تغريم‭ ‬سيارات‭ ‬بي‭ ‬ام‭ ‬دبليو‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬

سيول‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬:‭ ‬أعلنت‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬الاثنين‭ ‬أنّها‭ ‬فرضت‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬مُصنّع‭ ‬السيارات‭ ‬الألماني‭ ‬‭”‬بي‭ ‬ام‭ ‬دبليو‭”‬‭ ‬بسبب‭ ‬مماطلته‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬سيارات‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬محرّكاتها‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬اشتعال‭ ‬بعض‭ ‬منها‭.‬

وقد‭ ‬تصدّرت‭ ‬صور‭ ‬لسيارات‭ ‬‭”‬بي‭ ‬ام‭ ‬دبليو‭”‬‭ ‬تشتعل‭ ‬فيها‭ ‬النيران‭ ‬أبرز‭ ‬الأخبار‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬وأفادت‭ ‬معلومات‭ ‬صحافية‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل‭. ‬وترفض‭ ‬بعض‭ ‬المواقف‭ ‬أن‭ ‬تُركن‭ ‬فيها‭ ‬سيارات‭ ‬للعلامة‭ ‬الألمانية‭ ‬خشية‭ ‬أن‭ ‬تندلع‭ ‬فيها‭ ‬النيران‭.‬

وقد‭ ‬سحبت‭ ‬‭”‬بي‭ ‬ام‭ ‬دبليو‭”‬‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬170‭ ‬ألف‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بسبب‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬تبريد‭ ‬أنابيب‭ ‬العوادم،‭ ‬ما‭ ‬تسبّب‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬باشتعال‭ ‬المحرّكات‭.‬

وأعلنت‭ ‬المجموعة‭ ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬عن‭ ‬سحب‭ ‬480‭ ‬ألف‭ ‬سيارة‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الأوروبية‭ ‬وبعض‭ ‬البلدان‭ ‬الآسيوية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬مليون‭ ‬سيارة‭ ‬إضافية‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬‭”‬أعلنت‭ ‬‭+‬بي‭ ‬ام‭ ‬دبليو‭+‬‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تعلم‭ ‬بالعلاقة‭ ‬السببية‭ ‬بين‭ ‬الخلل‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬التبريد‭ ‬وحوادث‭ ‬اشتعال‭ ‬المحركات‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭”‬‭.‬

وأضاف‭”‬‭ ‬لكنّنا‭ ‬اكتشفنا‭ ‬أنّ‭ ‬المقرّ‭ ‬الألماني‭ ‬للشركة‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬شكّل‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2015‭ ‬فريقاً‭ ‬خاصاً‭ ‬مكلّفاً‭ ‬بحلّ‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬التبريد‭”‬‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬عن‭ ‬خلاصات‭ ‬تحقيق‭ ‬استمرّ‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬أجرته‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬خبراء‭ ‬مستقلّين،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المُصنّع‭ ‬ذكر‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬مستندات‭ ‬داخلية‭ ‬تعود‭ ‬للعام‭ ‬2017‭.‬

وتعتزم‭ ‬الوزارة‭ ‬فرض‭ ‬غرامة‭ ‬على‭ ‬‭”‬بي‭ ‬ام‭ ‬دبليو‭”‬‭ ‬قدرها‭ ‬11,1‭ ‬مليار‭ ‬وون‭ ‬‭(‬9,9‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭)‬‭ ‬والطلب‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬مزاعم‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬الألمانية‭ ‬تأخرت‭ ‬في‭ ‬الإقرار‭ ‬بالمشكلة‭ ‬وماطلت‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬المركبات‭.‬

وفي‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬ست‭ ‬سيارات‭ ‬مستوردة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬عشر‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭. ‬وبلغت‭ ‬مبيعات‭ ‬‭”‬بي‭ ‬ام‭ ‬دبليو‭”‬‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬حوالى‭ ‬39‭ ‬ألف‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام،‭ ‬بحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬الجمعية‭ ‬الكورية‭ ‬لمستوردي‭ ‬المركبات‭ ‬وموزّعيها‭.‬