3 مباريات اليوم بالعاصمة في إنطلاق الجولة التاسعة

تغييرات في سلّم الترتيب والحدود نجم الأسبوع – الناصرية – باسم الركابي

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة لقدم عندما تقام ثلاث مواجهات ففي ملعب الامانة يقام لقاء فريقا الحسين في الموقع السادس عشر بست نقاط والحدود العاشر بإحدى عشر نقطه، الاول تراجع اثر خسارة اربيل ويسعى لتعويضها بالسرعة والعودة للتوازن في الوقت الذي يريد عادل نعمة قيادة الحدود للفوز للثاني تواليا والرابع بالدوري ولتأكيد ما حصل مع الجوية لم يكن صدفة بل بفضل تصاعد الخط البياني للفريق الذي يقدم نفسه بشكل واضح في الجولات الاخيرة ويامل بدعم فوزه المثير وبات في الواجهة وترقب المتابعين للقاء اليوم الذي يحرص لاعبو الحدود تعزيز نتاجهم الاخيرة والتقدم بعد اكثر. ويضيف المتالق الكرخ رابع الموقف بخمس عشر نقطة الجنوب ثاني عشر الموقف بتسع نقاط اصحاب الارض قدموا مباراة مهمة بعدما قلبوا تاخرهم الى انتصار على الطلاب منحهم فوائد كثيرة منها التقدم للموقع الحالي قبل الاستمرار في تقديم المستويات الثابتة التي منحته التفوق بفضل عطاء الوجوه الشابة التي تريد تحقيق النتيجة على الجنوب الذي تراجع بعد ضربة الميناء بديربي البصرة التي تركت تاثيراتها النفسية والفنية ومحاولات عادل لتجاوزها عبر اختيار طريقة اللعب للمواجهة الصعبة. ويلعب الجريحان الكهرباء والنجف في مباراة يتطلع كل منهما لتحقيق النتيجة الايجابية الاولى بعد خلو سجليهما منها قبل ان تزداد احتجاجات جمهور النجف والمطالبة بالحلول السريعة امام خيبة النتائج داخل وخارج ملعبهم فيما يرى الكهرباء الفرصة مؤاتية والعودة للمنافسات ولو من بعيد في التعويل على طريقة لعب المدرب وتحفيز اللاعبين لتحقيق الانتصار الاول بعد سلسلة نتائج سلبية.

الجولة الثامنة

حافظ فريق الجوية على صدارة الترتيب رغم خسارته امام الحدود بهدف والحال للشرطة الذي عزز موقعه الثاني مقابل تغير المواقع من الثالث لغاية الثامن عشر قبل ان يستمر فريقا الكهرباء والنجف في اخر موقعين اكبر النتائج، وحقق الشرطة اكبر نتائج الجولة عندما قلب تاخره بهدف الى انتصار بخمسة أهداف ويعزز موقعه الثاني وعلى بعد نقطة من الغريم الجوية ويتوجه برغبة قوية لسحب الصدارة امام التغير الحاصل لمصلحته رغم ان الحديث عنه لايزال مبكرا مع ان الشغل الشاغل اليوم هو كيفية خوض لقاء الجوية في الوقت الذي يكون نفط ميسان قد تلقى سقوطه الاول بعد سلسلة مباريات قبل ان يتعرض لضرر كبير بالتراجع من مركزه الثالث الى الخامس.

عودة البطل

وعاد البطل الزوراء بفوز مهم ومؤثر على حساب نفط الوسط بهدف تقدم به للموقع الثالث قبل العودة الى طريق النتائج المطلوبة ذهاب بعد التعثر امام الميناء أي حقق الفريق بفوزه المذكور الكثير من الفوائد والاهم ان يتحرر من نتائج اللعب خارج ميدانه لما تشكله تلك المباريات من تحد للكل واكثر ما عرقلة مرور الفرق لابل خسارة اللقب كما حصل للجوية والشرطة الموسم الماضي ومهم ان يتوازن الفريق في هذه الفترة قبل الاستفادة من خسارة الجوية ونفط الوسط والبقاء طرفا مهما للمنافسة على الصدارة التي دخلت أجواء أخرى وقدتذهب من الجوية في ظل تقليص الفارق للنقطة لكن مهم ان يعالج التاخر الهجومي والأخطاء الدفاعية لتعزيز دور لفريق في قادم المباريات والدفاع عن اللقب بعدما شهدت مبارياته الأربع الاخيرة تراجعا في التسجيل قبل ظهور الارتباك الدفاعي خصوصا امام الميناء والكرخ وحتى امام البحري قبل العودة بفوز بالنيران الصديقة الذي كشف العجز الواضح التهديفي ويرى جمهوره اهمية ان يزيد من حاصل النقاط عبر تحسين الاداء ليجدامامه الطريق سالكة لإزاحة المتصدر ويتعين على المدرب تصحيح بعض الأمور لمواصلة تحقيق النتائج بعد الفوز المهم على الوسط الذي لم يدقق بمباريات عقر الدار التي تتطلب جهود اللاعبين من خلال اللعب وعبر خطوط اكثر فاعلية عندما خسر مرتين وتعادل وخسر سبع نقاط وهو رقم كبير بعد مرور ثمانية ادوار على الدوري الذي اختلفت فيه نتائج الوسط.

وتقدم الكرخ من السابع الى الرابع 15 نقطة بفضل انتصاره المستحق على الطلاب بهدفين لواحد بعدما نجح بقلب تأخره الى فوز جاء بوقته امام رغبة الفريق في العودة السريعة لمواقع المقدمة من خلال جهود عناصره الواعدة التي استمرت للان تقدم مباريات مقبولة وتقف بقوة امام الكل بعدما نجحت في تفكيك صفوف الطلاب وإلزامهم الخروج من الباب الضيق وتجرع الخسارة الثانية وتغير حسابات يحيى علوان الذي كان يعول على قدرات عناصره.

تجاوز اربيل

وتجاوز اربيل نحس نتائج خارج ملعبه بعدما نحج في التغلب على فريق الحسين بهدفين لواحد ليضيق ثلاث نقاط غالية بعدما استعان طارق عودة بلاعبيه عبر اختيار الطريقة المناسبة امام تعويض خسارة الجوية القاسية والحاجة الى تحقيق الفوز الذي جاء من مباراة لم تكن سهله قبل ان تنقذ فرصة الفوز مهمة المدرب الذي يدرك انه مطالب بتغير مسار المشاركة التي تاخر فيها الفريق سواء داخل وخارج ملعبه لكن ان ياتي الفوز بهذه الطريقة امر اكثر من مهم ويعود لعزف نغم الفوز في مباراة صعبة لان الطرف الاخر كان بالمستوى بعد طلعتين الى السماوة وخرج بكامل العلامات وتعادل مع الديوانية وتوقع المراقبين ان يظهر بشكل اخر قبل تلقي الخسارة الثالثة وفي الموقع الخامس عشر وله مباراة مؤجلة مع نفط الجنوب قبل مواجهة الحدود الدور القادم فيما يستقبل اربيل الديوانية وسط ترشيحات الفوز لكتيبة عودة.

ديربي البصرة

ونجح الميناء بتجاوز عثراته الأخيرة حيث الخروج من بطولة ألكاس وقبلها التعادل مع الطلاب وخسارة النفط لكن للفوز الأخير على الجيران نفط الجنوب اهمية خاصة بعدما اوقف تجاوزاتهم منذ أربعة مواسم قبل ان يظهر بالمستوى الذي نال رضا الأنصار المرحبين بالانتصار بعد ترجمة السيطرة من خلال نوع الاداء وخطوطه الفاعلة لاهمية النتيجة على مستوى الفريقين ولاعتبارات خصوصا في اللقاء المذكور في ظل تداعيات المشاكل المالية التي تعاني منها الميناء كما تحدث عنها المدرب عقيل هاتو ويبدو انه انعش امال الفريق عندما تقدم من الحادي عشر الى التاسع وتبقى اهمية النتيجة التي اتت على حساب الجنوب عندما حاول عادل ناصر الحفاظ على تقدمه في المباريات الأخيرة لكن الفريق خرج من الباب الضيق.

تعادل الامانة والكهرباء

ومرة اخرى يفرط الأمانة بنتائج الميدان عندما خرج بتعادل سلبي بطعم الخسارة مع صاحب المركز ما قبل الاخير الكهرباء ليرفع رصيده الى 9 نقاط متراجعا للمركز الثالث عشر فيما استمر الكهرباء بنفس مكانه بثلاث نقاط في مباراة زادت من تحديات المشاركة واستمرا الفشل من جولة لاخرى تحت أنظار عباس عطية المنتظر ان يغير من الامور بعد عودته للفريق المتواجد في المؤخرة فيما توقفت سلسلة نجاحات الامانة والمشكلة في داره وتعثره اكثر من مرة وكان عليه ان يخطوا خطوة اخرى ناجحة وخطف نقاطها بعد ارتفاع حالة اللاعبين المعنوية في الجولات الاخيرة ولايمكن تقاسم نقاط الأرض.

جمهور النجف

ولايمكن وصف حالة جمهور النجف وسط تصاعد احتجاجاته ضد نتائج الفريق السلبية عندما خسر امامهم من الصناعات بثلاثية نظيفة ما زاد الطين بلة بوجه ادارة النادي ومطالبتها بالاستقالة في مشهد اخذ يتكرر في المواسم الاخيرة امام المشاكل المالية المستمرة قبل ان تتوقف الجهة الراعية عن دعم الفريق الذي يحتاج الى تضافر جهود اهله حيث مجلس المحافظة والمساهمة بحل المشكلة وليس التفرج عليها.

سقوط البحري

وسقط البحري بمواقع النفط بعدما قدم ما يقدر عليه ليواصل النتائج السلبية والتراجع للموقع الثامن عشر بخمس نقاط والامور تحتاج الى معالجات سريعة لاتجاهها نحو الخطر والفريق يعاني بعد التخلي عن البداية ومؤكد ان ادارته تدرك ما يجري للفريق الذي سجل غيابا في الجولات الاخيرة فيما نحج النفط في تحقيق الفوز وأهمية حسمه قبل الذهاب الى اربيل لمواجهة الهلال السعودي الاختبار الحقيقي الذي يحتم على الفريق الفوز باكثر من أربعة أهداف بعدما تعثر في الرياض بنتيجة جاءت خارج التوقعات والمهمة ستكون صعبة جدا ويقدرها حسن احمد الذي يعمل على تجهيز الفريق ولان غير ذلك يعني مغادرة البطولة في اول مشاركة له.