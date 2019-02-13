تغيير‭ ‬مواقف‭ ‬النواب‭ ‬المعارضين‭ ‬لتعديل‭ ‬الدستور‭ ‬المصري‭ ‬

اعدام‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬قتلوا‭ ‬مسؤولاً‭ ‬أمنياً‭ ‬كبيراً

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

نفذّت‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬الاربعاء‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬شنقا‭ ‬بحق‭ ‬ثلاثة‭ ‬دينوا‭ ‬بقتل‭ ‬مسؤول‭ ‬رفيع‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مسؤولان‭ ‬أمني‭ ‬وقضائي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬المصرية‭ ‬قد‭ ‬أيدت‭ ‬حكما‭ ‬باعدام‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬دينوا‭ ‬بقتل‭ ‬اللواء‭ ‬نبيل‭ ‬فراج‭ ‬مساعد‭ ‬مدير‭ ‬أمن‭ ‬الجيزة‭ ‬اثناء‭ ‬مداهمة‭ ‬منطقة‭ ‬كرادسة،‭ ‬وهي‭ ‬ضاحية‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬القاهرة‭ ‬يقطنها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين،‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬ايلول/سبتمبر‭ ‬2013‭.‬

وجرت‭ ‬مداهمة‭ ‬البلدة‭ ‬لتوقيف‭ ‬اسلاميين‭ ‬متهمين‭ ‬بالتورط‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجوم‭ ‬مسلح‭ ‬على‭ ‬قسم‭ ‬شرطة‭ ‬كرداسة‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬13‭ ‬شرطيا‭ ‬عقب‭ ‬فض‭ ‬اعتصامي‭ ‬انصار‭ ‬الرئيس‭ ‬الإسلامي‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬14/اب‭ ‬اغسطس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭ ‬ومقتل‭ ‬مئات‭ ‬منهم‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬الفض‭.‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬يبدا‭ ‬فيه‭ ‬البرلمان‭ ‬اليوم‭ ‬مناقشه‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬العامة‭ ‬حول‭ ‬مبدأ‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬مواد‭ ‬الدستور‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬155‭ ‬عضوا‭ ‬,كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬برلمانيه‭ ‬النقاب‭ ‬ان‭ ‬ضغوط‭ ‬مورست‭ ‬فى‭ ‬الايام‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬المعارضين‭ ‬لتعديل‭ ‬الدستور‭ ‬من‭ ‬كتلة‭ ‬25‭ ‬–‭ ‬30‭ ‬وهو‭ ‬ماادى‭ ‬الى‭ ‬تغيير‭ ‬مواقف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬المعارضين‭ ‬وعلى‭ ‬راسهم‭ ‬هيثم‭ ‬ابو‭ ‬العز‭ ‬الحريرى‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التعديلات‭.‬

واضافت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬جهات‭ ‬سياديه‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬سعر‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬التعديلات‭ ‬المقترحه‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امنى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬اجهزه‭ ‬امنيه‭ ‬ومعلوماتيه‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬مخطط‭ ‬تامين‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬الدستور‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬محاوله‭ ‬المعارضين‭ ‬للاستفتاء‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬باعمال‭ ‬تخريبيه‭ ‬لافساد‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الدستور‭ ‬وتشمل‭ ‬تلك‭ ‬الاجراءات‭ ‬تامين‭ ‬السفارات‭ ‬العربية‭ ‬والاجنبية‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬مخطط‭ ‬للجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬لاستهداف‭ ‬تلك‭ ‬السفارات‭ ‬اضافه‭ ‬الى‭ ‬تامين‭ ‬الفنادق‭ ‬الكبرى‭ ‬خاصة‭ ‬المتواجدة‭ ‬على‭ ‬كورنيش‭ ‬النيل‭ ‬وتامين‭ ‬محل‭ ‬اقامة‭ ‬الشخصيات‭ ‬الدوليه‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬وتامين‭ ‬المناطق‭ ‬الاثريه‭ ‬والمبانى‭ ‬الحكومية‭ ‬الهامه‭ ‬ومبنى‭ ‬البرلمان‭ ‬وهيئات‭ ‬الاستثمار‭ ‬الكبرى‭ ‬والبنوك‭ ‬ودور‭ ‬العباده‭ ‬الاسلامية‭ ‬والمسيحية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تسيير‭ ‬دوريات‭ ‬ثابتة‭ ‬ومتحركة‭ ‬وزيادة‭ ‬اعدادها‭ ‬مع‭ ‬التامين‭ ‬الكامل‭ ‬لمناطق‭ ‬تواجد‭ ‬لجان‭ ‬التصويت‭ ‬كما‭ ‬سيشارك‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬فى‭ ‬عمليات‭ ‬التامين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬غرفة‭ ‬عمليات‭ ‬رئيسيه‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬غرف‭ ‬العمليات‭ ‬الفرعيه‭ ‬التى‭ ‬ستنشا‭ ‬فى‭ ‬الوزارات‭ ‬المختلفه‭ ‬ايضا‭ ‬سيتم‭ ‬تكليف‭ ‬المحافظين‭ ‬بانشاء‭ ‬غرفه‭ ‬عمليات‭ ‬فرعيه‭ ‬فى‭ ‬المدن‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬رؤساء‭ ‬المدن‭ ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬لوزاره‭ ‬الصحه‭ ‬دور‭ ‬محورى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬سيارات‭ ‬الاسعاف‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬اللجان‭ ‬الانتخابيه