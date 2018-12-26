تفاؤل بالخير.. ربما نجده – فؤاد مطر

مع ساعات العد العكسي للعام الآتي بعدما أدخلت أشجار الزينة حفاوة بميلاد السيد المسيح عليه السلام لحظات فرح في النفوس، تنوعت أحوال الناس في الأمة بين أطياف تبادلت الهدايا وأطياف تكابد أقسى حالات العيش. وأما أكثرية الناس في دول الأمة من مشارقها إلى مغاربها مروراً بخليجياتها فإنها صابرة على الحاضر وخائفة من المجهول. وهذا يعود إلى أن أهل الحُكْم في بعض هذه الدول لا يديرون أمور البلاد ويعالجون أحوال العباد بما من شأنه إدخال الطمأنينة إلى النفوس. وهذا الذي حصل في فرنسا وإستنسخه إخواننا السودانيون ويشق الإستنساخ طريقه إلى مجتمعات أُخرى يؤكد مسألة مفاعيل الإدارة غير المستقيمة التي نشير إليها. وفي مناسبة نهاية العام وإستقبال العام الجديد يكثر مفسرو الأبراج والمنجمون بالغيب. كذلك يوجه حكام في البعض من الدول العربية كلمات للمناسبة تأتي مفرداتها عموماً تطالب الناس بالصبر وإغلاق نوافذ اليأس من حياتهم وإبقاء الأبواب مفتوحة أمام نسائم التفاؤل. ولكن ذلك يبقى عموماً مجرد كلام وليس علاجاً. وبالنسبة إلى كاتب مثل حالي يواكب منذ خمسين سنة أزمات وصراعات وحروباً وبمعدل أزمة كل سنتيْن وحرباً كل عشر سنين، يحدث ذلك في الجناح المشرقي من الأمة وفي جناحها المغاربي مروراً بالأزمة التي باغتت منطقة الخليج وتواصل إنهاكاً لحكومات بعض دوله وشعوراً بالقلق لدى الناس… إنه بالنسبة إلى كاتب مثل حالي يواكب هذا الذي جرى ماضياً ويتواصل حاضراً يجد نفسه وهو يودِّع آخر أيام العام الأعصف في حياة أمتنا يسجل ما يتمناه وفي إعتقاده أن سائر أبناء الأمة التي هي خير أمة أُخرجت للناس يشاركونه تمنياته. أتمنى أن نشهد في العام 2019 إنزال الستارة على مسرحية العبث في بعض دول الأمة عند تشكيل الحكومات. فهذا الذي يعيشه العراق ولبنان خارج الأصول. وهما وحيدان في مسألة التشكيل. وفي الإطار نفسه أتمنى أن يكون هنالك إحترام من جانب أهل العمل السياسي والحزبي للمرجعيات الروحية والأخذ بما تدعو إليه، فليس مستحباً أن لا يؤخذ بوقفة هذه المرجعيات وتحديداً السيستاني في العراق والراعي ودريان في لبنان تدعو مرة وثانية وعدة مرات رموز العمل السياسي والحزبي إلى نبذ هذه الشراهة في نفوسهم وإنشغالهم بالتكاذب وبإقتسام المغانم وكأنما الحكومة طريدة ولا يكون هنالك إصغاء لذلك والإقتداء بسائر الحكومات في الدول المنضبطة من أجْل تيسير أمور البلاد.

صراع سياسي

وأما إذا كان لا بد من الصراع السياسي فليكن في البرلمان، أي بما معناه تحييد العمل الحكومي عن النشاط البرلماني. وأتمنى أن نشهد في العام 2019 ما إفتقدناه في مرجعيات سياسية وحزبية وهو تقديم الولاء للوطن على الولاء لإرادات خارجية، وبإعادة النظر هذه تكتسب إحترام الناس لها وثقتهم بها. ومن شأن مساءلة إيمانية للنفس حول الذي جرى فإن إعادة نظر متدرجة في المواقف ستحدُث بطبيعة الحال. وأتمنى حدوث صحوة فلسطينية تتسم ببعض التضحية وإعادة النظر في موضوع الإنقسام، إذ كيف يطلب أبناء القضية من المجتمع الدولي الوقوف إلى جانبهم والعمل على إحقاق حقهم المشروع في أن تكون لهم دولة بينما قياداتهم في حالة صراع دائم على الدولة التي لم تقم بعد. والتمني موصول إلى إدارة الرئيس ترمب التي تفاجئنا بين الحين والآخر بأفكار وقرارات تعيد مساعي الحل الموضوعي وفْق مبادرة السلام العربية إلى المربع الأول، بعدما يكون السعي من أجْل الحل العادل قطع أشواطاً. وهذا الذي فعله في موضوع القدس الشرقية ونقْل مقر السفارة الأميركية لدى إسرائيل إليها يوضح ما نقوله.

ولكم تمنينا لو أن الرئيس ترمب بدل ذلك أعلن عن إختيار قطعة أرض في القدس الشرقية ليُبنى عليها مستقبلاً مبنى السفارة الأميركية.. إنما لدى الدولة الفلسطينية. في الإطار نفسه نتمنى تجميداً أو تعليقاً للخطوة التي إتخذتْها اوستراليا الدولة الأكثر بعداً جغرافياً عن المنطقة وتقضي بحذو حذو الولايات المتحدة نقْل سفارتها إلى القدس الشرقية. وما نتمناه من اوستراليا نتمناه من الدولة الأُخرى الأكثر بُعداً البرازيل التي أخذ صهر ترمب على عاتقه أمر إقناع رئيسها بولسو نارو الترامبي الهوى بتنفيذ الخطوة، ومن رئيس دولة تشاد ادريس ديبي الذي إحترنا في أمر هرولته يوم الأحد 26 نوفمبر 2018 إلى إسرائيل بعد قطيعة دبلوماسية دامت 46 سنة ورغبته بعلاقة أُسرية حيث إقترح أن يكون إبنه العزيز سفيراً لدولة تشاد لدى إسرائيل، وكذلك تبرعه بالإعلان من جانبه عن خطوة تطبيع يمكن إقناع “السودان الإنقاذي” بالإقدام عليها وكأنما لا يكفي الرئيس عمر البشير همومه الداخلية والتي كان كلام الرئيس التشادي فأل سوء على أحوال الداخل وما يعيشه السودان من إضطرابات ليست جديدة عليه ولكنها من النوع الذي لا يُستهان بتداعياتها. وفي الإطار نفسه أتمنى أن يلقى التنفيذ ما نُسب إلى بنيامين نتنياهو من أنه أبلغ السلطان قابوس عندما زاره في عُمان أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 إستعداده للتخلي عن بعض الأراضي الفلسطينية، ذلك أنه لو فعل ذلك لتبييض صفحته خصوصاً في ضوء “الحراك الجنرالي” الجديد من نوعه والمباغت له والذي يطرح فيه مئات من الجنرالات العسكريين والموساديين السابقين نظرة إيجابية وإن تأخروا كثيراً “مبادرة السلام العربية”، فإنه سيكون هنالك نوع من الإصغاء العربي والإسلامي صفقة القرن” التي من المحتمل أن تكون “هدية ترامب” للمنطقة في العام الذي نستقبله فجر يوم الإثنين المقبل (1/1/2019) وهنا يصبح التفاؤل مشوباً بالحذر في ضوء ما فعله الرئيس ترمب بالكرد الذين خذلهم في كردستان وطَعنَهم في سوريا. وإلى أن يحين طرْح الرئيس ترمب “هديته” التي نشير إليها نتمنى على صاحبها ضبْط لسان سفيرته حالياً لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي والمنصرفة بعد فترة ، فلا تكرر في معرض التبشير بطرح الصفقة مقولتها يوم الثلاثاء 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018 إن الصفقة جاهزة للعرض قريباً ولن يستطيع أي من الفلسطينيين والإسرائيليين وكل دول المنطقة تعديل أي جزء منها”. ونقول ذلك على أساس أنه ليس في عالم الصفقات أن يكون التنفيذ إملائياً وقسراً وإنما بالتشاور وإعتماد كفتيْ الميزان السياسي بما يجعل الرضى من نصيب الجميع. وأما الأهم في التمنيات فهو أن تبدأ الحكومات العربية الإهتمام بإختزال طبقة الأثرياء في المجتمع وتقليل نسبة طبقة الفقراء والمحتاجين وبذلك تستعاد بالتدرج الطبقة المتوسطة التي يشكل وجودها في أي مجتمع عربي ضمانة للإستقرار.

طبقة انحسار

وهذه الطبقة تنحسر سنة بعد سنة، ومع كل حقبة إنحسار أزمات معيشية وحالات مأساوية. أليست واقعة ذلك المواطن المصري الذي قرأْنا تفاصيلها في صحيفة “أخبار اليوم” عدد السبت 8 ديسمبر 2018 تفي بما نتمناه. وخلاصة الواقعة أن مواطناً وصلت به الحال إلى العجز عن تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش فإصطحب طفليْه وطفلته إلى أحد كباري نهر النيل في القاهرة ورماهم واحداً تلو الآخر ثم ألحق نفسه بهم ليقضي الأربعة إنتحاراً. تلك بعض التمنيات، ذلك أن أحوالنا سياسياً ومعيشياً تستوجب أحد خياريْن: إما التمني على قاعدة التفاؤل بالخير نجده. وإما على القاعدة التي أفتى بها الإمام علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه نستحضرها مع بعض التعديل بحيث تصبح: عجبتُ لإمرىء يعيش حالة من العوز والحرمان فيما القيمين على أمور إدارة الدولة هم في أحسن حال وهم إما فاسدون أو مفسدون، كيف لا يقتني سترات صفراء له ولأفراد عائلته يحتاجونها للتعبير عن ظروفهم المعيشية السيئة ويخرجون على الغافلين عنهم شاهرين نار الغضب، وعلى نحو ما حدث في السودان وعلى أهبة الحدوث في لبنان الذي تمتلىء الكثير من صفحات جرائده المتبقية بأخبار الإفلاسات والإستحقاقات والتحذير من إفلاسات على الطريق إلى جانب مواقف الخيبات على أنواعها… ثم إلى حيث لا راد لحدوث التعبير عنفاً إذا كان أهل الحُكْم في بعض دول الأمة عن واقع الحال ساهين.

عسى ولعل تُنال التمنيات.. وبمنأى عن الحل الغلابي.