تغيير‭ ‬مواقف‭ ‬النواب‭ ‬المعارضين‭ ‬لتعديل‭ ‬الدستور‭ ‬المصري‭ ‬

اعدام ثلاثة في مصر قتلوا مسؤولاً أمنياً كبيراً
القاهرة – مصطفى عمارة
نفذّت السلطات المصرية الاربعاء حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة دينوا بقتل مسؤول رفيع في الشرطة عام 2013، حسب ما قال مسؤولان أمني وقضائي لوكالة فرانس برس.
وكانت محكمة النقض المصرية قد أيدت حكما باعدام ثلاثة أشخاص دينوا بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة اثناء مداهمة منطقة كرادسة، وهي ضاحية شعبية في غرب القاهرة يقطنها عدد كبير من أنصار جماعة الاخوان المسلمين، في التاسع من ايلول/سبتمبر 2013.
وجرت مداهمة البلدة لتوقيف اسلاميين متهمين بالتورط في تنفيذ هجوم مسلح على قسم شرطة كرداسة اسفر عن مقتل 13 شرطيا عقب فض اعتصامي انصار الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في القاهرة في 14/اب اغسطس من العام نفسه ومقتل مئات منهم أثناء عملية الفض.فى الوقت الذى يبدا فيه البرلمان اليوم مناقشه تقرير اللجنة العامة حول مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب 155 عضوا ,كشفت مصادر برلمانيه النقاب ان ضغوط مورست فى الايام الاخيرة على عدد من النواب المعارضين لتعديل الدستور من كتلة 25 – 30 وهو ماادى الى تغيير مواقف عدد من النواب المعارضين وعلى راسهم هيثم ابو العز الحريرى من تلك التعديلات.
واضافت المصادر ان جهات سياديه طلبت من رئيس البرلمان سعر الانتهاء من التعديلات المقترحه فى السياق ذاته كشف مصدر امنى رفيع المستوى فى تصريحات خاصه ان اجهزه امنيه ومعلوماتيه انتهت من وضع مخطط تامين الاستفتاء على الدستور فى ظل المخاوف من محاوله المعارضين للاستفتاء من القيام باعمال تخريبيه لافساد التصويت على الدستور وتشمل تلك الاجراءات تامين السفارات العربية والاجنبية بعد وصول معلومات عن مخطط للجماعات الارهابية لاستهداف تلك السفارات اضافه الى تامين الفنادق الكبرى خاصة المتواجدة على كورنيش النيل وتامين محل اقامة الشخصيات الدوليه فى القاهرة وتامين المناطق الاثريه والمبانى الحكومية الهامه ومبنى البرلمان وهيئات الاستثمار الكبرى والبنوك ودور العباده الاسلامية والمسيحية فضلا عن تسيير دوريات ثابتة ومتحركة وزيادة اعدادها مع التامين الكامل لمناطق تواجد لجان التصويت كما سيشارك مجلس الوزراء فى عمليات التامين من خلال غرفة عمليات رئيسيه تكون على تواصل مع جميع غرف العمليات الفرعيه التى ستنشا فى الوزارات المختلفه ايضا سيتم تكليف المحافظين بانشاء غرفه عمليات فرعيه فى المدن يشرف عليها رؤساء المدن كما سيكون لوزاره الصحه دور محورى من خلال توفير سيارات الاسعاف بالقرب من اللجان الانتخابيه