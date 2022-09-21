تغيير طريقة علف المواشي يوفر الغذاء لمليار شخص

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أفادت‭ ‬دراسة‭ ‬نشرتها‭ ‬الإثنين‭ ‬مجلة‭ “‬نايتشر‭ ‬فود‭” ‬العلمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬بأن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬إطعام‭ ‬الماشية‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بالحبوب‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬العلف‭ ‬الحيواني‭ ‬للبشر‭ ‬أن‭ ‬يوفر‭ ‬الغذاء‭ ‬مليار‭ ‬شخص‭ ‬إضافي‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬مليارات‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الأعلاف‭ ‬الحيوانية‭ ‬المنتجة‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬هناك‭ ‬حوالى‭ ‬15‭ ‬‭%‬‭ ‬تعتبر‭ ‬مواد‭ ‬غذائية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تطعم‭ ‬الإنسان‭ ‬مباشرة‭. ‬وفي‭ ‬التفاصيل،‭ ‬68‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬العلف‭ ‬الذي‭ ‬يغذي‭ ‬الدواجن‭ ‬مصنوع‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬صالحة‭ ‬للاستهلاك‭ ‬البشري‭ ‬فيما‭ ‬تبلغ‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬49‭ ‬‭%‬‭ ‬للأسماك‭ ‬و38‭ ‬‭%‬‭ ‬للخنازير‭. ‬وأوضحت‭ ‬المؤلفة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للدراسة‭ ‬فيلما‭ ‬ساندستروم‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬آلتو‭ ‬في‭ ‬فنلندا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليل‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬غذاء‭ ‬البشر‭ ‬والماشية،‭ ‬يمكن‭ ‬إطعام‭ “‬حوالى‭ ‬مليار‭ ‬شخص‭ ‬إضافي‭”. ‬وحدّد‭ ‬الباحثون‭ ‬بدائل‭ ‬صالحة‭ ‬للاستهلاك‭ ‬الحيواني‭ ‬وغير‭ ‬مستخدمة‭ ‬حاليا‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تحل‭ ‬مكان‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬علف‭ ‬الحيوانات‭: ‬بقايا‭ ‬من‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬مثل‭ ‬القش‭ ‬والأوراق‭ ‬وحبوب‭ ‬التقطير‭ (‬مخلفات‭ ‬مصدرها‭ ‬صناعة‭ ‬الإيثانول‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬القمح‭ ‬أو‭ ‬الذرة‭) ‬ومخلفات‭ ‬الشمندر‭ ‬السكري‭ ‬وبذور‭ ‬اللفت‭ ‬وبذور‭ ‬القطن‭. ‬وقالت‭ ‬فيلما‭ ‬ساندستروم‭ “‬تترك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬في‭ ‬الحقول‭ ‬أو‭ ‬تُهدر‭. ‬ورغم‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬جاهزة‭ ‬للاستخدام‭ ‬في‭ ‬إطعام‭ ‬الحيوانات‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬فإنها‭ ‬وسيلة‭ ‬تحت‭ ‬تصرفنا‭”. ‬وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زراعة‭ ‬النباتات‭ ‬المخصصة‭ ‬لإطعام‭ ‬الماشية‭ ‬لديها‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والمناخ‭. ‬وتمثل‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬لإنتاج‭ ‬اللحوم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬الإجمالية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وتستخدم‭ ‬الزراعة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬المياه‭ ‬العذبة‭ ‬المتوافرة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬