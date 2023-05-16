تعيين أول كاتب عدل مسيحية في العراق

أربيل – الزمان
افادت وزارة العدل في حكومة اقليم كردستان العراق، الثلاثاء، بتعيين اول كاتب عدل مسيحية في احد اقضية اربيل. وهو الحدث الأول من نوعه في عموم العراق أيضا بحسب مصادر عدلية.
وقالت الوزارة في بيان ، ان «منح منصب كاتبة العدل لـ(هبة مجيد عبو) كأول مواطنة مسيحية جرى في مراسم رسمية حضرها وزير العدل فرست احمد و عدد من مسؤولي الوزارة .
ونقل البيان عن وزير العدل في الإقليم الكردي شبه المستقل قوله خلال مراسم التنصيب، إنه «أثناء منح المناصب في الدوائر لا يتم السؤال عن هوية و دين وقومية الشخص او انتماءه السياسي بل يتم الاعتماد على نزاهة و مهارة هذا الشخص في خدمة المواطنين». وبحسب البيان، عبرت هبة مجيد عن سعادتها باستلامها هذا المنصب كاول مسيحية في حدود محافظة اربيل حيث سيتم تعيينها في قضاء عينكاوة باربيل.