تغريم‭ ‬مطعم‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬لتدميره‭ ‬أعشاش‭ ‬السلاحف‭ ‬

باس‭ ‬تير‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حُكِم‭ ‬على‭ ‬مطعم‭ ‬قائم‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬شاطئ‭ ‬غراند‭ ‬آنس‭ ‬في‭ ‬أرخبيل‭ ‬غوادلوب‭ ‬الفرنسي‭ ‬بمنطقة‭ ‬البحر‭ ‬الكاريبي‭ ‬بدفع‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬375‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬لتدميره‭ ‬موقع‭ ‬تعشيش‭ ‬للسلاحف‭ ‬البحرية‭.‬

وأشارت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬والمكتب‭ ‬الفرنسي‭ ‬للتنوع‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬صدر‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مطعم‭ “‬لو‭ ‬كاراكولي‭” ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬ديزيه‭ ‬أُلزِم‭ ‬‭”‬دفع‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬375‭ ‬ألف‭ ‬يورو،‭ ‬وإعادة‭ ‬الموقع‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬وإزالة‭ ‬منشآته‭ ‬عن‭ ‬الشاطئ‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬دفع‭ ‬1500‭ ‬يورو‭ ‬كغرامة‭ ‬يومية‭”. ‬‮ ‬

‮ ‬وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬باس‭ ‬تيرّ‭ ‬أصدرت‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬الفائت‭.‬‮ ‬

ونفذت‭ ‬شركة‭ “‬كاراكولي‭ ‬بيتش‭ ‬أند‭ ‬سبا‭” ‬اشغالاً‭ ‬عام‭ ‬2019‭ (…) ‬لتوفير‭ “‬منظر‭ ‬خلاب‭ ‬للبحر‭”‬،‭ ‬بعد‭ ‬توسيع‭ ‬المنشأة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العام‭.‬‮ ‬

غير‭ ‬أن‭ “‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬أضرت‭ ‬بالنباتات‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وتم‭ ‬بناء‭ ‬منشآت‭ ‬على‭ ‬الرمال،‭ ‬وتركيب‭ ‬إضاءة‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭ ‬الصحافي‭. ‬ورأى‭ ‬فيها‭ ‬مفتشو‭ ‬المكتب‭ ‬الفرنسي‭ ‬للتنوع‭ ‬الحيوي‭ “‬اعتداءً‭ ‬على‭ ‬موئل‭ ‬محمي‭”‬،‭ ‬هو‭ “‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬شاطئ‭ ‬تعشيش‭ ‬للسلاحف‭ ‬البحرية‭”.‬

ورُفعت‭ ‬دعوى‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المطعم‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جمعية‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬البيئة‭ ‬نددت‭ ‬بالاحتلال‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬للملك‭ ‬العام‭ ‬البحري‭ ‬والاعتداء‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬رغم‭ ‬دعم‭ ‬المسؤولين‭ ‬المحليين‭ ‬المنتخبين‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭.‬