النزاهة توصي إعادة إرتباط مديريات التربية بالوزارة:

تغيير المناهج مربك وبعض الموظفين يتعمّدون تأخير المعاملات لتعاطي الرشا

بغداد – ندى شوكت

اوصت هيئة النزاهة العامة ،باعادة ارتباط مديريات التربية في بغداد والمحافظات بالوزارة بعد اجرائها استبانة افضى نتائج تحليلها الى وجود تاخر متعمد في انجاز معاملات المراجعين لغرض اجبارهم على دفع الرشا، واكدت ان التغيير المستمر للمناهج الدراسية خلال مدة متقاربةٍ وتغيير نظام الدراسة بين الكورسات والنظام السنوي تسبب بارباك العملية التدريسية وأثَّر في مستوى الطلبة. وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفريق المركزي للهيئة والفرق الساندة له في مديريات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات الذي قام على مدى ثلاثة أشهر باستبانة 13,554 ألفاً من الملاكات التدريسيّة والموظَّفين في 20 مديرية للتربية ، عبر 637 زيارة ميـدانيةً، أكد ضرورة قيام وزارة التربية بطباعة المناهج الدراسية بكمياتٍ تتناسب مع أعداد التلاميذ وتوزيعها بين المدارس قبل بدء العام الدراسي بعد ملاحظة عدم تسلُّم الكتب المنهجية إلى المدارس لعددٍ من المواد حتى منتصف العام الدراسي، والعمل على تسوية الملاكات التدريسيّة بشكلٍ عادلٍ ومتوازنٍ، وحسب الحاجة الفعلية عند بدء العام الدراسي، بدل استمرار أوامر النقل والتنسيب طول مدة الدراسة ،مما يُسبِّبُ الإرباك لإدارات المدارس)، واوصى البيان بـ (إعادة ارتباط مديريات التربية في بغداد والمحافظات بوزارة التربية، وتوسيع قاعدة بناء المدارس، لإنهاء العمل بالدوام الثلاثي، لما له من تداعياتٍ سلبية على المستوى العلمي للطلبة، فضلاً عن إعداد معايير مناسبةٍ لتولي المناصب الإدارية في مفاصل المديريات)، واشار الى (شكوى الملاكات التدريسية من سوء المعاملة والتعامل غير اللائق وتأخير إنجاز المعاملات)، مشددا على (ضرورة قيام مديرية الإشراف التربوي بتدوير المشرفين ومتابعتهم وتقويم عملهم بعد ورود العديد من الشكاوى عن تجاوز قسم منهم لواجباتهم الوظيفية وتعسفهم في استخدام السلطة والصلاحية الممنوحة لهم)، ودعا البيان الى (إجراء تقويم دقيق للمشرفين، وإبعاد العناصر غير الكفوءة، وتعديل الوصف الوظيفي لهم، وإعادة النظر في التقديم إلى الإشراف من حيث عدد سنوات الخدمة، حيث لا يسمَح حالياً بالتقديم للإشراف التربوي لمن تجاوز الدرجتين الوظيفيتين الخامسة والرابعة للإشراف الاختصاصي، دون الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الخبرة المتراكمة)، مؤكدا ان (نتائج استبانة قياس مدركات الرشا في بغداد والمحافظات سجلت ارتفاعاً في نسب دفع الرشا أو تعاطيها، إذ بلغ المعدل العام لمستوى تعاطي الرشا ادارك 18,10 ومستوى دفع الرشا قياس بلغ 6,40 بالمئة)، مضيفا (وفي بغداد بلغ معدل تعاطي الرشا في مديرياتها الست 27,10 بالمئة ، حيث سجلت مديرية تربية الرصافة الثانية أعلى نسبة في تعاطي الـرشا بلـغت 58,40 بالمئة، تلـتها تربـية الرصافة الاولى والكرخ الثالثة بنسبة 21,80 بالمئة).

وأكَّدت أن (37 بالمئة من الملاكات التعليمية والتدريسية تعمد الموظَّف المختص تأخير إنجاز المعاملة لغرض دفع الرشا، وعدّ 56 بالمئة من المراجعين ضعف الرقابة من أسباب تعاطي الرشا، في ما أشار 23 بالمئة إلى الابتزاز من قبل الموظَّف، وصرح 62,60 بالمئة ممن دفع الرشا فعلاً أنَّ ذلك تمّ عن طريق وسيط، في ما دفع 33 بالمئة منهم الرشا للموظَّف بطريقةٍ مباشرة)، واشارالى انه (مديرية تربية القادسية سجلت أعلى نسبة في تعاطي الرشا بلغت 43,60 بالمئة، تلتها تربية كركوك بنسبة 23,40 بالمئة ثم البصرة 21,46 بالمئة،وفي دفع الرشا كانت القادسية هي الأعلى أيضاً بنسبة بلغت 10,40 بالمئة تلتها تربيتا البصرة وكركوك بنسب 6,13 بالمئة و 4,30 بالمئة على التوالي، كما سجَّلت مديرية تربية المثنى أقلَّ نسبة في تعاطي ودفع الرشا بلغت 6,90 بالمئة و1,80 بالمئة توالياً)، مؤكدا (استبعاد نتائج مديرية تربية الأنبار، لوجود خلل في منهجية البحث في اختيار العينة المستهدفة وقلة عددها)، ولفت البيان الى ان (التغيير المستمر للمناهج الدراسية خلال مدة متقاربةٍ، وتغيير نظام الدراسة بين الكورسات والنظام السنوي تسبب بخلل في العملية التدريسية وأثَّر في مستوى الطلبة، إذ أبدى عد كبير من الملاكات التدريسية ملاحظات على مضمون بعض الكتب المنهجية المعتمدة، ومنها مادة العلوم للصف الأول المتوسّط الموزع مضمونه بين ثلاث مواد علمية ويقتضي تدريسه ثلاثة مدرسين مختصِّين).