسرها‭ ‬إلى‭ ‬المطارات‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬والهند‭”.‬

وسيتم‭ ‬نقل‭ ‬الحيوانات‭ ‬إلى‭ ‬الهند‭ ‬والمكسيك‭ ‬داخل‭ “‬صناديق‭ ‬محكمة‭ ‬الإقفال‭” ‬ولن‭ ‬يتم‭ ‬تخديرها‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بصحتها‭.‬

وأكد‭ ‬ساسويتا‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬يقوم‭ ‬بالإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لنقل‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬أفراس‭ ‬النهر‭ ‬إلى‭ ‬محمية‭ ‬في‭ ‬أوستوك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬المكسيك،‭ ‬وستين‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬مماثل‭ ‬في‭ ‬الهند‭.‬

والسبت،‭ ‬نفت‭ ‬الإكوادور‭ ‬التي‭ ‬عرضت،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام،‭ ‬استقبال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفراس‭ ‬النهر،‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬أجازت‭ ‬دخول‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬إلى‭ ‬أراضيها