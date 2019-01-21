مواراة جثمان مسؤول بالديمقراطي الكردستاني في السليمانية

تغيير يزوّد جهاز المخابرات بفيديو يكشف تهريب النفط إلى تركيا

اربيل – فريد حسن

السليمانية – الزمان

دعا عضو لجنة النفط والطاقة النائب عن كتلة تغيير الكردستانية غالب محمد علي جهاز المخابرات العراقي للتحقيق في تسجيل فيديوي يتضمن مشاهد لعمليات سرقة النفط العراقي من الانبوب الرئيس الناقل اثناء مروره في الاراضي التركية.وقال علي في بيان امس ان (جهات متنفذة ربما تعمل تحت غطاء الحكومة التركية ثقبت الانبوب الناقل المار في الاراضي التركية واقامت عليه انبوباً فرعياً يتم من خلاله سرقة كميات كبيرة من النفط) ، موضحا انه (استنجد امس بجهاز المخابرات بالإضافة الى رئيس الوزراء ووزيري النفط والخارجية وزودهم بأقراص مدمجة توثق العمليات المذكورة) مطالباً اياهم بـ( تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على الثروات الوطنية واتخاذ اجراءات سريعة للقضاء على مثل هذه العمليات الخطيرة من النهب الدولي واسع النطاق).وأعتذر علي عن نشر المقطع الفيديوي لكنه سمح ببعض الصور فقط حفاظاً على سرية المعلومات ولفت الى ان (من شأن كشف التسجيل الذي يبين مجموعة من السيارات والمعدات واللصوص الذين يتحدثون اللغة التركية عن الشركة الناقلة وكثرة النفط المسروق ان يؤدي عرقلة جهود التحقيق ومعرفة المتورطين في هذه العملية). من جهة اخرى أعلن الجيش التركي امس الاثنين عن تحييد ستة عناصر من مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور في غارات جوية على مواقع المنظمة شمالي العراق.وقال بيان صادر عن الأركان العامة التركية إن (عملية جوية نفذت على مواقع سينات حفتانين ومتينا وهاكورك شمالي العراق اسفرت عن تحييد ستة عناصر من المنظمة الإرهابية الانفصالية، كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات ضد مواقع عسكرية تركية) ، مشيرا إلى تدمير ملاجئ تابعة للمنظمة خلال العملية ايضا).

وفي السليمانية ووري الثرى امس جثمان شيخ احمد آغا المسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمحافظة.وقالت مصادر في قيادة الحزب ان آغا الاداري ومسؤول مؤسسة الانتخابات للفرع الرابع للحزب الديمقراطي الذي يترأسه مسعود البارزاني توفي في السليمانية صباح امس جـــــراء وعكة صحية . من جهة اخرى أفادت مديرية مركز شرطة ناحية كسنزان في أربيل باندلاع اشتباكات بين قوات الشرطة وأحد المتهمين بانه اثناء حملة لاعتــــــــقال شبكة تقوم بالمتاجرة المخدرات وتعاطيها. واعتقلت شرطة كسنزان امس بالتعاون مع شرطة اربيل شبكة تقوم ببيع وشراء المخدرات.

وقال الرائد شاخوان عزيز مدير مركز شرطة كسنزان في تصريح صحفي انه (بعد تلقي الشرطة تبليغا من مواطن بأن عمليات بيع وشراء المخدرات تجري في منزل بالناحية ، وبعد موافقة قاضي سهل اربيل، حاولت الشرطة اعتقــال الشبكة)، موضحا انه (اثناء اعتقال الشبكة قام احد افرادها باطلاق النار على الشرطة فوقعت اشتباكات انتهت باعتقال المتهم والاستيلاء على سيارته)، مؤكدا (اعتقال شخصين من الشبكة، احدهما امرأة، فضلا عن الاستيلاء على المنزل وعلى جميع المواد المخدرة داخله). وطالب محافظ ديالى مثنى التميمي مجلس المحافظة بإصدار قرار لمنع إدخال الدجاج الحي إلى المحافظة من اقليم كردستان.

وقال التميمي في كتاب وجهه الى المجلس بهذا الشأن أن منع دخول الدجاج من الاقليم (سيحافظ على الثروة الحيوانية ونشاط حقول الدواجن ويضمن توفير فرص العمل للعاطلين في عموم المحافظة).