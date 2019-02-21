تغييرات تنظيمية في حزب الدعوة بالعراق

بغداد -الزمان

أعلن كشف القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر، الخميس ، عن وجود اجماع داخل الدعوة على تولي “الشباب” مناصب قيادية في الحزب.

وقال جعفر في تصريح صحفي ،ان “هناك اجماعاً في حزب الدعوة الاسلامية، بان المؤتمر العام المقبل سوف يصعد بعض الشباب”، مبيناً أنه “وفق النظام الداخلي للحزب، سيكون بعض الشباب في مجلس القيادة أو في مجلس الشورى”.

وأكد جعفر، أن “الشباب الذين سيتم اختيارهم بالمناصب القيادية لن يكونوا من ابناء قيادات الحزب اطلاقا”.

وقالت صحية النهار اللبنانية في تقرير لها، أن “حزب الدعوة لا يزال عاجزا عن عقد مؤتمره العام، الذي كان يُعوَّل عليه في إنتاج قيادة جديدة من شأنها النهوض بالحزب، بعد خروجه المدوّي من السلطة في أيلول الفائت، وكان مفترضاً أن يُعقد المؤتمر في تشرين الثاني الماضي”.

ولفتت إلى أنه “في هذا السبيل، انكبّ الدعويون على سلسلة جلسات وندوات من أجل وضع رؤية لإعادة هيكلة الحزب، ومن ثم طرحها على المؤتمر العام حتى تنال الثقة. لكن استمرار الخلافات حال دون التوصل إلى ورقة مشتركة، وبالتالي أطاح بموعد المؤتمر، الذي رُحّل إلى النصف الأول من العام الجاري”.

وذكرت المصادر ، أن “قيادة الحزب كانت أمام خيارات ثلاثة أحلاها مرّ، وستقود بشكل أو بآخر، في نهاية المطاف، إلى أفول نجم الحزب. أول هذه الخيارات الدعوة إلى انتخاب قيادة جديدة، تشمل أعضاء الشورى (50) والمجلس السياسي (11)، على أن يكون هؤلاء الـ61 من الشباب، بينما يتقاعد القادة التاريخيون، ويجري الإبقاء على المستشارين، ومن ثم البدء في العملية الإصلاحية”.

أما الخيار الثاني، بحسب التقرير، فكان “تأجيل المؤتمر، حتى تتمكن القيادة الحالية من إنضاج رؤيتها لمستقبل الحزب وآليات عمله.