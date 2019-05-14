تغريم‭ ‬شركة‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬تعويضاً‭ ‬لزوجين‭ ‬أصيبا‭ ‬بالسرطان

سان‭ ‬فرانسيسكو-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬سدّدت‭ ‬لجنة‭ ‬محلّفين‭ ‬أميركية‭ ‬الإثنين‭ ‬ضربة‭ ‬ثالثة‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬«مونسانتو»‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬«باير»‭ ‬الألمانية‭ ‬بإلزامها‭ ‬دفع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭ ‬تعويضات‭ ‬لزوجين‭ ‬يتّهمان‭ ‬مبيد‭ ‬الأعشاب‭ ‬«راوند‭ ‬أب»‭ ‬الذي‭ ‬تصنعه‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬بالتسبّب‭ ‬بمرض‭ ‬السرطان‭ ‬الذي‭ ‬أصيبا‭ ‬به‭.‬

وقال‭ ‬محامو‭ ‬الزوجين‭ ‬آلفا‭ ‬وألبرتا‭ ‬بيليود‭ ‬إنّ‭ ‬لجنة‭ ‬المحلّفين‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬أوكلاند‭ ‬قرب‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬(غرب)‭ ‬حكمت‭ ‬لموكليهما‭ ‬بمبلغ‭ ‬«ملياري‭ ‬دولار»،‭ ‬أي‭ ‬مليار‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬كتعويض‭ ‬«عقابي»‭ ‬فرضته‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬المصنّعة‭ ‬للمبيد‭ ‬«راوند‭ ‬أب»‭.‬

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الملياري‭ ‬دولار‭ ‬قضت‭ ‬لجنة‭ ‬المحلّفين‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬55‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬للزوجين‭ ‬تعويضاً‭ ‬لهما‭ ‬عن‭ ‬العطل‭ ‬والضرر‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بهما‭ ‬من‭ ‬جرّاء‭ ‬استخدامهما‭ ‬هذا‭ ‬المبيد‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬الغلايفوست‭.‬

وكانت‭ ‬المحاكمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬آذار/مارس‭ ‬بعدما‭ ‬أصدرت‭ ‬هيئة‭ ‬محلّفين‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬حكماً‭ ‬على‭ ‬مونسانتو‭ ‬بدفع‭ ‬تعويض‭ ‬لمتقاعد‭ ‬مصاب‭ ‬بالسرطان‭ ‬قدره‭ ‬80‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬نظيرتها‭ ‬في‭ ‬أوكلاند،‭ ‬اعتبرت‭ ‬يومها‭ ‬هيئة‭ ‬المحلّفين‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬أنّ‭ ‬السرطان‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬به‭ ‬المدّعي‭ ‬سببه‭ ‬«رواند‭ ‬أب»‭ ‬وأنّ‭ ‬«مونسانتو»‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بأي‭ ‬خطوة‭ ‬لتجنّب‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭.‬

وإدوين‭ ‬هاردمان‭ ‬(70‭ ‬عاماً)‭ ‬الذي‭ ‬شخّص‭ ‬الأطباء‭ ‬أصابته‭ ‬ب»لِمْفُومة‭ ‬لَاهودجكينيَّة»‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أنواع‭ ‬السرطانات‭ ‬التي‭ ‬تنشأ‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬اللمفاوي،‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬على‭ ‬مونسانتو‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬متّهماً‭ ‬إياّها‭ ‬بالتسبّب‭ ‬بإصابته‭ ‬بهذا‭ ‬السرطان‭ ‬بسبب‭ ‬استخدامه‭ ‬مبيد‭ ‬«رواند‭ ‬أب»‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬مزرعته‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭.‬

أمّا‭ ‬المدّعي‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬ربح‭ ‬دعوى‭ ‬تعويض‭ ‬ضدّ‭ ‬مونسانتو‭ ‬بسبب‭ ‬المبيد‭ ‬العشبي‭ ‬«راوند‭ ‬أب»‭ ‬فيدعى‭ ‬دواين‭ ‬«لي»‭ ‬جونسون،‭ ‬وهو‭ ‬أب‭ ‬لولدين‭ ‬صغيرين‭ ‬مصاب‭ ‬بسرطان‭ ‬«لِمْفُومة‭ ‬لَاهودجكينيَّة»‭ ‬في‭ ‬مرحلته‭ ‬الأخيرة‭.‬

والصيف‭ ‬الماضي‭ ‬حكمت‭ ‬هيئة‭ ‬محلّفين‭ ‬على‭ ‬مونسانتو‭ ‬بدفع‭ ‬78,5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لجونسون‭ ‬تعويضاً‭ ‬على‭ ‬إصابته‭ ‬بالسرطان،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬أوّل‭ ‬حكم‭ ‬يصدر‭ ‬ضد‭ ‬الشركة‭ ‬بسبب‭ ‬«راوند‭ ‬أب»‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تصرّ‭ ‬فيه‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬مبيد‭ ‬الأعشاب‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬الغلايفوست‭ ‬لا‭ ‬يسبّب‭ ‬السرطان‭. ‬