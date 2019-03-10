تعهدات‭ ‬بعدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بالحظر‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬تستقبل‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬بغداد

ظريف‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬شاكراً‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬لتحللها‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الامريكية‭ ‬

بغداد‭ ‬‭- ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

اكد‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬يقف‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬ايران‭ ‬«في‭ ‬الايام‭ ‬الصعبة»‭ ‬كما‭ ‬وقفت‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬ايامه‭ ‬الصعبة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬داعش‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬ادلى‭ ‬به‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الايرانية،‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬الحظر‭ ‬الاميركي‭ ‬احادي‭ ‬الجانب‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬واضاف،‭ ‬«لا‭ ‬شك‭ ‬اننا‭ ‬سنتاثر‭ ‬باجراءات‭ ‬الحظر‭ ‬لكننا‭ ‬لن‭ ‬نكون‭ ‬جزءا‭ ‬منها‭ ‬بالتاكيد”‭.‬فيما‭ ‬يصل‭ ‬الاثنين‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬لزيارة‭ ‬بغداد‭ . ‬ووجه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف،‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬شكره‭ ‬للحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬«التزامها»‭ ‬بالعقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬ضد‭ ‬طهران‭. ‬وقال‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الحكيم‭ ‬«نعتز‭ ‬بوقوف‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الإرهاب»،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬«البلدين‭ ‬داعمان‭ ‬لأمن‭ ‬المنطقة‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬لوجود‭ ‬تقارب‭ ‬شديد‭ ‬بيننا»‭. ‬وأضاف‭ ‬«أجرينا‭ ‬مباحثات‭ ‬تمهيدا‭ ‬لزيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬إلى‭ ‬العراق،‭ ‬ووصلنا‭ ‬إلى‭ ‬تفاهمات‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬نهائي‭ ‬بشأنها‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬روحاني‭ ‬ورئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي»‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي،‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الحكيم‭ ‬«بحثنا‭ ‬ملفات‭ ‬الزراعة‭ ‬والصناعة‭ ‬والصحة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسألة‭ ‬منح‭ ‬التأشيرات‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬الزيارات»‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬«تفاهمات‭ ‬أوسع‭ ‬سيتم‭ ‬التوقيع‭ ‬عليها‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬بحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني»‭. ‬واكد‭ ‬صالح‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬سيبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬لخفض‭ ‬الاضرار‭ ‬التي‭ ‬يلحقها‭ ‬الحظر‭ ‬بالشعب‭ ‬الايراني‭ ‬وقال،‭ ‬ان‭ ‬«العراق‭ ‬والمنطقة‭ ‬يتاثران‭ ‬بالحظر‭ ‬لكننا‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬الاذى‭ ‬الذي‭ ‬يطال‭ ‬الشعب‭ ‬الايراني‭ ‬بسبب‭ ‬ذلك»‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬وقوف‭ ‬ايران‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬النضال‭ ‬ضد‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬الدكتاتوري‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬داعش،‭ ‬واضاف،‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬يصبح‭ ‬مكانا‭ ‬لاي‭ ‬عمل‭ ‬عدائي‭ ‬ضد‭ ‬اي‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الجارة‭. ‬واعتبر‭ ‬ان‭ ‬المنطقة‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬منظومة‭ ‬اقتصادية‭ ‬وسياسية‭ ‬وامنية‭ ‬جديدة‭ ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬لن‭ ‬تتبلور‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ايران‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬مكانة‭ ‬تركيا‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة‭ ‬الاخرى‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬وان‭ ‬مكانة‭ ‬العراق‭ ‬المركزية‭ ‬تستوجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬هذا‭ ‬المحور‭.‬

واكد‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬رفض‭ ‬بلاده‭ ‬لاي‭ ‬تهديد‭ ‬امني‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬واعتبر‭ ‬امن‭ ‬ايران‭ ‬والعراق‭ ‬بانه‭ ‬مشترك‭ ‬ومترابط‭ ‬وغير‭ ‬قابل‭ ‬للمساومة،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الحذر‭ ‬واليقظة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنطقة،‭ ‬معتبرا‭ ‬اللعب‭ ‬بورقة‭ ‬الارهاب‭ ‬امرا‭ ‬خطيرا‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬شانه‭ ‬ان‭ ‬تحرق‭ ‬اصابع‭ ‬من‭ ‬يلعب‭ ‬بهذه‭ ‬النار‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بسوريا‭ ‬اعتبر‭ ‬صالح‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬مضى‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬كان‭ ‬جريمة‭ ‬رهيبة‭ ‬واكد‭ ‬بان‭ ‬العراق‭ ‬يرحب‭ ‬باي‭ ‬عمل‭ ‬يطلب‭ ‬منه‭ ‬للمساعدة‭ ‬بحل‭ ‬قضية‭ ‬سوريا‭ ‬ومساعدة‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬وحل‭ ‬مشاكله‭.‬

واضاف،‭ ‬ان‭ ‬التنسيقات‭ ‬جارية‭ ‬في‭ ‬اعلى‭ ‬المستويات‭ ‬بين‭ ‬الحكومتين‭ ‬العراقية‭ ‬والسورية‭ ‬والزيارات‭ ‬متبادلة‭ ‬بينهما‭. ‬واكد‭ ‬بان‭ ‬الحرب‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬ستنتهي‭ ‬قريبا‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬خطر‭ ‬داعش‭ ‬سيبقى‭ ‬قائما‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يستوجب‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬الامنية‭ ‬والاستخبارية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬