تعيين نحو 1600 من خريجي معهد النفط

مطالبة نيابية بإقرار التأمينات الإجتماعية الموحّدة وإنتقادات حادة لقانون التقاعد

بغداد – قصي منذر

دعا النائب محمد شياع السوداني مجلس الوزراء الى الاسراع في اقرار قانون التأمينات الاجتماعية الموحد للقطاعين العام والخاص، موضحا انه يوفر مظلة آمان لاكثر من 5 ملايين عامل في جميع القطاعات.

وقال السوداني في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اقرار قانون التأمينات الاجتماعية سيوفر حياة حرة كريمة لفئة كثيرة من المجتمع تعمل في مختلف القطاعات ومنها قطاع العمل غير المنظم الذي يفتقر الى الامان الاجتماعي)، لافتا الى ان (نظام التقاعد الحالي يشوبه الكثير من السلبيات مثل وجود نظام ثنائي للتقاعد وبفوارق كبيرة مايفاقم الفروق غير المسوغة بين القطاعين العام والخاص فضلا عن أن هذا النظام لايشجع على حركة العمل)، واضاف انه (برغم مما يواجه العراق من تحديات كبيرة فلابد من الانتقال إلى نظام المنافع المخصصة الذي يؤثر بشكل فاعل في الاستدامة المالية لنظام التقاعد)، مبينا ان (من أهم ميزات مشروع القانون هو شموله فروع التأمينات الاجتماعية كافة والمنصوص عليها في قوانين منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وتعليماتهما والتي لم تكن مؤمنة في العراق سابقاً مثل تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الضمان الاختياري وتأمين القطاع غير المنظم)، واوضح السوداني ان (القانون يتضمن توسيع رقعة المنضوين تحت نظام التقاعد في العراق من خلال شمول العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المشاريع والشركات وأصحاب المشاريع الفردية تحت مظلة التأمينات الاجتماعية ما يضمن العيش الكريم لهم ولعوائلهم)، مؤكدا ان (اقرار القانون سينعكس على تطوير الاقتصاد العراقي واصلاح منظومة موارد الدولة واعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية المهمة بما يضمن ارساء مسار اقتصادي صحيح يقوم على ركائز جديدة تعتمد الشراكة مع القطاع الخاص وتنشيطه بالشكل الذي يحفز الدورة الاقتصادية ويساعد في إيجاد فرص العمل ويحقق قفزة نوعية في سوق العمل كما سيفتح الأبواب مشرعة أمام العاملين في القطاع الخاص وذوي المهن الحرة للدخول في إطار منظومة الضمان الاجتماعي الأمر الذي يدعم قيم التكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع كافة)، مشيرا الى ان (القانون ينص ايضا على ضمان الدخل للمؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص ولورثتهم في حالات التقاعد والعجز والإصابة والشيخوخة والوفاة). واوضح السوداني انه (بموجب أحكام هذا القانون ستؤسس هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التأمينات الاجتماعية لاحتساب المبالغ التي تستقطع من المؤمن عليه وتقدر بنسبة 7 بالمئة من مجموع ما يتقاضاه وسيسهم صاحب العمل بنسبة 13 بالمئة من ?الأجر الشهري للمؤمن عليه وصرف الحقوق التقاعدية للمؤمن عليهم المحالين الى التقاعد)، وتابع ان (التشريع يضمن للمؤمن عليه لدى صاحب العمل منحة إجازة مرضية بأجر كامل بمعدل ثلاثين يوما في السنة اضافة الى استحقاق المرأة العاملة المؤمن عليها لدى صاحب العمل الأجازة الخاصة بالحمل والوضع مدة اربعة عشر أسبوعا)، منوها الى ان (تطبيق هذا القانون إنما هو جزء من ردم الفوارق وتحقيق العدالة لابناء المجتمع وضمان حقوقهم).

من جهة اخرى الى ذلك اعلنت وزارة النفط عن موافقة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ثامر الغضبان على شمول خريجي معاهد التدريب النفطي للعام 2017 – 2018 بالتعيين والبالغ عددهم 1598 خريجا. وقالت الدائرة الإدارية بالوزارة في بيان امس ان (قرار التعيين جاء بعد صدور قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 وفي ضوء تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء بشمول خريجي معاهد التدريب النفطي بالالية الخاصة بالتعيين ).

واشار الى ان (المشمولين في التعيين سيتم توزيعهم حسب الحاجة الفعلية لكل شركة من شركات القطاع النفطي)، واوضح البيان ان (الدائرة وضعت شروطا خاصة بتعيين خريجي تلك المعاهد).