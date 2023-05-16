تعيين أول كاتب عدل مسيحية في العراق

أربيل‭ – ‬الزمان

افادت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بتعيين‭ ‬اول‭ ‬كاتب‭ ‬عدل‭ ‬مسيحية‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬اقضية‭ ‬اربيل‭.‬‮ ‬‭ ‬وهو‭ ‬الحدث‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬العراق‭ ‬أيضا‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬عدلية‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬منح‭ ‬منصب‭ ‬كاتبة‭ ‬العدل‭ ‬لـ‭(‬هبة‭ ‬مجيد‭ ‬عبو‭) ‬كأول‭ ‬مواطنة‭ ‬مسيحية‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬رسمية‭ ‬حضرها‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬فرست‭ ‬احمد‭ ‬و‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة‭ .‬‮ ‬

ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬الكردي‭ ‬شبه‭ ‬المستقل‭ ‬قوله‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬التنصيب،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬أثناء‭ ‬منح‭ ‬المناصب‭ ‬في‭ ‬الدوائر‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬السؤال‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬و‭ ‬دين‭ ‬وقومية‭ ‬الشخص‭ ‬او‭ ‬انتماءه‭ ‬السياسي‭ ‬بل‭ ‬يتم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬نزاهة‭ ‬و‭ ‬مهارة‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المواطنين‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وبحسب‭ ‬البيان،‭ ‬عبرت‭ ‬هبة‭ ‬مجيد‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬باستلامها‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬كاول‭ ‬مسيحية‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬محافظة‭ ‬اربيل‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تعيينها‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬عينكاوة‭ ‬باربيل‭.‬