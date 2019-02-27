تفاؤل‭ ‬ترامب‭ ‬وكيم‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬هانوي‭ ‬يقلص‭ ‬شبح‭ ‬الخطر‭ ‬النووي‭ ‬

هانوي–أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬عبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬والزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬قمتهما‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬هانوي‭ ‬عن‭ ‬تفاؤل‭ ‬بتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬بعد‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬لقائهما‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭.‬

وتوقع‭ ‬ترامب‭ ‬قمة‭ ‬«ناجحة‭ ‬جداً»،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الثنائي‭ ‬الذي‭ ‬سيركز‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬نزع‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬«مماثلاً‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬السابق»‭.‬

ومرتدياً‭ ‬ملابسه‭ ‬التقليدي،‭ ‬أعلن‭ ‬كيم،‭ ‬متوجهاً‭ ‬لترامب،‭ ‬بعدما‭ ‬تصافحا‭ ‬لوقت‭ ‬طويل،‭ ‬أنه‭ ‬سيفعل‭ ‬ما‭ ‬بوسعه‭ ‬للخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬«هذه‭ ‬المرة‭ ‬يرحب‭ ‬بها‭ ‬الجميع»‭.‬

والرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ ‬يرغب‭ ‬بتحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬حيث‭ ‬فشل‭ ‬الرؤساء‭ ‬الآخرون‭ ‬يتعرض‭ ‬لضغوط‭ ‬لتوضيح‭ ‬مضمون‭ ‬بيان‭ ‬القمة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬عقدها‭ ‬مع‭ ‬كيم‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬في‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬والذي‭ ‬بقي‭ ‬تفسيره‭ ‬مبهماً‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬«بنزع‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية»‭.‬

ويريد‭ ‬ترامب‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬يصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬حيث‭ ‬وجه‭ ‬إليه‭ ‬محاميه‭ ‬السابق‭ ‬مايكل‭ ‬كوهين‭ ‬شتائم‭ ‬أمام‭ ‬الكونغرس‭ ‬لدى‭ ‬الإدلاء‭ ‬بإفادته‭ ‬بجلسة‭ ‬علنية‭ ‬بشأن‭ ‬قضايا‭ ‬تخص‭ ‬الرئيس‭.‬

ولدى‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬بحضور‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون،‭ ‬أدار‭ ‬ترامب‭ ‬وجهه‭ ‬مبدياً‭ ‬بوضوح‭ ‬شعوره‭ ‬بالضيق‭.‬

وكان‭ ‬عدد‭ ‬الصحافيين‭ ‬الذين‭ ‬سمح‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بحضورهم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القمة‭ ‬قليلاً،‭ ‬أقلّ‭ ‬مما‭ ‬جرت‭ ‬عليه‭ ‬العادة‭. ‬وأرجع‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬«الطبيعة‭ ‬الحساسة»‭ ‬للقاء‭.‬

ولم‭ ‬يعط‭ ‬ترامب‭ ‬ولا‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬أي‭ ‬مؤشرات‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إعلانه‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬والأخير‭ ‬للقمة‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفيتنامية‭.‬

–‭ ‬«صديقي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون»‭ ‬–

وفي‭ ‬ختام‭ ‬لقائهما‭ ‬المباشر‭ ‬الأربعاء،‭ ‬شارك‭ ‬القائدان‭ ‬في‭ ‬عشاء‭ ‬صغير‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬«سوفيتيل‭ ‬ليجند‭ ‬ميتروبول»‭ ‬الفخم‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬هانوي‭.‬

وقبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬اللقاء،‭ ‬وعد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬مرةً‭ ‬جديدة‭ ‬«صديقه‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون»‭ ‬بتحقيق‭ ‬نمو‭ ‬اقتصادي‭ ‬مذهل‭ ‬إذا‭ ‬قبلت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬ترسانتها‭ ‬النووية‭.‬

ولطالما‭ ‬شدّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬على‭ ‬نموذج‭ ‬فيتنام،‭ ‬الدولة‭ ‬الشيوعية‭ ‬التي‭ ‬اعتمدت‭ ‬الرأسمالية‭ ‬وطوت‭ ‬صفحة‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬إنّ‭ ‬«فيتنام‭ ‬تزدهر‭ ‬بطريقة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬قليلة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬يمكن‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬الأمر‭ ‬نفسه‭ ‬وبسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬إذا‭ ‬قرّرت‭ ‬نزع‭ ‬سلاحها‭ ‬النووي»‭.‬

وأضاف‭ ‬«الإمكانيات‭ ‬رائعة‭. ‬فرصة‭ ‬عظيمة،‭ ‬ربّما‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭ ‬في‭ ‬التاريخ،‭ ‬لصديقي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ–أون‭. ‬سنعرف‭ ‬قريباً‭ ‬جداً‭. ‬أمر‭ ‬مثير‭ ‬جداً‭ ‬للاهتمام!»‭.‬

وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يستخدم‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تغريداته‭ ‬كتابة‭ ‬بعض‭ ‬الكلمات‭ ‬بالحرف‭ ‬العريض‭ ‬للتشديد‭ ‬على‭ ‬معناها‭.‬

ورد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬الانتقادات‭ ‬الكثيرة‭ ‬لعدم‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم‭ ‬ملموس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف،‭ ‬طالبا‭ ‬من‭ ‬خصومه‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬الكف‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬يقولوا‭ ‬له‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬القيام‭ ‬به،‭ ‬وأن‭ ‬يسألوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬«لماذا‭ ‬لم‭ ‬يتعاملوا‭ ‬مع‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬بالطريقة‭ ‬نفسها‭ ‬طوال‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات»‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يذهب‭ ‬القائدان،‭ ‬اللذان‭ ‬تبادلا‭ ‬الإهانات‭ ‬والتهديدات‭ ‬لوقت‭ ‬طويل،‭ ‬أبعد‭ ‬في‭ ‬لقائهما‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬رآه‭ ‬بعض‭ ‬المحللين‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مسرحية‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬بأية‭ ‬خطوة‭ ‬لتقليص‭ ‬ترسانتها‭. ‬ويرى‭ ‬مسؤولو‭ ‬الاستخبارات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬مصمم‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أسلحته‭ ‬باعتبارها‭ ‬تشكل‭ ‬أساس‭ ‬استمرارية‭ ‬نظامه‭.‬

وحاول‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬يسحب‭ ‬إعلاناً‭ ‬من‭ ‬«القائد‭ ‬كيم»‭ ‬لإسكات‭ ‬منتقديه،‭ ‬مثل‭ ‬التعهد‭ ‬بوقف‭ ‬مفاعل‭ ‬يونغ‭ ‬بونغ‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬وهو‭ ‬المفاعل‭ ‬الذري‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭.‬

ويمكن‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬أن‭ ‬تقبل‭ ‬ببوادر‭ ‬رمزية‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬مثل‭ ‬فتح‭ ‬مكتب‭ ‬اتصال‭ ‬وإعلان‭ ‬رسمي‭ ‬بإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬الكورية‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬عام‭ ‬1953‭ ‬بإعلان‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬

–ترامب‭ ‬ليس‭ ‬مستعجلاً–

وترتدي‭ ‬هذه‭ ‬القمّة‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬والرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬ويأمل‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬تثمر‭ ‬عن‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬لبيونغ‭ ‬يانغ‭.‬

لكن‭ ‬يكرر‭ ‬ترامب‭ ‬القول‭ ‬بأنه‭ ‬غير‭ ‬مستعجل‭ ‬على‭ ‬إقناع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬أسلحتها،‭ ‬طالما‭ ‬واصلت‭ ‬الأخيرة‭ ‬امتناعها‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬والقيام‭ ‬باختبارات‭ ‬نووية‭.‬

وأكد‭ ‬ترامب‭ ‬قبل‭ ‬مغادرته‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن‭ ‬«لا‭ ‬أريد‭ ‬استعجال‭ ‬أحد»،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بدا‭ ‬أنه‭ ‬محاولة‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الآمال‭ ‬المعقودة‭ ‬مسبقاً‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬فيتنام‭.‬

وفي‭ ‬قمة‭ ‬سنغافورة،‭ ‬فاجأ‭ ‬ترامب‭ ‬حتى‭ ‬معاونيه‭ ‬بإعلانه‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬تدريبات‭ ‬عسكرية‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وهي‭ ‬تدريبات‭ ‬تستنكرها‭ ‬بشدة‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬وتعتبرها‭ ‬تحضيرات‭ ‬لغزو‭ ‬محتمل‭ ‬لأراضيها‭.‬

وتطالب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بأن‭ ‬تتخلّى‭ ‬عن‭ ‬ترسانتها‭ ‬النووية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬ويمكن‭ ‬التحقق‭ ‬منه‭ ‬ولا‭ ‬عودة‭ ‬عنه‭.‬

لكنّ‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬تربط‭ ‬نزع‭ ‬أسلحتها‭ ‬النووية‭ ‬بتحقيق‭ ‬سلسلة‭ ‬شروط‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تخنق‭ ‬اقتصادها‭ ‬ووقف‭ ‬ما‭ ‬تصفه‭ ‬بالتهديدات‭ ‬الأميركية،‭ ‬أي‭ ‬الوجود‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والمنطقة‭ ‬عموماً‭.‬

وحذر‭ ‬كيلسي‭ ‬دافنبورت‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬«آرمز‭ ‬كونترول»‭ ‬أن‭ ‬«النافذة‭ ‬لن‭ ‬تبقى‭ ‬مفتوحة‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭ ‬لتحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية»‭ ‬ولذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬«تركز‭ ‬القمة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬الجوهر»‭.‬