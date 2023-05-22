تعيين بديل لشمخاني امينا لمجلس الامن الاعلى الايراني

طهران- الزمان: اصدر الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي، الاثنين، مرسوما عيّن بموجبه علي أكبر أحمديان أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، وفق وكالة فارس الايرانية.

وكان أحمديان يتولى رئاسة المركز الاستراتيجي للحرس الثوري الإسلامي.

وشغل علي شمخاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة 10 سنوات وكان ممثلا للمرشد الايراني الاعلى في المجلس.

وكانت وكالة «نور نيوز» التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أفادت، أن استقالة (علي شمخاني) من أمانة العامة للمجلس “أصبحت مؤكدة”.

ونشرت الوكالة في قناتها الرسمية على تطبيق تليغرام بيت شعر نشره شمخاني في صفحته الرسمية على تويتر قائلة: “بعد أن كثر الحديث والإشاعات بشأن عزم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للاستقالة من منصبه، نشر هذا البيت من الشعر يدل على أن الاستقالة أصبح مؤكدا بعد 10 سنين من مسؤوليته”.

ويذكر ان شمخاني كان يتحدر من اصول عربية في الاحواز. وقاد ملف تنسيق العلاقات الامنية مع دول الخليج.